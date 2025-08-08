Wilma Bekkemoen Torbiörnsson greit til finale på 3000 meter i EM
Wilma Bekkemoen Torbiörnsson løp som om kvalifiseringsheatet var en finale og vant dette. Oda Bråten Richenberg hadde et fall og endte nest sist i sitt heat.
Det var to kvalifiseringsheat i jentenes 3000 meter, som skulle gi 15 deltakere til en finale. De fem beste i hvert heat gikk direkte til finale, deretter var dem med de fem beste tidene som gikk til finalen.
I det første kvalifiseringsheatet var det britiske Innes Fitzgerald som satte farten opp, og som egentlig løp i en klasse for seg. Hun vant da også heatet med god margin, mer enn nødvendig altså. Hun er tydeligvis i kjempeform, og dagen før tok hun EM-tittelen på 5000 meter. De britiske kommentatorene i Eurovison Sport vurderte henne som «untouchable» i den kommende finalen på 3000 meter.
I dette feltet hadde vi også med norske Oda Bråten Richenberg. Hun la seg bakerst på halen i feltet, og et stykke ut i løpet kom hun tydeligvis borti noen av de andre løperne, og gikk i bakken. Hun kom seg opp og fullførte, men blir ikke å se i finalen.
Wilma Bekkemoen Torbiörnsson vant sitt heat
I det andre heatet stilte Wilma Bekkemoen Torbiörnsson med beste årsbestetid. Hun la seg bak i det som etter hvert ble et tetfelt på 10 jenter, men tok seg raskt opp i front da det gjenstod tusen meter. Her ble det på den siste runden en hard duell mellom Wilma og tyrkiske Edibe Yagiz. Strengt tatt ikke nødvendig å bruke så mye krefter på en heatseier, men hun sa etter løpet at hun måtte vinne. Forhåpentligvis kostet det ikke for mye for henne.
Resultater 3000 meter kvalifiseringsheat 1:
|Rank
|Athlete
|Mark
|1
|Innes Fitzgerald
|GBR
|9:19.41
|Q
|2
|Jana Johanová
|CZE
|9:24.75
|Q
|3
|Carmen Cernjul
|SWE
|9:25.16
|Q
|4
|Zoe Gilbody
|GBR
|9:26.77
|Q
|5
|Viyan Adar
|TUR
|9:27.03
|PB
|Q
|6
|Kaate Mulders
|NED
|9:30.19
|PB
|q
|7
|Ayala Harris
|ISR
|9:30.91
|q
|8
|Tabea Schmid
|AUT
|9:31.32
|PB
|q
|9
|Sára Fekete
|HUN
|9:38.40
|SB
|10
|Myrto Valacha
|GRE
|9:43.31
|11
|Federica Borromini
|ITA
|9:53.50
|qR
|12
|Majken Söderlund Larsson
|SWE
|9:54.81
|13
|Flurina Auf der Maur
|SUI
|9:57.15
|14
|Oda Bråten Richenberg
|NOR
|9:59.45
|15
|Solange Nunes
|POR
|10:00.41
Resultater 3000 meter kvalifiseringsheat 2:
|Rank
|Athlete
|Mark
|1
|Wilma Bekkemoen Torbiörnsson
|NOR
|9:21.72
|Q
|2
|Edibe Yagiz
|TUR
|9:21.82
|SB
|Q
|3
|Isla McGowan
|GBR
|9:24.56
|Q
|4
|Lera Miller
|GER
|9:25.41
|Q
|5
|Sofia Ferrari
|ITA
|9:27.59
|PB
|Q
|6
|Zuzanna Wiernicka
|POL
|9:29.84
|SB
|q
|7
|Sibilla Vanadzina
|LAT
|9:30.39
|PB
|q
|8
|Freja Bjerström
|SWE
|9:33.89
|9
|Inge Lugtenberg
|NED
|9:40.38
|10
|Ema Pika Raj
|SLO
|9:45.63
|11
|Sofiia Hordiichuk
|UKR
|9:50.94
|12
|Ema Simão
|POR
|9:58.94
|13
|Alexandra Maria Hudea
|ROU
|10:00.84
|14
|Elif Naz Köseoglu
|TUR
|10:01.32