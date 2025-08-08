Det var to kvalifiseringsheat i jentenes 3000 meter, som skulle gi 15 deltakere til en finale. De fem beste i hvert heat gikk direkte til finale, deretter var dem med de fem beste tidene som gikk til finalen.

I det første kvalifiseringsheatet var det britiske Innes Fitzgerald som satte farten opp, og som egentlig løp i en klasse for seg. Hun vant da også heatet med god margin, mer enn nødvendig altså. Hun er tydeligvis i kjempeform, og dagen før tok hun EM-tittelen på 5000 meter. De britiske kommentatorene i Eurovison Sport vurderte henne som «untouchable» i den kommende finalen på 3000 meter. 

I dette feltet hadde vi også med norske Oda Bråten Richenberg. Hun la seg bakerst på halen i feltet, og et stykke ut i løpet kom hun tydeligvis borti noen av de andre løperne, og gikk i bakken. Hun kom seg opp og fullførte, men blir ikke å se i finalen.

Alle resultater

Oda Bråten Richenberg fullfører løpet sitt, etter et fall. Hun ender nest sist i dette heatet og går ikke videre til finale. (Foto: Einar Børve)

Wilma Bekkemoen Torbiörnsson vant sitt heat

I det andre heatet stilte Wilma Bekkemoen Torbiörnsson med beste årsbestetid. Hun la seg bak i det som etter hvert ble et tetfelt på 10 jenter, men tok seg raskt opp i front da det gjenstod tusen meter. Her ble det på den siste runden en hard duell mellom Wilma og tyrkiske Edibe Yagiz. Strengt tatt ikke nødvendig å bruke så mye krefter på en heatseier, men hun sa etter løpet at hun måtte vinne. Forhåpentligvis kostet det ikke for mye for henne.

Resultater 3000 meter kvalifiseringsheat 1:

RankAthlete Mark  
1Innes FitzgeraldGBR9:19.41 Q
2Jana JohanováCZE9:24.75 Q
3Carmen CernjulSWE9:25.16 Q
4Zoe GilbodyGBR9:26.77 Q
5Viyan AdarTUR9:27.03PBQ
6Kaate MuldersNED9:30.19PBq
7Ayala HarrisISR9:30.91 q
8Tabea SchmidAUT9:31.32PBq
9Sára FeketeHUN9:38.40SB 
10Myrto ValachaGRE9:43.31  
11Federica BorrominiITA9:53.50 qR
12Majken Söderlund LarssonSWE9:54.81  
13Flurina Auf der MaurSUI9:57.15  
14Oda Bråten RichenbergNOR9:59.45  
15Solange NunesPOR10:00.41  

Resultater 3000 meter kvalifiseringsheat  2:

RankAthlete Mark  
1Wilma Bekkemoen TorbiörnssonNOR9:21.72 Q
2Edibe YagizTUR9:21.82SBQ
3Isla McGowanGBR9:24.56 Q
4Lera MillerGER9:25.41 Q
5Sofia FerrariITA9:27.59PBQ
6Zuzanna WiernickaPOL9:29.84SBq
7Sibilla VanadzinaLAT9:30.39PBq
8Freja BjerströmSWE9:33.89  
9Inge LugtenbergNED9:40.38  
10Ema Pika RajSLO9:45.63  
11Sofiia HordiichukUKR9:50.94  
12Ema SimãoPOR9:58.94  
13Alexandra Maria HudeaROU10:00.84  
14Elif Naz KöseogluTUR10:01.32  