Det var to kvalifiseringsheat i jentenes 3000 meter, som skulle gi 15 deltakere til en finale. De fem beste i hvert heat gikk direkte til finale, deretter var dem med de fem beste tidene som gikk til finalen.

I det første kvalifiseringsheatet var det britiske Innes Fitzgerald som satte farten opp, og som egentlig løp i en klasse for seg. Hun vant da også heatet med god margin, mer enn nødvendig altså. Hun er tydeligvis i kjempeform, og dagen før tok hun EM-tittelen på 5000 meter. De britiske kommentatorene i Eurovison Sport vurderte henne som «untouchable» i den kommende finalen på 3000 meter.

I dette feltet hadde vi også med norske Oda Bråten Richenberg. Hun la seg bakerst på halen i feltet, og et stykke ut i løpet kom hun tydeligvis borti noen av de andre løperne, og gikk i bakken. Hun kom seg opp og fullførte, men blir ikke å se i finalen.

Alle resultater

Oda Bråten Richenberg fullfører løpet sitt, etter et fall. Hun ender nest sist i dette heatet og går ikke videre til finale. (Foto: Einar Børve)

Wilma Bekkemoen Torbiörnsson vant sitt heat

I det andre heatet stilte Wilma Bekkemoen Torbiörnsson med beste årsbestetid. Hun la seg bak i det som etter hvert ble et tetfelt på 10 jenter, men tok seg raskt opp i front da det gjenstod tusen meter. Her ble det på den siste runden en hard duell mellom Wilma og tyrkiske Edibe Yagiz. Strengt tatt ikke nødvendig å bruke så mye krefter på en heatseier, men hun sa etter løpet at hun måtte vinne. Forhåpentligvis kostet det ikke for mye for henne.

Resultater 3000 meter kvalifiseringsheat 1:

Rank Athlete Mark 1 Innes Fitzgerald GBR 9:19.41 Q 2 Jana Johanová CZE 9:24.75 Q 3 Carmen Cernjul SWE 9:25.16 Q 4 Zoe Gilbody GBR 9:26.77 Q 5 Viyan Adar TUR 9:27.03 PB Q 6 Kaate Mulders NED 9:30.19 PB q 7 Ayala Harris ISR 9:30.91 q 8 Tabea Schmid AUT 9:31.32 PB q 9 Sára Fekete HUN 9:38.40 SB 10 Myrto Valacha GRE 9:43.31 11 Federica Borromini ITA 9:53.50 qR 12 Majken Söderlund Larsson SWE 9:54.81 13 Flurina Auf der Maur SUI 9:57.15 14 Oda Bråten Richenberg NOR 9:59.45 15 Solange Nunes POR 10:00.41

Resultater 3000 meter kvalifiseringsheat 2: