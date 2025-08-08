Det var store forventninger til våre to norske deltakere i 5000-meterfinalen i U23-EM, som gikk i Tampere i Finland. Kristian Bråthen Børve og Magnus Øyen hadde noen av finalefeltets sterkeste perser på 5000 meter, 13,52 og 13,54 fra Boysen Memorial i fjor sommer.

Det ble åpnet rolig i finalen, og det var ikke noen som ønsket å ta utfordringen med fartsøkning. Belgiske Willem Renders lå i front i store deler av løpet, og han virket å være fornøyd med tempoet. Men da det gjenstod tre runder skjedde det en fartsøkning, og det kompakte feltet ble splittet opp.

Inn mot mål var det fremdeles Willem Renders som frontet spurten, men bak ham ble det kamp mellom svenske Karl Ottfalk, spanske Oscar Gaitan, finske Aleksi Ahlfors og våre to norske gutter Magnus og Kristian. Det endte med at Magnus Øyen klarte å ta tredjeplassen. Kristian Bråthen Børve var med lenge, men manglet det lille ekstra mot slutten, og tok sjetteplassen.

Willem Renders fra Belgia kan juble over EM-tittelen på 5000 meter. Magnus Øyen følger like bak. (Foto: Einar Børve)

Resultater 5000 meter finale menn:

Rank Athlete Mark 1 Willem Renders BEL 14:14.59 2 Karl Ottfalk SWE 14:14.78 SB 3 Magnus Øyen NOR 14:15.32 4 Oscar Gaitan ESP 14:15.59 5 Aleksi Ahlfors FIN 14:17.12 6 Kristian Bråthen Børve NOR 14:17.32 7 Ali Tunç TUR 14:22.05 8 Benjamin Klonowski GER 14:22.49 PB 9 Alessandro Santangelo ITA 14:23.29 10 Michael Clark GBR 14:24.45 11 Martin Iriondo ESP 14:24.70 12 Filip Jancík SVK 14:26.17 13 Reiss Marshall GBR 14:28.27 14 Pedro Rodrigues POR 14:28.28 15 Baris Aktas TUR 14:35.36 16 Elias Kolar GER 14:37.00 17 Cillian Gleeson IRL 14:37.99 18 Giacomo Bellillo ITA 14:44.48 19 Bertold Kalász HUN 14:46.13