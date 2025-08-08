Magnus Øyen tok bronsemedaljen på 5000 meter i U20-EM
I et 5000-meterløp som ble avgjort i innspurten klarte Magnus Øyen å ta en tredjeplass. Kristian Bråthen Børve ble nummer seks.
Det var store forventninger til våre to norske deltakere i 5000-meterfinalen i U23-EM, som gikk i Tampere i Finland. Kristian Bråthen Børve og Magnus Øyen hadde noen av finalefeltets sterkeste perser på 5000 meter, 13,52 og 13,54 fra Boysen Memorial i fjor sommer.
Det ble åpnet rolig i finalen, og det var ikke noen som ønsket å ta utfordringen med fartsøkning. Belgiske Willem Renders lå i front i store deler av løpet, og han virket å være fornøyd med tempoet. Men da det gjenstod tre runder skjedde det en fartsøkning, og det kompakte feltet ble splittet opp.
Inn mot mål var det fremdeles Willem Renders som frontet spurten, men bak ham ble det kamp mellom svenske Karl Ottfalk, spanske Oscar Gaitan, finske Aleksi Ahlfors og våre to norske gutter Magnus og Kristian. Det endte med at Magnus Øyen klarte å ta tredjeplassen. Kristian Bråthen Børve var med lenge, men manglet det lille ekstra mot slutten, og tok sjetteplassen.
Resultater 5000 meter finale menn:
|Rank
|Athlete
|Mark
|1
|Willem Renders
|BEL
|14:14.59
|2
|Karl Ottfalk
|SWE
|14:14.78
|SB
|3
|Magnus Øyen
|NOR
|14:15.32
|4
|Oscar Gaitan
|ESP
|14:15.59
|5
|Aleksi Ahlfors
|FIN
|14:17.12
|6
|Kristian Bråthen Børve
|NOR
14:17.32
|7
|Ali Tunç
|TUR
|14:22.05
|8
|Benjamin Klonowski
|GER
|14:22.49
|PB
|9
|Alessandro Santangelo
|ITA
|14:23.29
|10
|Michael Clark
|GBR
|14:24.45
|11
|Martin Iriondo
|ESP
|14:24.70
|12
|Filip Jancík
|SVK
|14:26.17
|13
|Reiss Marshall
|GBR
|14:28.27
|14
|Pedro Rodrigues
|POR
|14:28.28
|15
|Baris Aktas
|TUR
|14:35.36
|16
|Elias Kolar
|GER
|14:37.00
|17
|Cillian Gleeson
|IRL
|14:37.99
|18
|Giacomo Bellillo
|ITA
|14:44.48
|19
|Bertold Kalász
|HUN
|14:46.13