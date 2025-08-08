Det var store forventninger til våre to norske deltakere i 5000-meterfinalen i U23-EM, som gikk i Tampere i Finland. Kristian Bråthen Børve og Magnus Øyen hadde noen av finalefeltets sterkeste perser på 5000 meter, 13,52 og 13,54 fra Boysen Memorial i fjor sommer.

Det ble åpnet rolig i finalen, og det var ikke noen som ønsket å ta utfordringen med fartsøkning. Belgiske Willem Renders lå i front i store deler av løpet, og han virket å være fornøyd med tempoet. Men da det gjenstod tre runder skjedde det en fartsøkning, og det kompakte feltet ble splittet opp.

Inn mot mål var det fremdeles Willem Renders som frontet spurten, men bak ham ble det kamp mellom svenske Karl Ottfalk, spanske Oscar Gaitan, finske Aleksi Ahlfors og våre to norske gutter Magnus og Kristian. Det endte med at Magnus Øyen klarte å ta tredjeplassen. Kristian Bråthen Børve var med lenge, men manglet det lille ekstra mot slutten, og tok sjetteplassen.

Willem Renders fra Belgia kan juble over EM-tittelen på 5000 meter. Magnus Øyen følger like bak. (Foto: Einar Børve)

Resultater 5000 meter finale menn:

RankAthlete Mark 
1Willem RendersBEL14:14.59 
2Karl OttfalkSWE14:14.78SB
3Magnus ØyenNOR14:15.32 
4Oscar GaitanESP14:15.59 
5Aleksi AhlforsFIN14:17.12 
6Kristian Bråthen BørveNOR
14:17.32
 
7Ali TunçTUR14:22.05 
8Benjamin KlonowskiGER14:22.49PB
9Alessandro SantangeloITA14:23.29 
10Michael ClarkGBR14:24.45 
11Martin IriondoESP14:24.70 
12Filip JancíkSVK14:26.17 
13Reiss MarshallGBR14:28.27 
14Pedro RodriguesPOR14:28.28 
15Baris AktasTUR14:35.36 
16Elias KolarGER14:37.00 
17Cillian GleesonIRL14:37.99 
18Giacomo BellilloITA14:44.48 
19Bertold KalászHUN14:46.13 
Kristian Bråthen Børve tar en sjetteplass.

 