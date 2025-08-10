Det var i hvert fall ikke noe lureløp i kvinnenes finale på 3000 meter i U20-EM i Tampere, Finland. Den klare forhåndsfavoritten Innes Fitzgerald tok seg fra start rett opp i fronten og satte av gårde i sitt eget tempo, som skaffet henne en stadig større luke til feltet som kom bak. Hun løp nærmest i en egen klasse, på et eget nivå, og det var aldri noe spenning om gullmedaljen. Spenningen var om hun kunne klare ny mesterskapsrekord, noe hun gjorde, den gamle rekorden fra 1993 ble forbedret med fire sekunder. Zola Budds over 40 år gamle verdensrekord for U20 ble nevnt, men denne ble stående.

Vinnertiden til Innes Fitzgerald ble 8:46.39

I feltet bak ble det en pulje på fem løpere som fulgte nærmest den suverene briten, og i denne gruppen var også Wilma Bekkemoen Torbiörnsson. På den siste runden dro Carmen Cernjul fra Sverige opp spurten, og Wilma hengte seg på, som den eneste. Men hun klarte aldri å innhente henne, og det ble dermed svensk sølv og norsk bronsemedalje.

Wilma Bekkemoen Torbiörnsson kan iføre seg det norske flagget for å markere bronsemedalje i et EM. (Foto: Einar Børve)

Carmen Cernjul løper inn til andreplass, Wilma Bekkemoen Torbiörnsson følger like bak. (Foto: Einar Børve)

Resultater 3000 meter finale: