Det var i hvert fall ikke noe lureløp i kvinnenes finale på 3000 meter i U20-EM i Tampere, Finland. Den klare forhåndsfavoritten Innes Fitzgerald tok seg fra start rett opp i fronten og satte av gårde i sitt eget tempo, som skaffet henne en stadig større luke til feltet som kom bak. Hun løp nærmest i en egen klasse, på et eget nivå, og det var aldri noe spenning om gullmedaljen. Spenningen var om hun kunne klare ny mesterskapsrekord, noe hun gjorde, den gamle rekorden fra 1993 ble forbedret med fire sekunder. Zola Budds over 40 år gamle verdensrekord for U20 ble nevnt, men denne ble stående.

Vinnertiden til Innes Fitzgerald ble 8:46.39

I feltet bak ble det en pulje på fem løpere som fulgte nærmest den suverene briten, og i denne gruppen var også Wilma Bekkemoen Torbiörnsson.  På den siste runden dro Carmen Cernjul fra Sverige opp spurten, og Wilma hengte seg på, som den eneste. Men hun klarte aldri å innhente henne, og det ble dermed svensk sølv og norsk bronsemedalje.

Wilma Bekkemoen Torbiörnsson kan iføre seg det norske flagget for å markere bronsemedalje i et EM. (Foto: Einar Børve)

Carmen Cernjul løper inn til andreplass, Wilma Bekkemoen Torbiörnsson følger like bak. (Foto: Einar Børve)

Resultater 3000 meter finale:

RankAthlete Mark 
1Innes FitzgeraldGBR8:46.39CR
2Carmen CernjulSWE9:08.87 
3Wilma Bekkemoen TorbiörnssonNOR9:10.70 
4Edibe YagizTUR9:14.02PB
5Isla McGowanGBR9:14.55PB
6Jana JohanováCZE9:14.90NU20R
7Zuzanna WiernickaPOL9:25.72SB
8Kaate MuldersNED9:25.83PB
9Ayala HarrisISR9:27.68PB
10Tabea SchmidAUT9:28.81PB
11Sofia FerrariITA9:28.85 
12Zoe GilbodyGBR9:30.98 
13Lera MillerGER9:31.59 
14Viyan AdarTUR9:32.70 
15Federica BorrominiITA9:33.40PB
16Sibilla VanadzinaLAT9:34.22 