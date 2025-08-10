Bronsemedalje til Wilma Bekkemoen Torbiörnsson da Innes Fitzgerald vant suverent på 3000 meter
Finalen på 3000 meter i U20-EM ble et sololøp og en ren styrkedemonstrasjon av britiske Innes Fitzgerald. Wilma Bekkemoen Torbiörnsson løp inn til en tredjeplass.
Det var i hvert fall ikke noe lureløp i kvinnenes finale på 3000 meter i U20-EM i Tampere, Finland. Den klare forhåndsfavoritten Innes Fitzgerald tok seg fra start rett opp i fronten og satte av gårde i sitt eget tempo, som skaffet henne en stadig større luke til feltet som kom bak. Hun løp nærmest i en egen klasse, på et eget nivå, og det var aldri noe spenning om gullmedaljen. Spenningen var om hun kunne klare ny mesterskapsrekord, noe hun gjorde, den gamle rekorden fra 1993 ble forbedret med fire sekunder. Zola Budds over 40 år gamle verdensrekord for U20 ble nevnt, men denne ble stående.
Vinnertiden til Innes Fitzgerald ble 8:46.39
I feltet bak ble det en pulje på fem løpere som fulgte nærmest den suverene briten, og i denne gruppen var også Wilma Bekkemoen Torbiörnsson. På den siste runden dro Carmen Cernjul fra Sverige opp spurten, og Wilma hengte seg på, som den eneste. Men hun klarte aldri å innhente henne, og det ble dermed svensk sølv og norsk bronsemedalje.
Resultater 3000 meter finale:
|Rank
|Athlete
|Mark
|1
|Innes Fitzgerald
|GBR
|8:46.39
|CR
|2
|Carmen Cernjul
|SWE
|9:08.87
|3
|Wilma Bekkemoen Torbiörnsson
|NOR
|9:10.70
|4
|Edibe Yagiz
|TUR
|9:14.02
|PB
|5
|Isla McGowan
|GBR
|9:14.55
|PB
|6
|Jana Johanová
|CZE
|9:14.90
|NU20R
|7
|Zuzanna Wiernicka
|POL
|9:25.72
|SB
|8
|Kaate Mulders
|NED
|9:25.83
|PB
|9
|Ayala Harris
|ISR
|9:27.68
|PB
|10
|Tabea Schmid
|AUT
|9:28.81
|PB
|11
|Sofia Ferrari
|ITA
|9:28.85
|12
|Zoe Gilbody
|GBR
|9:30.98
|13
|Lera Miller
|GER
|9:31.59
|14
|Viyan Adar
|TUR
|9:32.70
|15
|Federica Borromini
|ITA
|9:33.40
|PB
|16
|Sibilla Vanadzina
|LAT
|9:34.22