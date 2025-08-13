Det var vanlige løypelengder, en del stier, veier og noen hogstflater. Med litt steinete bunn i de lengste løypene ble det generelt krevende orientering. Arrangøren hadde salg av grillmat og kaker mm., og fra parkeringsplassen på Øverby kunne man nyte en fin utsikt.

Litt rufsete terreng på sine plasser - her var det bare å løfte beina.

I PM (pre memoria) fra arrangøren opplyses deltakerne om ukas kart, terreng og løyper:

Kart: Øverby utgitt i 2022 i målestokk 1:7500 og 5 m ekvidistanse for alle løyper.

Terreng: Granskog med hogstfelt og en del stier og veier. De lengste løyper går også i et mer detaljrikt området.

Klasser og løyper: Løyper: D/H 1,5 km - D/H 2,3 km - D/H 3,3 km og D/H4,2 km.



Årets sesong var det satt opp med 20 løp, men et ble avlyst i vårsesongen. Terminlista inneholder 10 løp denne høsten, og 7 gjenstår.

Neste tirsdag er Gåsbu langrennsenter stedet for alle bedriftsorienterere. Da blir det gjenbruk av poster etter Myrtrampen og Myrsprinten som blir arrangert lørdag 16. og søndag 17. august.

De to raskeste på langløypa, Anne Marit Bordal (til v.) og Mona Lome, diskuterer kart og løype.

Løypevinnere:

Løype Navn Klubb Tid Km-tid

D 1,5 Susanne Granheim Sparebank 1 Østlandet 37:28 24:58

D 2,5 Gunn-Sofie Mengkrog Sparebank 1 Østlandet 33:04 14:22

D 3,5 Kjersti Rønning Innlandet fylkes 42:03 12:44

D 4,5 Mona Lome Hamar OK 41:33 09:53

H 1,5 Geir-Håkon Øverby If Skadeforsikring 24:47 16:31

H 2,5 Erik GrønvoldHagen VVS og Klima 28:01 11:12

H 3,5 Steinar Hunskaar Raufoss Technology 36:27 11:23

H 4,5 Even Lien Gjø-vard O-Lag 33:04 07:52