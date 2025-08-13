Ukas bedrifts-o-løp fra Øverby på Gjøvik
Gjø-Vard OL arrangerte tirsdag et trivelig bedrifts-o-løp fra Øverby skistadion og Gjø-Vard OL klubbhus. I alt stilte 114 løpere til start. Even Lien og Mona Lome var de beste i langløypa på 4,2 km.
Det var vanlige løypelengder, en del stier, veier og noen hogstflater. Med litt steinete bunn i de lengste løypene ble det generelt krevende orientering. Arrangøren hadde salg av grillmat og kaker mm., og fra parkeringsplassen på Øverby kunne man nyte en fin utsikt.
I PM (pre memoria) fra arrangøren opplyses deltakerne om ukas kart, terreng og løyper:
Kart: Øverby utgitt i 2022 i målestokk 1:7500 og 5 m ekvidistanse for alle løyper.
Terreng: Granskog med hogstfelt og en del stier og veier. De lengste løyper går også i et mer detaljrikt området.
Klasser og løyper: Løyper: D/H 1,5 km - D/H 2,3 km - D/H 3,3 km og D/H4,2 km.
Årets sesong var det satt opp med 20 løp, men et ble avlyst i vårsesongen. Terminlista inneholder 10 løp denne høsten, og 7 gjenstår.
Neste tirsdag er Gåsbu langrennsenter stedet for alle bedriftsorienterere. Da blir det gjenbruk av poster etter Myrtrampen og Myrsprinten som blir arrangert lørdag 16. og søndag 17. august.
Løypevinnere:
Løype Navn Klubb Tid Km-tid
D 1,5 Susanne Granheim Sparebank 1 Østlandet 37:28 24:58
D 2,5 Gunn-Sofie Mengkrog Sparebank 1 Østlandet 33:04 14:22
D 3,5 Kjersti Rønning Innlandet fylkes 42:03 12:44
D 4,5 Mona Lome Hamar OK 41:33 09:53
H 1,5 Geir-Håkon Øverby If Skadeforsikring 24:47 16:31
H 2,5 Erik GrønvoldHagen VVS og Klima 28:01 11:12
H 3,5 Steinar Hunskaar Raufoss Technology 36:27 11:23
H 4,5 Even Lien Gjø-vard O-Lag 33:04 07:52