Åge var en stor ressurs for svært mange. Han har vært medlem i Kondis i en årrekke, og da Kondistrenginga Gran ble etablert, ble han raskt en fast deltaker på treningene. Han var hjelpsom og støttende, og selv før han ble formell trener var han med og bidrog.

Han var sprek, men omsorgen for andre gjorde at han ofte var å se i baktroppen hvor han ville sikre seg at også de som ikke løp like fort, fikk en god opplevelse av treningene. For Åge var det underordnet om han fikk utbytte av treningene selv. Den mentale gleden han fikk ved å hjelpe andre, ga ham mer enn å få full effekt av intervalløkta.

Engasjementet hans i Kondis var ulønnet frivillig arbeid. Likevel var det kun enkelte dager med sykdom eller ferieturer som forhindret ham i å møte opp på treningene i Kondistreninga Gran.

Fotografen: Åge var en ivrig fotograf, og delte flittig bilder selv om han verken var på Facebook eller andre sosiale plattformer. (Foto: Åge Lindahl © Kondis)

Stort frivillig engasjement

Det var ikke bare Kondis som fikk gleden av det frivillige arbeidet hans. På fritida har han stilt opp for flere lag og foreninger, arrangementer og messer. Det store engasjementet gjorde at Gran Handel og Håndverk tildelte ham hedersprisen «Årets potet» i 2023. I forbindelse med utdelingen sier de at det nesten er lettere å liste opp de organisasjonene han ikke har hjulpet, men at de likevel vil forsøke å nevne noen av «arbeidsgiverne» hans i innlegget de la ut på sine nettsider. Her ramser de opp: NAF, Seniorgruppa i Lygna Skisenter, Ting og Tøy, Jarendagene, Marienlyst, Frivillighetssentralens brannvernsteam, Elvelangs, Rosendalsbanen, Oktoberfesten i Brandbu, Størenslunden og flere til. Og sist, men ikke minst har han vært tilknyttet Gran Handel og Håndverk de siste 20 årene.

Har deltatt 40 ganger i Sentrumsløpet

Åge deltok i mange løp opp gjennom årene. Han var spesielt trofast mot Sentrumsløpet hvor han stilte til start hele 40 ganger opp gjennom livet. En av de som møtte ham regelmessig på startstreken var Kondistrener Connie Schneider fra Kondistreninga Kongsberg.

Før start: Dette bildet tok Åge av de to før start på Sentrumsløpet i år. (Foto.: Åge Lindahl © Kondis)

Connie skriver følgende til oss i Kondis da hun ble klar over at Åge var gått bort:

«Jeg har løpe flere løp med Åge etter at vi ble kjent. Jeg traff Åge på en stafett i Oslo i forkant av min første tur til Portugal. Turoperatøren Springtime stilte lag med deltagere som ville bli med på laget for å bli kjent før turen. Jeg var nervøs og usikker og redd for å ikke være god nok, men Åge beroligende meg og sa at uansett om jeg løp hurtig eller ei, så var jeg en del av laget. Åge var flink til å se andre, og hjelpe til. Han likte å slå av en prat, men var også god til å lytte. Det blir rart å ikke plutselig bli klappet på skulderen på Sentrumsløpet. Vi pleide jo å hilse på hverandre der før løpet. Åge var ikke på Facebook, men han var flink til å sende meldinger og bilder fra mobilen sin. Åge vil bli savnet.»

Langt arbeidsliv

Åge var ikke bare ivrig i frivillig arbeid, han har også vært en trofast arbeidstaker med lang tjeneste både i NSB/VY fra 1975-2001 og som kirketjener for kirka på Gran fra 2001 til 2020.

I NSB var han også ansvarlig for å tilrettelegge for kongelige togturer både i Kong Olavs tid og med dagens kongepar. En dag ble han endatil betrodd å bære kronprinsesse Sonjas veske fra drosjen og inn på det ventende toget.

Familien var viktig

Venner, familie og spesielt niesene var viktige for Åge som ikke hadde egne barn.

Da Åge ikke møtte opp til frivillig arbeid for Pilegrimsleden ble familien varslet, og det var de som fant ham – fredfullt «sovende» i sitt eget hjem.

Åges bisettelse vil være i Ål kirke i Gran, fredag 22. august kl. 10. Istedenfor blomster, ønsker heller familien en gave til LHL. VIPPS: 11009 og merk betalingen med «Åge Lindahl».

Tusen takk for alt du bidrog med, Åge. Vi kommer til å savne deg masse, og gleder oss til å treffe deg igjen på den andre sida.

På vegne av Kondis og Kondistreninga Gran:

Marianne Røhme

daglig leder i Kondis - norsk organisasjon for kondisjonsidrett