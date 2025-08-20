Det var økning fra 36 til 41 startende i årets andre ritt, veldig god stemning, mange sprekinger og boller og saft på toppen.

Manga av de samme som i første test for drøye to uker siden var å finne i tetjampen under optimale forhold denne torsdagen. Daniel Pinto var ikke med da, men vant “re-testen” også i fjor. Øyvind Klemetsen Bøthun tok en ny 2. plass på samme tid som vinneren. Eirik Bakke og Simen Hoel-Andersen og Oddvin Halvorsen Offigstad var igjen med helt til målstreken i hyttefeltet på Gåsbu.

Mens herreteten var et minutt raskere enn i første ritt, har tydeligvis de to jevngode kvinnelige rytterne brukt august bra og kjørte 2-3 minutter raskere enn i første forsøk med Elin Juvik igjen hakket vassere enn Anne Zachariassen.

Rytterne klare til å vise konkurrentene ryggen - men først og fremst til å teste framgangen fra første test som gikk 5. august. (Foto: Hilde Hagevik Odde)

Tor Sellevold fra CK Elverum mot mål på Gåsbu. (Foto: Karoline Bogen)

Lars Henri Myhrer fra Kirkenær og Jens Øyvind Solheim fra Ridabo over mål. (Foto: Karoline Bogen)

Menn: Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 195 Daniel Pinto IK Hero Menn 30-39 år 0:42:28 2 230 Øyvind Klemetsen Bøthun Lillehammer Menn 40-49 år 0:42:28 3 217 Eirik Bakke Team Autoplan Sonax Menn 30-39 år 0:42:29 4 223 Oddvin Halvorsen Offigstad Lillehammer CK Menn 40-49 år 0:42:30 5 192 Simen Hoel-Andersen Ingeberg Menn 30-39 år 0:43:40 6 225 Fredrik Nordlien Team Autoplan Sonax Menn 30-39 år 0:43:40 7 202 Øyvind Venstad Gulsjøen SK Menn 50-59 år 0:45:01 8 208 Lars Bredvold Solør ck Menn 50-59 år 0:45:03 9 215 Steffan Hartz Repshus Hartz Eiendom Menn 50-59 år 0:45:05 10 218 Sindre Solberg Solør CK Menn 30-39 år 0:45:09 11 222 Marcus Brovold Biri Menn 17-29 år 0:45:20 12 220 Frode Røsand Løten Menn 50-59 år 0:45:21 13 219 Håkon Marius Guldhaug Solør ck Menn 40-49 år 0:47:29 14 206 Yngve Bøe Haugom Ottestad IL Sykkel Menn 40-49 år 0:47:42 15 198 Erik Andre Syversen Vang Skiløperforening Menn 17-29 år 0:47:45 16 226 Ole Kristian Follstad Hamar Menn 40-49 år 0:47:46 17 207 André Stensby Ottestad IL Sykkel / Atea Menn 30-39 år 0:47:49 18 216 Raymond Lishaugen Team Odal Fritid Menn 40-49 år 0:47:49 18 229 Geir Zachariassen Vang Skiløperforening Sykkel Menn 60-69 år 0:47:49 20 199 Tore Vegard Sørum Nes Sportsklubb Sykkel Menn 50-59 år 0:47:53 21 203 John Emil Westby Hamar ck Menn 30-39 år 0:49:26 22 231 Terje Holm Ottestad IL / Abchus Menn 50-59 år 0:49:31 23 204 Svein E Bratberg Ottestad Menn 40-49 år 0:49:40 24 196 Leif Marius Ovli Løten Menn 30-39 år 0:51:37 25 227 Hallgeir Haug Moelven BIL / Land CK Menn 60-69 år 0:51:53 26 194 Tormod Strand Rena Menn 50-59 år 0:51:57 27 205 Ola Titterud Ottestad IL Sykkel Menn 30-39 år 0:51:59 28 197 Kenneth Zachariassen Tryvann CK / Hamar Kommune Menn 40-49 år 0:52:08 29 209 Kristian Larsen Søre Osen Menn 40-49 år 0:52:27 30 224 Tor Sellevold CK Elverum Menn 40-49 år 0:54:01 31 214 Robert Hagen Ck Elverum Menn 40-49 år 0:54:07 32 211 Lars-Henri Myrer Kirkenær Menn 50-59 år 0:54:10 33 193 Jens Øyvind Solheim Ridabu Menn 50-59 år 0:54:10 34 201 Stian Mikkelsen Ottestad IL Sykkel Menn 40-49 år 0:54:14 35 228 Sigurd Bratberg Ottestad Menn 17-29 år 0:54:22 36 200 Magne Lund Baktroppen IL Menn 50-59 år 0:54:24 37 191 Geir Arne Fremstad Moelv Menn 50-59 år 0:57:52 38 210 Jan Magne Midtsundstad Solør CK Menn 60-69 år 0:58:39 Kvinner: 1 221 Elin Juvik Sandefjord Sykleklubb Kvinner 50-59 år 0:54:09 2 212 Anne Zachariassen Norsk Jernbanemuseum Kvinner 60-69 år 0:54:24

Resultater pr. klasse på EQ-Timing