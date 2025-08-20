Det var økning fra 36 til 41 startende i årets andre ritt, veldig god stemning, mange sprekinger og boller og saft på toppen. 

Manga av de samme som i første test for drøye to uker siden var å finne i tetjampen under optimale forhold denne torsdagen. Daniel Pinto var ikke med da, men vant “re-testen” også i fjor. Øyvind Klemetsen Bøthun tok en ny 2. plass på samme tid som vinneren. Eirik Bakke og Simen Hoel-Andersen og Oddvin Halvorsen Offigstad var igjen med helt til målstreken i hyttefeltet på Gåsbu. 

Mens herreteten var et minutt raskere enn i første ritt, har tydeligvis de to jevngode kvinnelige rytterne brukt august bra og kjørte 2-3 minutter raskere enn i første forsøk med Elin Juvik igjen hakket vassere enn Anne Zachariassen.

Rytterne klare til å vise konkurrentene ryggen - men først og fremst til å teste framgangen fra første test som gikk 5. august. (Foto: Hilde Hagevik Odde)
Tor Sellevold fra CK Elverum mot mål på Gåsbu. (Foto: Karoline Bogen)
Lars Henri Myhrer fra Kirkenær og Jens Øyvind Solheim fra Ridabo over mål. (Foto: Karoline Bogen)

Menn:

  
PlassStartnr.NavnKlubbKlasseTid
1195Daniel PintoIK HeroMenn 30-39 år0:42:28
2230Øyvind Klemetsen BøthunLillehammerMenn 40-49 år0:42:28
3217Eirik BakkeTeam Autoplan SonaxMenn 30-39 år0:42:29
4223Oddvin Halvorsen OffigstadLillehammer CKMenn 40-49 år0:42:30
5192Simen Hoel-AndersenIngebergMenn 30-39 år0:43:40
6225Fredrik NordlienTeam Autoplan SonaxMenn 30-39 år0:43:40
7202Øyvind VenstadGulsjøen SKMenn 50-59 år0:45:01
8208Lars BredvoldSolør ckMenn 50-59 år0:45:03
9215Steffan Hartz RepshusHartz EiendomMenn 50-59 år0:45:05
10218Sindre SolbergSolør CKMenn 30-39 år0:45:09
11222Marcus BrovoldBiriMenn 17-29 år0:45:20
12220Frode RøsandLøtenMenn 50-59 år0:45:21
13219Håkon Marius GuldhaugSolør ckMenn 40-49 år0:47:29
14206Yngve Bøe HaugomOttestad IL SykkelMenn 40-49 år0:47:42
15198Erik Andre SyversenVang SkiløperforeningMenn 17-29 år0:47:45
16226Ole Kristian FollstadHamarMenn 40-49 år0:47:46
17207André StensbyOttestad IL Sykkel / AteaMenn 30-39 år0:47:49
18216Raymond LishaugenTeam Odal FritidMenn 40-49 år0:47:49
18229Geir ZachariassenVang Skiløperforening SykkelMenn 60-69 år0:47:49
20199Tore Vegard SørumNes Sportsklubb SykkelMenn 50-59 år0:47:53
21203John Emil WestbyHamar ckMenn 30-39 år0:49:26
22231Terje HolmOttestad IL / AbchusMenn 50-59 år0:49:31
23204Svein E BratbergOttestadMenn 40-49 år0:49:40
24196Leif Marius OvliLøtenMenn 30-39 år0:51:37
25227Hallgeir HaugMoelven BIL / Land CKMenn 60-69 år0:51:53
26194Tormod StrandRenaMenn 50-59 år0:51:57
27205Ola TitterudOttestad IL SykkelMenn 30-39 år0:51:59
28197Kenneth ZachariassenTryvann CK / Hamar KommuneMenn 40-49 år0:52:08
29209Kristian LarsenSøre OsenMenn 40-49 år0:52:27
30224Tor SellevoldCK ElverumMenn 40-49 år0:54:01
31214Robert HagenCk ElverumMenn 40-49 år0:54:07
32211Lars-Henri MyrerKirkenærMenn 50-59 år0:54:10
33193Jens Øyvind SolheimRidabuMenn 50-59 år0:54:10
34201Stian MikkelsenOttestad IL SykkelMenn 40-49 år0:54:14
35228Sigurd BratbergOttestadMenn 17-29 år0:54:22
36200Magne LundBaktroppen ILMenn 50-59 år0:54:24
37191Geir Arne FremstadMoelvMenn 50-59 år0:57:52
38210Jan Magne MidtsundstadSolør CKMenn 60-69 år0:58:39
      

Kvinner:

  
1221Elin JuvikSandefjord SykleklubbKvinner 50-59 år0:54:09
2212Anne ZachariassenNorsk JernbanemuseumKvinner 60-69 år0:54:24

