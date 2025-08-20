Økning i deltakelsen i det 2. Vangsåsen opp for året
Daniel Pinto var hårfint best av 40 fullførende i sensommerens andre testritt oppover Vangsåsen arrangert av Innlandet bedriftsidrettskrets. Elin Juvik var først av to jevne damer i feltet.
Det var økning fra 36 til 41 startende i årets andre ritt, veldig god stemning, mange sprekinger og boller og saft på toppen.
Manga av de samme som i første test for drøye to uker siden var å finne i tetjampen under optimale forhold denne torsdagen. Daniel Pinto var ikke med da, men vant “re-testen” også i fjor. Øyvind Klemetsen Bøthun tok en ny 2. plass på samme tid som vinneren. Eirik Bakke og Simen Hoel-Andersen og Oddvin Halvorsen Offigstad var igjen med helt til målstreken i hyttefeltet på Gåsbu.
Mens herreteten var et minutt raskere enn i første ritt, har tydeligvis de to jevngode kvinnelige rytterne brukt august bra og kjørte 2-3 minutter raskere enn i første forsøk med Elin Juvik igjen hakket vassere enn Anne Zachariassen.
Menn:
|Plass
|Startnr.
|Navn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|195
|Daniel Pinto
|IK Hero
|Menn 30-39 år
|0:42:28
|2
|230
|Øyvind Klemetsen Bøthun
|Lillehammer
|Menn 40-49 år
|0:42:28
|3
|217
|Eirik Bakke
|Team Autoplan Sonax
|Menn 30-39 år
|0:42:29
|4
|223
|Oddvin Halvorsen Offigstad
|Lillehammer CK
|Menn 40-49 år
|0:42:30
|5
|192
|Simen Hoel-Andersen
|Ingeberg
|Menn 30-39 år
|0:43:40
|6
|225
|Fredrik Nordlien
|Team Autoplan Sonax
|Menn 30-39 år
|0:43:40
|7
|202
|Øyvind Venstad
|Gulsjøen SK
|Menn 50-59 år
|0:45:01
|8
|208
|Lars Bredvold
|Solør ck
|Menn 50-59 år
|0:45:03
|9
|215
|Steffan Hartz Repshus
|Hartz Eiendom
|Menn 50-59 år
|0:45:05
|10
|218
|Sindre Solberg
|Solør CK
|Menn 30-39 år
|0:45:09
|11
|222
|Marcus Brovold
|Biri
|Menn 17-29 år
|0:45:20
|12
|220
|Frode Røsand
|Løten
|Menn 50-59 år
|0:45:21
|13
|219
|Håkon Marius Guldhaug
|Solør ck
|Menn 40-49 år
|0:47:29
|14
|206
|Yngve Bøe Haugom
|Ottestad IL Sykkel
|Menn 40-49 år
|0:47:42
|15
|198
|Erik Andre Syversen
|Vang Skiløperforening
|Menn 17-29 år
|0:47:45
|16
|226
|Ole Kristian Follstad
|Hamar
|Menn 40-49 år
|0:47:46
|17
|207
|André Stensby
|Ottestad IL Sykkel / Atea
|Menn 30-39 år
|0:47:49
|18
|216
|Raymond Lishaugen
|Team Odal Fritid
|Menn 40-49 år
|0:47:49
|18
|229
|Geir Zachariassen
|Vang Skiløperforening Sykkel
|Menn 60-69 år
|0:47:49
|20
|199
|Tore Vegard Sørum
|Nes Sportsklubb Sykkel
|Menn 50-59 år
|0:47:53
|21
|203
|John Emil Westby
|Hamar ck
|Menn 30-39 år
|0:49:26
|22
|231
|Terje Holm
|Ottestad IL / Abchus
|Menn 50-59 år
|0:49:31
|23
|204
|Svein E Bratberg
|Ottestad
|Menn 40-49 år
|0:49:40
|24
|196
|Leif Marius Ovli
|Løten
|Menn 30-39 år
|0:51:37
|25
|227
|Hallgeir Haug
|Moelven BIL / Land CK
|Menn 60-69 år
|0:51:53
|26
|194
|Tormod Strand
|Rena
|Menn 50-59 år
|0:51:57
|27
|205
|Ola Titterud
|Ottestad IL Sykkel
|Menn 30-39 år
|0:51:59
|28
|197
|Kenneth Zachariassen
|Tryvann CK / Hamar Kommune
|Menn 40-49 år
|0:52:08
|29
|209
|Kristian Larsen
|Søre Osen
|Menn 40-49 år
|0:52:27
|30
|224
|Tor Sellevold
|CK Elverum
|Menn 40-49 år
|0:54:01
|31
|214
|Robert Hagen
|Ck Elverum
|Menn 40-49 år
|0:54:07
|32
|211
|Lars-Henri Myrer
|Kirkenær
|Menn 50-59 år
|0:54:10
|33
|193
|Jens Øyvind Solheim
|Ridabu
|Menn 50-59 år
|0:54:10
|34
|201
|Stian Mikkelsen
|Ottestad IL Sykkel
|Menn 40-49 år
|0:54:14
|35
|228
|Sigurd Bratberg
|Ottestad
|Menn 17-29 år
|0:54:22
|36
|200
|Magne Lund
|Baktroppen IL
|Menn 50-59 år
|0:54:24
|37
|191
|Geir Arne Fremstad
|Moelv
|Menn 50-59 år
|0:57:52
|38
|210
|Jan Magne Midtsundstad
|Solør CK
|Menn 60-69 år
|0:58:39
Kvinner:
|1
|221
|Elin Juvik
|Sandefjord Sykleklubb
|Kvinner 50-59 år
|0:54:09
|2
|212
|Anne Zachariassen
|Norsk Jernbanemuseum
|Kvinner 60-69 år
|0:54:24
Resultater pr. klasse på EQ-Timing
Innlandets bedriftsidrettskrets nettssider
Innlandet bedriftidrettskrets facebookside
Samleside for Bedriftsidretten i Innlandets terrengritt med alle resultater 2009-2025