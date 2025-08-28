100 km løpt under 6 timer for første gang – på ikke-reglementert vis
I et løp som ikke teller som verdensrekord, ble den magiske 6-timersgrensa på 100 km brutt for første gang. Sør-Afrikanske Sibusiso Kubheka løp på 5.59.20 i et løp arrangert av Adidas der ikke gjeldende sko- og fartsholderregler ble fulgt. Tre mann løp fortere enn verdensrekorden på 6.05.35 som altså fremdeles blir stående.
