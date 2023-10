Lommedalen Rundt ble arrangert for første gang i 2015 - med 244 deltakere. I år arrangeres løpet for 8. gang. Lenge hadde arrangøren en tradisjon å tilby antall runder rundt Lommedalen tilsvarende antall ganger løpet har blitt arrangert. Mange har allerede meldt seg på 6 runder (1 runde = 19 km), men for å holde tradisjonen ved like åpner arrangøren nå for mastodonten 100 miles (dvs. 8,5 runder).

Dette vil være et ekstra tøft 100-milesløp. Hver runde har ca. 725 høydemetre, og totalt blir dette drøyt 6000 høydemetre rundt og rundt i Lommedalen. 80 prosent foregår på sti, 10 prosent på grus og resten på asfalt.

Men om 100 miles skulle være for langt, er det fullt mulig å gjøre som de fleste andre i Lommedalen Rundt og løpe 1 runde av 19 km og 725 høydemetre. Eller noe midt i mellom.

80 prosent av løypa i Lommedalen Rundt går på sti.

Tradisjonen tro er det siste lørdag i oktober som gjelder - i år lørdag 28. oktober fra Bærum Golfklubb i Lommedalen. Det blir konsensusbasert starttidspunkt, enten fredag kveld kl. 18:00 eller lørdag morgen kl 06:00.

Påmelding (til alle distanser, kun 125 kr i påmeldingsavgift)



Det er 725 høydemeter som må forseres på den 19,5 km lange runden som løpes i Lommedalen Rundt.



Et lite stemningsbilde fra fjorårets utgave av Lommedalen Rundt.