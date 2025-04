Under de australske juniormesterskapene i friidrett utenfor Perth (Australia), løp 11 år gamle James Hall inn til 4.11,81 på 1500 meter, noe som er ny bestenotering for gutter under 12 år. Det var andre gang på to uker at den raske unggutten fra Melbourne forbedret bestenoteringen i aldersklassen. Uken før løp han på 4.13,81 i Melbourne.

Hall var i en klasse for seg i U13-klassen og vant også 800 meter med fem sekunders margin. Vinnertiden 2.05,78 var ny personlig rekord.

- Det store målet mitt er 1500 meter og/eller 5000 meter under OL i 2032, forteller Hall til 7News. Han ble født i juni 2013 og vil være 19 år når de olympiske lekene arrangeres i Brisbane.

En ung rekordmaskin

Med sin siste prestasjon har Hall nå fem ungdomsverdensrekorder, fra 800 meter og opp til 3000 meter. Søsteren Sophie Hall, som tidligere selv satte U12-rekord på 1500 meter i 2023, holder tre rekorder. Nå har lillebror overgått henne.

Verdensrekord etter feilpåmelding

Under et nasjonalt mesterskap hadde Hall meldt seg på uten å vite at distansen var 3000 meter. Han startet knallhardt og fortsatte bare å løpe selv om løpet var mye lengre enn han trodde.

- Jeg visste ikke at det skulle være sju og en halv runde, fortalte han til 7news. Likevel løp han i mål som verdens raskeste 3000 meter-løper for sin alder, med kilometertider rett over 3 minutter i snitt.

Se 7news sin videoreportasje her

Vi håper vi får se Hall i OL om syv år.