Bare tre dager etter sin egen 12-årsdag viste den løpssterke ungdommen fra Haugesund at hun kan løpe virkelig fort, slik hun også har vist i løp tidligere. Hun løp 5 km på 17:09 i Drammen i april i år, det ble da registrert som klasserekord for 11-åringer. På søndagens Lierløp gikk det altså enda fortere.

Vi har ikke her noen offisielle verdensrekorder for 12-åringer tilgjengelig, men denne tiden vil antagelig være blant de aller beste for aldersklassen.

På resultatlisten fra Lierløpet ser vi at Othelie distanserte de neste kvinnene på resultatlistene, Marianne Harnes og Madelène Wanvik Holum fra SK Vidar, som løp inn på henholdsvis 17:21 og 17:38.

Den norske klasserekorden for 12 år gamle jenter på 5 km var inntil søndag på 18:05, satt av Emma Kirkeberg Mørk i 2015.

På sin Facebookside takker mamma Susanne Wigene dem som løp sammen med Othelie i sitt rekordløp: Kristian Ulriksen, Gaute Olberg og Morten Dalhaug. Disse kom inn blant de ti beste i herreklassen, som ble vunnet av Janis Arsenikovs foran Casper Rønning og Jonathan Alsaker-Arentz.

15 beste kvinner:

Rank Race No Name Club Category Time 1 250 Othelie Stave-Wigene Haugesund IL K12 16:39 2 255 Marianne Harnes SK Vidar K23 17:21 3 316 Madelène Wanvik Holum SK Vidar K23 17:38 4 398 Hanna Larsen SK Vidar K23 17:57 5 371 Karen Marie Håkonsen Lillehammer K23 19:52 6 383 Elisabeth Kollerød K50 19:58 7 269 Maria Thorp K23 21:20 8 163 Eva Landsem K23 21:21 9 300 Ingvild Horgen Skarphedin IL K14 21:46 10 301 Astrid Horgen Skarphedin IL K18 22:26 11 184 Mari Abelseth CH trening K23 22:34 12 265 Sofie Engeset IF Sturla K13 22:37 13 156 Anine Hegre K23 22:39 14 166 Anne Ingebjørg Giæver K23 22:42 15 307 Kristine Aasgaard SNRC K23 22:44



Gaute Olberg og Morten Dalhaug var to av dem som løp sammen med Othelie Stave-Wigene i hennes rekordløp. (Foto hentet fra FB-siden til Susanne Wigene).

15 beste menn: