I skrivende stund har Solastranden Halvmaraton 1483 påmeldte. Dermed ligger de ikke så langt bak Mørketidsløpet i kampen om å være vinterens største norske løp. Vel, om en også definerer november som vintermåned og lar Jessheim Vintermaraton som går tidlig i november, telle som vinterløp, så handler det nok like mye om å sikre seg andreplassen.

Uansett så er Solastranden Halvmaraton i ferd med å bli et stort løp som tiltrekker seg deltakere fra store deler av landet. En grunn til det er at løypene er flate, og at temperaturen vanligvis er så høy at veiene er både is- og snøfrie. I skrivende stund er det meldt 2-3 varmegrader og 5 sekundmeters vind lørdag om ei uke.

Kondis' lokalmedarbeider i Rogaland, Ingolf Dale, sendte oss dette bildet og rapporterte om godt oppmøte og fine forhold under prøveløpinga i løypa på nyttårsaften:

"Gjennomløping Hoka Solastranden halv og 10 km på Nyttårsaften 🏃🏻‍♂️Fine forhold pluss 5 grader bart, tørt og fint! Noe vind og vindkast - god stemning."





Solastranden Halvmaraton går stort sett på flate gangveier i området rundt Sola flyplass. (Foto: Ingolf Dale)



På gjennomløping var det tilbud om fart til 45, 55 og 65 minutter på 10 km og til sluttid på 1.40, 1.50 og 2.05 på halvmaraton. På løpsdagen vil felta bli mye større og tettere slik at det vil være enda lettere å få drahjelp.

Per nå er 202 påmeldt 5 km, 578 er påmeldt 10 km, 650 har meldt seg på halvmaraton og 53 har plan om å løpe Trippelen som består av alle tre distansene. Trippelekspert Sebastian Conrad Håkansson er en av dem som er klar for tre distanser på én dag, og han kan få god konkurranse fra heimefavoritten Tom Erik Halvorsen.

I fjorårets utgave av løpet var 1112 påmeldt, og 896 fullførte. Det skal dermed ligge an til langt større deltakelse i år.



Startliste



Thomas Asgautsen vant halvmaratonløpet i fjor på 1.12.29, og Abdalla Targan Yousif fulgte 4 sekunder bak. (Foto: Turid Veggeland)