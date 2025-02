I følge en pressemelding fra arrangøren 10. februar har det den siste tiden vært et stadige økende antall henvendelser fra løpere som ønsker å delta i det raske 1. maitoget i Solør. Selv om det er fantastisk moro å ha et ettertraktet løp, utfordrer det den uttalte strategien til arrangøren om å vokse i et fornuftig tempo for å levere et best mulig produkt til de som deltar.

Grue Halvmaraton med sin korte historie er et eventyr med løpere fra hele Norge og også mange svensker som ønsker å ta turen for å konkurrere på landsbygda i Grue. Det hele startet for tre år siden da en liten gjeng bestemte seg for å lage et løp som lokalsamfunnet kunne være stolt av. At det ville få et omdømme slik at det i år kommer til å være 1500 løpere på plass når starten går 1. mai, hadde de aldri drømt om.

Løpet var de to første årene et rent halvmaratonløp med normalvekst fra 177 til 229 fullførende fra 2022 til 2023. I fjor tok det helt av da 10 km også ble lansert som et alternativ og til sammen 672 av 720 påmeldte ble registert i mål. Disse var fordelt på 419 på halvmaraton og 253 på 10 km.

Fra den nye 10 km i 2024 med Sondre Nordstad Moen i front fra start. (Foto: Arrangøren)

Til årets utgave ble antall plasser på havmaraton doblet fra 500 til 1000, men løpet ble likevel utsolgt 11. desember, over en måned tidligere enn i fjor. Før de 150 ekstraplassene blir fordelt er det 1298 navn på deltakerlista, fordelt på 1029 på halvmaraton og 264 på 10 km (og 5 på baneløpet).

Lørdag 15. februar klokken 12:00 slippes 150 ekstraplasser. Dette vil garantert være de aller siste plassene som slippes ut på det åpne markedet, og det forventes at de vil gå raskt unna. Ble du for sen til å melde deg på i desember, må du sitte klar presis klokken 12:00 lørdag. LINK TIL PÅMELDING

Som under fjorårets suksess med Therese Johaug og Sondre Nordstad Moen i hovedrollene, vil arrangøren også i år dele ut hele 10 wildcard-invitasjoner, 5 av hvert kjønn. Det presiseres at wildcard deles kun til idrettsutøvere som har prestert på elitenivå innen løping eller andre kondisjonsidretter.

Det blir folksomt i målområdet ved Grue kirke også 1. mai i år. (Foto: Arrangøren)