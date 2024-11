Vinterkarusellen på Romerike fikk en fin start med 278 løpere i aksjon i den nye 10 km-løypa på Lørenskog 27. oktober. Nå på lørdag går løp nummer 2, og den nokså flate "femmer'n" på Sørumsand bruker også å trekke til seg både de som jakter på gode tider, og de som først og fremst vil ha seg en trimtur med en fin ramme rundt.

Løypa er bortsett fra ei dump etter en drøy kilometer – med en bakke ned og tilsvarende bakke opp – ganske så flat. Med gode løpsforhold er det fullt mulig å få til både årsbeste og pers om formen er på plass.

Vinterkarusellen på Romerike er det en kan kalle tradisjonsrik og blir denne vinteren arrangert for 52. gang. Til sammen er det ti løp på ti forskjellige steder fra slutten av oktober til begynnelsen av mars. Fire av løpene er kontrollmålte statistikkdistanser – to 5-kilometre og to 10-kilometre. Men med i programmet er også et motbakkeløp og noen mer kuperte løyper på ikke-statistikkdistanser.

Vinterkarusellen på Romerike har kvalitetsløpsavtale med Kondis, noe som gjør at Kondis-medlemmer får rabatt på startkontingenten. Helgas andre K-løp går ikke så langt unna Sørum dagen etterpå. På søndagen står Jessheim Vintermaraton som har 10 km, halv- og helmaraton på programmet. Så her er det fullt mulig å doble for de som måtte ønske det.



Mer info om Vinterkarusellen på Romerike



OVERSIKT OVER LØPENE I VINTERKARUSELLEN PÅ ROMERIKE 2024/25

Løp Dag Dato Kl. Arrangør Sted Lengde 1 Sø 27.okt 14:30 Lørenskog FIL Mailand skole 10 km * 2 Lø 09.nov 14:30 Sørum IL Sørum skole 5,0 km * 3 Lø 07.des 14:30 Romerike Runners Team Løvenstad 2,2 km ** 4 Lø 28.des 14:30 Ull/Kisa IL Jessheim friidrettsstadion 7,0 km 5 Lø 04.jan 14:30 Aurskog-Høland IL Bjørkelangen vgs 8,0 km 6 Lø 18.jan 14:30 Fet Friidrettsklubb Hovinhøgda skole, Borgenrunden 8,5 km 7 Lø 01.feb 14:30 Haga IF Haga stadion 10,0 km * 8 To 13.feb 18:30 Raumnes og Årnes IL Årnes skole, Årnes 3,1 km 9 To 27.feb 18:30 Romerike Runners Team Lillestrøm stadion 7,0 km 10 Lø 08.mar 14:30 Lørenskog FIL Lørenskoghallen 5,0 km *

* Kontrollmålt løype. ** Motbakkeløp.

Noen år har det vært virkelig vinterlig under løpet på Sørum, som her i 2019. Men i år ligger det an til å bli barmark og varmegrader. (Foto: Bjørn Hytjanstorp)