Kenyanske Kelvin Kiptums utrolige løp i fjorårets Chicago Marathon er nå ratifisert som verdensrekord. Med tiden 2:00:35 tok han 34 sekunder fra den tidligere verdensrekorden til sin landsmann Eliud Kipchoge, som ble satt i Berlin Marathon 25. september 2022.

Verdensrekorden nærmer seg dermed den magiske 2-timersgrensen, som Eliud Kipchoge faktisk brøt i 2019, men dette var et skreddersydd løpsopplegg med mange harer, blant dem de tre Ingebrigtsen-brødrene. Dette løpet ble dermed ikke godkjent som verdensrekord.

Etter løpet sitt i Chicago Marathon sa Kelvin Kiptum at han var veldig glad:

– Jeg visste at jeg kom for en løyperekord, men en verdensrekord - jeg er så glad.

– En verdensrekord var ikke i tankene mine i dag, men jeg visste en dag at jeg ville bli verdensrekordholder, sa Kelvin Kiptum.

Løpet og rekorden er et faktum. (Foto: © Bank of America Chicago Marathon/Kevin Morris)