Trysil Skimaraton går i flotte omgivelser i 450-850 meters høyde mellom Østby og hytteområdene ved Ryskdalen og Solberglia. I tillegg til naturopplevelsen er det seedingrenn for Vasaloppet og Birkebeinerrennet. Det meldes om fantastiske forhold i løypa, og arrangørene håper å se mange glade skiløpere på Østby på lørdag!

Det er bra med snø og ypperlige forhold i hele løypetraséen, og alt ligger til rette for en flott dag i skiporet på lørdag. Det ser ut til å bli opphold og godt med kuldegrader på renndagen som vil bety faste og raske forhold.

Morten Andreas Løchen (29) og Tommy Moe med 5 km igjen i trikkeskinnene i fjor. (Foto: Jonas Sjöberg)

Legg merke til at fristen for forhåndspåmelding går ut onsdag 12. februar kl. 23:59. Etteranmelding kan gjøres mot forhøyet startkontingent helt frem til rennstart. Med 435 påmeldte til jubileumsrennet med fire deger igjen til start, ligger det an til en pen økning fra i fjor da 418 av de 470 påmeldte fullførte rennet som gikk i reservetraséen for andre gang på rad. Rekorden i antall fullførende løpere er fra 2012 da 718 løpere fullførte 42 km.