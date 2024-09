Den tradisjonelle natt orienterings cupen, som går over 5 kvelder ble løpt i gang onsdag kveld med løp fra Dikemark utenfor Asker. Cupen har aldri i sine 25 år vært så langt utenfor kjerneområdet til arrangørklubben, Nydalens Skiklub. Fra Dikemark fant de et variert terreng med områder med stier, våte myrer og slake lier.

Hans Petter Mathisen, Tyrving var raskest av herreløperne med 27,27 min på den 3,8 km lange løypen og var da 38 sek foran klubbkamerat Emil Ahlbäck. Olai Stensland Lillevold, Oppsal fra Oppsal ble nr 3 ytterligere 1,30 min bak.

Arkivbilde fra finalen i 2023.

Kveldens raskeste var sammenlagtvinneren fra 2020-2022, Kaja Winsnes Nordhagen, Nydalen. Hun brukte 37,34 min på sine 3, 8 km og vant da med 26 sekunder til Lone Brochmann, Nydalen. På 3. plass fulgte ytterligere en Nydalsløper: Joelle Meister, Nydalen, som bruke 43,32 min.

Ola-klassen ble vunnet av Oppsals junior, Christoffer Ånensen. De to lokal-klassene ble vunnet av 15-åringen Silje Taraldlien, Fet og veteran og NOF president Leif Størmer, Fossum.

Harry Lagert natt cup

Resultater

Legendar, 3 800 m:

1) Hans Petter Mathisen, Tyrving IL, 27.27,

2) Emil Ahlbäck, Tyrving IL, 28.05,

3) Olai Stensland Lillevold, Oppsal Orientering, 29.35,

3) Herman Ryen Martinsen, Fredrikstad SK, 29.35,

5) Jonas Madslien Bakken, Nydalens SK, 30.14,

6) Eirik Kamstrup Hovind, Nydalens SK, 31.09.

Kari, 3 800 m:

1) Kaja Winsnes Nordhagen, Nydalens SK, 37.34,

2) Lone Brochmann, Nydalens SK, 38.00,

3) Joelle Meister, Nydalens SK, 43.32,

4) Marie Kravdal, Bækkelagets SK, 43.43,

5) Karoline Brevig Aune, Oppsal Orientering, 44.11,

6) Hanna Wey, Halden SK, 48.01.

Ola, 3 800 m:

1) Christoffer Ånensen, Oppsal Orientering, 30.59,

2) Simen Eid Nielsen, Nydalens SK, 32.30,

3) Are Wigaard, Oppsal Orientering, 33.22,

4) Øystein Pettersen, Nydalens SK, 34.23,

5) Tobias Tronbøl Lium, Bækkelagets SK, 38.04,

6) Dag Aalvik, Nydalens SK, 38.25.

Lokal Dame, 3 600 m:

1) Silje Taraldlien, Fet OL, 41.45,

2) Kari-Ann Ånensen, Oppsal Orientering, 44.51,

3) Linda Hanssen, Østmarka OK, 47.25,

4) Kaisu Kolehmainen, Nydalens SK, 48.51,

5) Marit Isachsen, Asker Skiklubb, 53.08,

6) Silje Egeberg, Tyrving IL, 53.34.



Lokal Herre, 3 600 m:

1) Leif Størmer, Fossum IF, 34.44,

2) Morten Fismen, Fossum IF, 36.03,

3) Jan Tore Henriksen, Nydalens SK, 36.35,

4) Harald Bakke, Fossum IF, 36.48,

5) Björn Widén, Tyrving IL, 39.26,

6) Tom Bergan, Fet OL, 39.43

Rekrutt, 2 300 m:

1) Abel Maubach, Bækkelagets SK, 31.23,

2) Bjørn Sverre Gulheim, Nordre Follo OK, 1.12.09.