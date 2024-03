I 2020 tok Norges Friidrettsforbund trugeløping inn som ny idrettsgren i Norge. I koronaårene 2020 og 2021 ble Arctic SnwShoe Race avlyst som mange andre idrettsarrangement. I 2022 var det som å starte på nytt igjen.





Ruskete vær. (Foto: Zoltan Tot)

Lørdag 16. mars ble løpet igjen arrangert med 25 løpere på startstreken. Det var planlagt konkurranse over 8 kilometer med start på Storelva Skistadion på Kvaløyslette. Løypa skulle gå gjennom en 4 kilometers sløyfe på stadionområdet før det skulle løpes opp til toppen av Rødtinden som ligger 470 moh (430 høydemeter over startområdet).Rødtinden er en av de meste populære toppene for toppturfolk, og besøkes flittig både med truger og ski.





Starten går. (Foto: Zoltan Tot)

Mange hadde sett fram til en topptur med truger på lørdag, men værgudene ville det annerledes. Det ble meldt kraftig vind med 20 sekundmeter i kastene og tett snø. Gjennom natten hadde det kommet 30 cm nysnø og det fortsatte å snø på lørdag morgen. Med en kraftig vind i tillegg var det ikke annet å gjøre enn å endre konkurranseløypa slik at man holdt seg i lavlandet.

Endringen innebar at løperne løp to runder nede på flata i stedet. Det ble da også virkelig bruk for truger under løpet med nysnø på bakken og tette snøbyger som til tider gjorde det vanskelig å se hvor sporene gikk. Mange av deltakerne var utenlandske turister som ikke hadde prøvd å løpe på snø før og slett ikke med truger.





Brief før start. (Foto: Zoltan Tot)

Arrangøren hadde Atlas race-truger til utleie for de som ikke hadde egne med seg. Atlas-trugene var populære og de fleste parene ble leid ut. Det var 14 deltakerne fra 9 ulike nasjoner på trimdistansen over 5 kilometer, mens 11 var påmeldt til 8 kilometeren.



Resultater

Eli-Anita Schøning gikk hard ut i konkurranseklassen og tok tidlig føringen i løpet. Hun ledet den første runden med god margin, men fikk etter hvert besøk av trioen bak. Videre tok franske Pierre Durillon teten og løp raskest av alle i snøværet på den andre runden. Han vant med god margin og var to minutter foran neste. Eli-Anita vant dameklassen og slo de fleste gutta i feltet. Totalt kom hun på andreplass, ett minutt bak Durillon.





De to vinnerne: Eli-Anita Øivand Schøning med 906 til venstre, og Pierre Durillon med 909 til høyre. (Foto: Zoltan Tot)



Det var god stemning blant deltakerne både i løypa og inne i skihuset på Storelva skistadion. Selv om det blåste og snødde var deltakerne storfornøyde og fikk en fantastisk fin naturopplevelse og ikke minst en spennende konkurranse.





Elke Klemowicz (904) er i godt humør tross tøffe værforhold. (Foto: Zoltan Tot)



Pl. Startn Fornavn Etternavn Land Klubb Tid 1 906 Eli-Anita Øivand Schøning NOR TROMSØ TRUGEKLUBB 45:52:00 2 902 Lene Bækkevold NOR 52:47:00 3 904 Elke Klemowicz GER REHABILITERINGSTJENESTEN TROMSØ KOMMUNE 01:21:15 Pl. Startn Fornavn Etternavn Land Klubb Tid 1 909 Durillon Pierre FRA THE FRENCHIE 44:52:00 2 911 Pål Jørgensen NOR TROMSØ LØPEKLUBB 45:54:00 3 908 Stig Rune Jensen NOR TROMSØ LØPEKLUBB 48:01:00 4 912 Nils Hætta NOR MIDNINGHT SUN MARATHON 49:06:00 5 905 Henrik Bueng NOR ÅFJORD IL 49:51:00 6 910 Cato Myrstad NOR TUIL TROMSDALEN FRIIDRETT 50:40:00 7 903 Steinar Trædal-Henden NOR TROMSØ 52:51:00 8 901 Thomas K. Føre NOR 01:00:11