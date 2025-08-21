Kristoffer M Skjerping fra NTG Lillehammer ble overlegen vinner på tiden 20:52,9, det samme for Ragnhild Haukåen, SørVekkom Lauparlag med tiden 23:42,1. Foto Finn Olsen.
279 deltakere i et vått Flømyrløp på Lillehammer
Flømyrløpet er et 5,4 km vått og krevende skogsløp, detsyvende løpet i Sørdalskarusellen. Løpet ble i år arrangert for 25. gang, med start og mål ved Skurvbrua ved Nordseterveien ovenfor Birkebeineren skistadion.
Totalt 279 løpere fullførte årets Flømyrløp, der 151 løpere stilte til start under fellesstarten onsdag kveld mens 128 gjennomførte løpet virtuelt tidligere i uka.
Løypa har stort sett vært den samme med bare med mindre justeringer. Løypa ble i år justert noe for å unngå den verste myra. Regnet kom imidlertid rett før starten, så det ble en ganske våt opplevelse for de fleste i fellesstarten