Totalt 279 løpere fullførte årets Flømyrløp, der 151 løpere stilte til start under fellesstarten onsdag kveld mens 128 gjennomførte løpet virtuelt tidligere i uka.

Løypa har stort sett vært den samme med bare med mindre justeringer. Løypa ble i år justert noe for å unngå den verste myra. Regnet kom imidlertid rett før starten, så det ble en ganske våt opplevelse for de fleste i fellesstarten

Arrangør var Litrim. Der løpets sponsor var SWIX.

Resultatene fra fellesstarten

Resultatene virtuelt

Kristoffer M Skjerping (130) tok teten umiddelbart og ledet løpet fra start til mål. Her i følge med Leif Christian Tallaksen fra LIF (39) som ble nr. to i løpet og Eskil Frøisland (1429) fra NTG-L/Vang OL som ble fjerdemann i mål.

Ragnhild Haukåen (1418) til høyre i bildet ble suverent raskeste kvinne i fellesstarten, 1:17 foran Mari Folkvord fra Sandnes IL/Team Sørvest. Her ser vi Ragnhild sammen med Johannes C Wahl Gran (127) fra Vingar IL, Johan Melbø (1432) fra Vingrom IL og Sondre Bolstad (1426) fra Nordre Ål Løperklubb.

Det ble fort trangt om plassene med en lang, lang rekke av løpere. Her noen hundre meter etter start ser vi en stor gruppe løpere ledet av Marianne Ø. Austgarden (248) fra Vestringen IL, Ole Morten Melbø (1434) fra Vingrom IL, Johannes Persønn Nygaard (246) fra Vestringen IL og Øyvind Andreassen (11) fra Lillehammer.

Løperne nærmer seg mål i det 5,4 km lange krevende skogsløpet. Tredjemann i løpet ble Vegard Hamnes (25) fra Lillehammer Skiklub, om også leder Sørdalskarusellen sammenlagt med en margin på over 3 minutter til Vegard Børsheim fra Nordre Ål Løperklubb. Her er Hamnes i følge med fjerdemann i løpet 1429) og Eskil Frøisland (1429) fra NTG-L/Vang.

Øyvind Hasli (44) fra Lillehammer IF ble tiendemann i mål i fellesstarten og vinner av klasse 40 – 49 år.

Fjorten år gamle Kristin Haug (103) fra Lillehammer IF ble femte kvinne i mål og nok en gang soleklar vinner av klassen.

Svein Egil Linnerud (1398) fra Eidsiva BIL/Gjøvik FIK ble vinner av klasse 60 – 69 år, her i følge med Kari Lier (75) fra Ring IL, vinner av klassen K 40 – 49 år og Hans Bjørnsgaard (157) fra Lillehammer Skiklub.

Spreke Anne Størmer Steira fra Lillehammer kom i mål på tiden 32:07,4 og ble en soleklar vinner av klassen K 60 – 69 år.

Pål Zeppelin (98) fra Vingrom er en av mange løpere som deltar i samtlige løp av Sørdalskarusellens ti løp gjennom sommeren, som vil få sitt velfortjente bevis for dette under premieutdelingen senere i høst.