Tidligere i år har det vært en del usikkerhet rundt hvilken trasé som skulle brukes. I fjor gikk løpet som en rundløype med start og målgang på Krokskogen. I år var det lenge planlagt at løypa skulle gå fra Holmenkollen til Jansløkka skole i Asker. Men, ettersom Løvenskiold ble ferdig tidsnok med utkjøring av tømmer på skogsbilveiene, kunne årets løype starte fra skistadion i Varingskollen. Målgang var fortsatt i Asker.



Nordmarka er kjent for å være relativt kupért, og deltakerne møter en god del kneiker på sin ferd fra Nittedal til Asker. Totalt byr løypa på cirka 470 høydemeter.

288 startet årets løp. 260 herrer og 28 kvinner. I tillegg var det 32 løpere som deltok i åpen turklasse.



Lasse Leth-Olsen best av herrene

Det var 37 år gamle Lasse Leth-Olsen fra Bjugn IL som kom først til Asker av herrene. Han tilbakela de 90 kilometerne på 4.40.57, og hadde full kontroll på førsteplassen stort sett hele veien. På andreplass kom Roy-Arne Tollefsen fra Kongsberg IF. Han var 2.32 bak Leth-Olsen, men tok en klar klasseseier i M41-45. På tredjeplass fulgte Jørund Vala fra Fiskebeinern SK. Han gikk på 4.46.01.



3., 4., og 5. plass til (f.v.) Jørund Vala, Jostein Gjevre og Erlend Sverdrup. (Foto: Grenaderen)



De 10 beste herrene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 328 Lasse Leth-Olsen Bjugn IL M36-40 4:40:57 0:00 2 322 Roy-Arne Tollefsen Kongsberg IF M41-45 4:43:29 2:32 3 41 Jørund Vala Fiskebeinern SK / Norconsult BIL M26-30 4:46:01 5:04 4 27 Jostein GJEVRE Fiskebeinern SK / Norconsult BIL M26-30 4:46:55 5:58 5 42 Erlend Sverdrup Dombås IL / Fiskebeinern SK M31-35 4:47:16 6:19 6 339 Bendik Bang Pedersen Sortland og Omegn Skiklubb - Ski M31-35 4:48:47 7:50 7 119 Vebjørn Tandberg Kjelsås IL M26-30 4:51:22 10:25 8 44 Morten Wettergreen Øvrevoll Hosle IL / Obligo Real Estate M46-50 4:52:09 11:12 9 51 Vegard Wergeland Hansen Team Dæhlie M36-40 4:52:38 11:41 10 48 Andreas Faanes Fiskebeinern SK / Lyn Ski M26-30 4:55:42 14:45







Klar seier til Elise Langkaas

Med nesten elleve og et halvt minutt til gode på neste kvinne, gikk Elise Langkaas fra Fiskebeinern SK først i mål i kvinneklassen. Hun fikk sluttid 5.33.39. På andreplass kom Ingeborg Lind fra Team Baker Hansen. Hun gikk på 5.45.03.



- 5.45.03. Drømmedag og drømme-støtteapparat, skrev Lind på sin Stravaprofil etter løpet.



Tredjeplassen gikk til Helene Melsom Tungesvik fra TWR. Hun fikk tiden 5.51.28, og hadde åpenbart en fin dag i sporet.



- Fyttikatta for en dag! Det var helt klart lurt å melde seg på i siste liten. Favorittrennet! (...) Smøreservice på Kleivstua var en redning for å ha feste andre halvdel også i dag, skrev hun på Strava.



2. og 3. plass. Fra venstre: Ingeborg Lind og Helene Melsom Tungesvik. (Foto: Grenaderen)



De ti beste kvinnene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 154 Elise LANGKAAS Fiskebeinern Sk/Bane NOR BIL K26-30 5:33:39 0:00 2 103 Ingeborg Lind Team Baker Hansen/Equinor BIL K31-35 5:45:03 11:24 3 305 Helene Melsom Tungesvik TWR K26-30 5:51:28 17:49 4 138 Julie Wessel Oslo K31-35 5:59:04 25:25 5 96 Elin Farestveit Finansdepartmentet BIL K26-30 5:59:43 26:04 6 111 Elise Bryn Fiskebeinern SK K31-35 6:03:20 29:41 7 153 Ingrid Disch Løset Fiskebeinern Sk/Norconsult BIL K26-30 6:15:09 41:30 8 75 Judith Ingela Rickersen Hole Bækkelagets SK K26-30 6:24:31 50:52 9 350 Linn ter Kuile twr Lundmarks K31-35 6:29:39 56:00 10 187 Malin Holmberg Göteborg-Majorna OK K31-35 6:38:05 1:04:26



