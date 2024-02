Et forholdsvis stort felt sto klar på startstreken og forlot stadion i god fart. Ikke lenge etter starten satte en god regnbøye inn, og deltakerne merket ikke så mye til denne da de løp utover i god medvind. Returen ble nok en ekstra liten utfordring med avkjølende vind og regnbøye som nærmet seg sludd.





Et godt felt stilte til start i fjerde løp. (Foto: Ivar Gogstad)



Resultater

På den korte distansen var det ingenting å gjøre med Mari M. Kristensen (42) Søgne IL som kom inn på 14.38, godt gjort da hun tidligere på dagen hadde gjennomført et løp på Flekkerøya.





Mari Kristensen. (Foto: Ivar Gogstad)



Av mennene var det Theodor Solberg (6) Søgne IL som kunne trekke det lengste strået og kom inn på 12.27. Deretter kom Morten Bentsen (24) fra Herreklippen på 12.37.





Theodor Solberg. (Foto: Ivar Gogstad)



På den lange distansen var det liten tvil, her var familien Dyrkolbotn suverene. Lauritz Dyrkolbotn (31) fra MHI fór gjennom løypen på gode 37.12, og hans mor, Randi Dyrkolbotn (32) MHI kom i fint driv inn på 40.57.





Lauritz Dyrkolbotn. (Foto: Ivar Gogstad)





Randi Dyrkolbotn. (Foto: Ivar Gogstad)





Lørdag 10.februar går løpet i Kristiasand før det blir et opphold på fjorten dager, og 2.mars går siste løp i Mandal.