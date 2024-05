Løypa starter på Vikhammerløkka, helt nede ved fjorden, og ender oppe på toppen av Solemsvåttan 423 moh, som er det høyeste punktet i denne delen av Malvikmarka. Vel, selve toppen ligger faktisk inne på Trondheimssida av kommunegrensa, men det snakker man ikke så høyt om. En annen ting som skiller Malvikingen Opp fra de fleste andre løp, er at det benyttes en utjevningsfaktor på sluttiden som gjør at alle konkurrerer mot alle - uansett kjønn og alder. Så her kan junior utfordre senior, og mor utfordre far og så videre.

Adelskalenderen til Malvikingen Opp teller godt over 500 personer, og mange har fått bronsemedaljen for 5 års deltakelse. Men så langt er det bare ti stykker som har fått sølvmedaljen for 10 års deltakelse.

Informasjon om tidligere års vinnere etc. kan man lese på Wikipedia

Det ble totalt 38 påmeldte i konkurranseklassen i år, hvorav 35 stilte til start - 31 menn og 4 kvinner. I år var værmeldingen litt usikker med tanke på regn, og det ble bare 14 deltakere i turklassen. Da ble det uttrekkspremie på halvparten av deltakerne i turklassen!



Resultater 2024

Raskest av alle opp på toppen denne gangen var Henning Offigstad fra Bratsberg IL. Han brukte 26 minutter og 54 sekunder. Petter Ebbesen ble nummer to med tiden 27 minutter og 25 sekunder. ummer tre ble Steinar Aarvåg fra Trollheimen Fjellsportklubb. Han brukte 28 minutter og 32 sekunder.





Henning Offigstad (t.v.) og Petter Ebbessen, - hhv. nr. 1 og 2 på toppen og også nummer 1 og 2 i konkurransen Alle-mot-alle (Foto: Torgeir Kruke)



Beste kvinne var lokale Oda Gissinger fra Malvik IL som løp opp på 33 minutter og 52 sekunder. Vibeke Johansen fra Nordkapp løpeklubb ble nummer to 37 minutter og 45 sekunder, og tredjeplass gikk til Inger Ringdal Sæter fra Sunnylven IL, med 44 minutter og 19 sekunder.



Oda Gissinger var raskest av kvinnene. (Foto: Torgeir Kruke)





Menn

Plass BIB Navn Klubb Pl.totalt Tid 1 189 Henning Offigstad Bratsberg IL 1 26:54,4 2 192 Petter Ebbesen 2 27:25,4 3 194 Steinar Aarvåg Trollheimen Fjellsportklubb 3 28:32,5 4 205 Vegard Høiseth Bratsberg IL 4 29:16,4 5 204 Michael Brian Watts Bratsberg IL 5 29:51,8 6 179 Peder Aarstad Berg Galterud IF 6 32:13,6 7 178 Terje Nygård IL.Nansen 7 32:19,3 8 198 Even Andreas Hansen 8 32:25,6 9 193 Remi Allegre 9 32:58,7 10 201 Odd Even Fossen Forra IL 10 32:59,7 11 175 Kasper Løberg Aske Malvik IL 11 33:07,8 12 183 Vetle Hennum Aunøien Utleira IL 12 33:11,7 13 182 Øivind Aunøien Utleira IL 13 33:14,0 14 185 Harry Brandsen 15 34:17,9 15 184 Martin Cepelka 16 35:13,3 16 200 Christian Henning Skumsvoll Malvik IL 17 35:17,8 17 207 Marius Aunaas 18 36:23,3 18 197 Are Malvik Malvik IL 19 36:34,5 19 196 Mattis Stuevold Malvik IL 20 37:00,5 20 195 Martin Fagerheim Stuevold Malvik IL 21 37:02,0 21 180 Morten Aursand Malvik IL 23 39:40,4 22 187 Joakim Grøtte 24 41:05,7 23 188 Sigbjørn Herstad Team Tröndertruge 25 41:40,0 24 191 Geir Jakobsen 26 41:55,3 25 181 Tim Aursand Malvik IL 27 42:01,1 26 199 Per Vesterbukt Hattfjelldal IL 28 42:12,7 27 202 Hallgeir Lundemo Meråker Mountain Challenge 29 42:25,7 28 190 Paul Håkon Almås Hell Ultraløperklubb 30 42:38,1 29 173 Mats Eriksen 31 43:44,2 30 170 Stian Hauger 32 44:03,5 31 172 Ole Eiesland 35 47:28,3



Kvinner

Plass BIB Navn Klubb Pl.totalt Tid 1 203 Oda Gissinger Malvik IL 14 33:52,1 2 171 Vibeke Johansen Nordkapp løpeklubb 22 37:45,6 3 176 Inger Ringdal Sæter Sunnylven IL 33 44:19,7 4 206 Mia Brattbakk Lyngen Malvik IL 34 45:57,3



Ludvik Lerbakk Halvorsen, Malvik IL - en av de yngste deltakerne, ble vinner av fruktkurven fra Extra Vikhammer i år! (uttrekkspremie) (Foto: Torgeir Kruke)