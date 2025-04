Søndagens 10 km var en rask og lettløpt kontrollmålt løype og det var 39 deltakere som ville starte påska med et løp. Arrangmentet var et lavterskeltilbud med selvbetjening av saft ute i løypa.

Før løpet ble det av Sondre Momrak fra Fyresdal varslet en åpningsfart på 16 minutter første 5 km. Løpet ble et sololøp og Momrak vant løpet på tiden 32.09. Dette er en forbedring av løyperekorden til Tobias Dahl Fenre fra fjorårets løp. På 2. plass i år kom Jan Fredrik Andersen med tiden 34.44.

Beste kvinne ble Guro Hana, Kragerø IL med tiden 44.04.

– Det som var den beste opplevelsen var at det var mange mosjonister som deltok og noen løp sin første konkurranse i livet. Ellers var vi heldige med at regnværet som var meldt kom etter at arrangementet var ferdig, forteller Rune Romnes som er primusmotor og arrangør av løpet.

Se resultater nedenfor bildene

Sondre Momrak satte ny løyperekord med tiden 32.09. (Foto: Trude Harstad)

Guro Hana vant kvinneklassen på tiden 44.04. (Foto: Trude Harstad)

Løpets Facebook-side med flere bilder

Resultater på EQtiming