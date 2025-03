- Jeg satset på å løpe med god kontroll hele veien, men det var et sted jeg ikke fikk det helt til å stemme, sa Anna Taksdal etter å ha løpt inn til kveldens første NM-gull under NM-natt fra Høvåghallen fredag kveld. En liten feil fra Anna holdt likevel altså til seier med over 2 minutter ned til Ingeborg Roll Mosland. Sigrid Schmitt Gran ble nummer 3. Så er spørsmålet om god kontroll og toppen av pallen skal bli det vi forbinder med Anna Taksdal i 2025-sesongen:

- Jeg håper det, sa hovedpersonen selv.

I yngste juniorklasse for jenter var det Coralie Waldner som var hovedperson – for å bruke de ordene. Den sveitsiske junioren om har bodd, studert og trent i Halden siden i fjor høst viste ferdigheter i nattorientering denne siste fredagskvelden i mars. - Jeg har bare noe småbom, sa hun selv på flytende norsk.



God flyt i o-teknikken ga seier foran lagvenninne Minne Sofie Wingstedt, med Elise Renard på 3. plass, og når vi vet at de to sistnevnte også har noe utenlandsk blod i årene – med henholdsvis svensk og fransk far, er den sveitsiske vinneren klar på hva som har mest status for henne: - Å vinne NM er bedre enn å vinne sveitsisk mesterskap, for det er høyere nivå på NM.



Den om hold klart høyest nivå i eldste juniorklasse for herrer var Kristoffer Strømdal Wik:

- Jeg følte ikke jeg fikk noe gratis i dette terrenget, men jeg tok det metodisk post for post. Jeg er usikker på hvordan jeg løste et av strekkene, men jeg har ikke bommet noe særlig, oppsummerer han. Med sitt første individuelle NM-gull i lommen, kunne unggutten fra Freidig smile:

- Jeg håper dette er symptomatisk for 2025-sesongen, sier han på direkte spørsmål – og legger til: - Det er i hvert fall en god start.

Oskar Heksem og Emil Nygård fikk også en god start på sesongen, og ble belønnet med henholdsvis sølv- og bronsemedalje.



Syver Strand Gulbrandsen fikk edleste valør i yngste juniorklasse for herrer:

- Jeg har trent en del mer o-teknikk i vinter enn tidligere, men i dag ble det litt bom i starten. Derfor trodde jeg ikke det skulle holde til seier, a han like etter målgang.

Men det ble altså seier og NM-gull: - Det er deilig å lykkes, sa han med et smil.

Smile kunne også Trygve Skumlien Myrland og Sondre Hafskjold på de to neste plassene.

D 17-18, 4 330 m:

1) Coralie Waldner, Halden SK, 41.33,

2) Minna Sofie Wingstedt, Halden SK, 42.52,

3) Elise Renard, Kongsberg OL, 44.56,

4) Jenny Danevad, Fredrikstad SK, 48.42,

5) Helene Scheele, Nydalens SK, 49.23,

6) Oline Soma Slåstad, Raumar Orientering, 54.07.

D 19-20, 4 880 m:

1) Anna Taksdal, Ganddal IL, 43.10,

2) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 45.42,

3) Sigrid Schmitt Gran, Halden SK, 49.41,

4) Marie Scheele, Halden SK, 50.52,

5) Synne Sandven, NTNUI, 51.16,

6) Marie Kravdal, Bækkelagets SK, 55.19.

H 17-18, 4 570 m:

1) Syver Strand Gulbrandsen, Fredrikstad SK, 38.06,

2) Trygve Skumlien Myrland, Sandnes IL (Rogaland), 40.14,

3) Sondre Hafskjold, Nydalens SK, 41.38,

4) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 41.48,

5) Simen Sommerstad Røste, Kongsberg OL, 42.00,

6) Idar Elias Jongenburger, Sandnes IL (Rogaland), 42.45.

H 19-20, 5 990 m:

1) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 49.47,

2) Oskar Heksem, Fana IL, 56.03,

3) Emil Nygård, Birkenes IL, 56.16,

4) Markus Hirsch, Bækkelagets SK, 56.47,

5) Ola Dåsnes, Vang OL, 57.35,

6) Vebjørn Bergh-Hansen, Byåsen IL, 57.59.