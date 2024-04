Tirsdag 2. april, første hverdag etter påske, var det duket for ny sesong i den tradisjonsrike løpskarusellen Borredalen Rundt som startet opp allerede i 1962.

Det var 43 som fullførte årets første løp i Borredalen. Disse bestod av en blanding av debutanter og veteraner som har deltatt mange ganger tidligere.

Sondre Pedersen var dagens raskeste mann med tiden 19:34 og Fairuz Syed Ahmad raskeste kvinne med 28:09. Se resultatliste nedenfor.

Arrangøren melder om at det var en kald og sur sesongstart for Borredalen Rundt, men er fornøyd med at det likevel var 43 som gjennomførte og håper på en bra fortsettelse med mange deltakere.

Neste mulighet for å delta i Borredalen Rundt er allerede tirsdag 9. april klokka 18:30.

Resultater

Arrangeres hver tirsdag

Borredalen Rundt ble arrangert første gang i 1962 og arrangeres normalt hver tirsdag kl 18:30 i sommerhalvåret - fra april til oktober/november. Løypa har fra gammelt av vært 5,6 km, men er i senere år målt til å være ca. 5,5 km lang. Løypa går i variert terreng på skogssti, fjell og sandvei rundt Borredalsvannet i naturskjønne omgivelser i Fredrikstadmarka. Det er gratis å delta.

Arrangementets hjemmeside

Facebook-siden til Borredalen Rundt

Les også:

14. juli 2022: 35 fullførte tirsdagens Borredalen Rundt i Fredrikstad

3. august 2021: 39 deltakere fullførte Borredalen Rundt i Fredrikstad

2. september 2020: Slo 24 år gammel løyperekord i Borredalen Rundt

7. juli 2020: Skari til topps i Borredalen Rundt

Borredalsvannet der Borredalen Rundt arrangeres. (Foto: arrangøren)