For tiden er mer enn 54 000 deltakere fra 66 forskjellige nasjoner registrert, og prognosen indikerer at over 57 000 skiløpere vil komme til vinteruka i år.

De 54 000 skiløperne kommer fra alle Sveriges 21 fylker og fra 65 andre nasjoner, inkludert land i Europa, Asia, Afrika, Oseania, Nord-Amerika og Sør-Amerika. Fra Norge er det så langt påmeldt 1912 løpere indivuelt. I tillegg kommer et betydelig antall i Stafettvasan og Nattvasan.

Deltakerne i de 14 løpene er mellom 7 og 90 år. Blant dem er 60,8 prosent menn og 39,2 prosent kvinner. Gjennomsnittsalderen er 41,5 år, som er veldig nær gjennomsnittsalderen for Sveriges befolkning.

Den legendariske startsletta i Vasaloppet i 2024. (Foto: Arrangøren)

Selve Vasaloppet er fullbooket med 15 800 deltakere. I alle de andre rennene er det fortsatt plasser igjen, selv om det begynner å nærme seg fullt i Öppet Spår søndag med noen få plasser igjen.

36,5 prosent av de påmeldte deltakerne i Vasaloppets vinteruke 2025 er med for første gang. 63,5 prosent har altså deltatt tidligere i vinteruka men ikke nødvendigvis i samme løp som de er påmeldt til i år.

301 av de påmeldte til 90 km er Vasaloppsveteraner, det vil si at de har deltatt i Vasaloppet og/eller Öppet Spår/Nattvasan 90 i minst 30 år. Veteranene bærer som vanlig et spesielt oransje startnummer.

Stafetten 28. februar er foreløpig 90 prosent fulltegnet med 8100 deltakere. Stafetten tiltrekker seg mange bedrifter til å delta.

Så langt er 282 deltakere påmeldt til årets Vasaloppstrippel, noe som betyr at de skal delta i et skirenn i vinteruka, et terrengsykkelritt og et løp på samme distanse under Vasaloppets sommeruke i august. Der er det tre distanser å velge mellom: 30, 45 og 90 km. Det er for øvrig nå 10 200 påmeldte til Vasaloppets sommeruke bestående av både ritt og løp.

Vasaloppvinnerne 2024, Torleif Syrstad og Emilie Fleten. (Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån)

