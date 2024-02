(Alle foto: Stein Arne Negård)

Det enkle er det beste også i Snøkuten.

Totalt 59 mosjonister deltok i det 5. løpet for vinteren etter henholdvis 73, 84, 82 og 62 i de fire foregående løpene i den 45. utgaven av vinterkarusellen. Det er for øvrig akkurat en tidel av deltakerrekorden i Snøkuten fra 17. november i 1998 da 597 løpere og trimmere gikk mann av huse for å løpe den 9,5 km lange Nordhagarunden.

Fem mann stilte opp til start på tid tirsdag kveld der Jan Erik Mathiassen var førstemann i mål på 32:20, vel halvminuttet foran Svein Christian Wedum. Dermed tok Ottestad-løperen revansje på Eidsvias representant som trakk det lengste strået med åtte sekunders margin for fire uker siden.

Samleside for Snøkuten med alle resultater 2002 - 2023

Glestadrunden har en god motbakke opp mot Glestad gård i starten av februarløpet .

Utsikten kan nytes mot Brumunddal og Furnesfjorden.

Representativt snøkutføre for denne vinteren.