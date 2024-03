Bergen Ultra er et av de årlige løpene i Maratonkarusellen i Bergen, men denne gangen vil 100 km-distansen også være norgesmesterskap. Det fungerer også som uttaksløp til VM 100 km, som går i indiske Bengaluru 7. desember.

Bergen Ultra tilbyr også hel- og halvmaraton og 63 km, ved siden av NM-øvelsen på 100 km. Løpet går i traséen til Maratonkarusellen, datoen er 6. april.

Påmelding til Bergen Ultra viser at det nå er totalt 114 påmeldte, de fleste på halvmaraton, 62 deltagere. Det er 26 påmeldte til 100 km. Av disse ser vi navnet til Ebrahim Abdulaziz, som i fjor ble nummer fire i VM på 50 kilometer.

Vi ser også at Annette Velde Sande er på startlisten for 100 km. Hun vant dette løpet i fjor, på ny løyperekord: 7:54:40. Siden uttakskravet til VM for kvinner er 8 timer så har hun altså VM-kravet inne allerede.

Husk at medlemskap i Kondis gir kr 50,- i rabatt på påmeldingsavgiften.

