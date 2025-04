«Løpsinvitasjonene har gjerne en drøss med logoer, men sjelden særlig mye informasjon om hvem som egentlig eier arrangementet.»

Jeg betaler gjerne 600 kroner for å løpe et 10 kilometer gateløp. Min egen løpsdeltagelse som produkt som har kanskje ikke så stor verdi for meg, men jeg liker å tro at hundrelappene går til å støtte idretten. Imidlertid er det nå kommet så mange nye løpsarrangører at jeg sliter med å se hvor pengene går. Løpsinvitasjonene har som regel drøssevis med logoer, men sjelden særlig mye informasjon om hvem som egentlig eier arrangement og sitter igjen med overskuddet. Noen hederlige unntak er det heldigvis. Nylig så jeg for eksempel Jessheim Halvmaraton informere om at de er basert på frivillige og at alt overskudd går til idrettsarbeid blant ungdommer. Det er denne type informasjon jeg ønsker meg mer av.

Så kjære løpsarrangører: Kan dere opplyse tydelig om hvem som er arrangør og hvem som får overskuddet fra løpet?

Slik kunne vi som deltagere få vite hva vi støttet. Noen ganger er det 100% frivilligbasert og inntektene går til idrettslag, mens andre ganger står idrettslaget kun som medarrangør og får bare en mindre andel av inntektene. Dette kan dere godt opplyse om.

Og bare så det er sagt – jeg har ingen ting imot private løpsarrangører. De gir oss et godt løpstilbud, de skaper blest om løping som aktivitet og bidrar positivt til idretten på sin måte. Og jeg skal ikke prakke mine preferanser på andre. Men når jeg må prioritere blant løp så ønsker jeg å velge de hvor startkontingenten går mest mulig tilbake til idrettslagene. Det er de som garanterer for framtida til norsk løping og friidrett.

Trond Brevik

Mosjonist, Bærum