Den tradisjonsrike Nyttårstrimmen ble arrangert første gang i 1975 og har siden den gang blitt arrangert hvert eneste år på nyttårsaften. Nyttårsaften 2023 var intet unntak og ble således den 48. utgaven av løpet.

Nyttårstrimmen går fra Porsgrunn til Skien. I mange år var løypa 9,3 km lang, men ble i 2015 forlenget til 10 km. Løypa er kontrollmålt og godkjent og oppnådde tider kvalifiserer derfor til å kunne komme med på landsstatistikkene for 10 km.

Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett vant herreklassen på 32:41. Dette var en sterk vinnertid tatt i betraktning at det var tung vinterføre denne nyttårsaften.

Bak Hovdejord kom Robert Bergstå, Svarstad IL på 33:47 og Anders Hekkli på 33:49.

Kvinneklassen ble vunnet av orienteringsløper Gjendine Gjelstad Rebård, IL Runar på 40:47. Et sterkt løp på det tunge vinterføret. På de neste plassene fulgte Kristiane Holmøy, Gjerpen IF på 42:47 og Frida Thorsås på 43:21.

Se resultater nederst i artikkelen.



Kvinneklassen i Nyttårstrimmen ble vunnet av Gjendine Gjelstad Rebård (midten) foran Kristiane Holmøy (høyre) og Frida Thorsås (venstre). (Foto: Ulveseth media)



Vebjørn Hovdejord, Snøgg Friidrett vant herreklassen i Nyttårstrimmen på 32:41. (Foto: Ulveseth media)

Oppsving i antall deltakere

Nyttårstrimmen er et samarbeidsprosjekt mellom arrangørklubbene Gjerpen IF (Skien) og Herkules Friidrett (Skien), og arrangementet hadde et oppsving i antall deltakere denne gangen. Arrangøren melder om totalt 746 påmeldte deltakere, mens det var 510 (355 menn og 155 kvinner) som fullførte i konkurranseklassen i Nyttårstrimmen. I tillegg var det 179 som gjennomførte i trimklassen uten tidtaking. Dette gir totalt 689 fullførende deltakere.

Arrangøren tror nøkkelen til suksessen med Nyttårstrimmen kommer av:

Nøyaktighet når det gjelder løypa, eksakt distanse, flinke og entusiastiske løypevakter.

Påmelding- og resultatsystem som fungerer perfekt. Moro med live resultater.

Flotte deltagermedaljer. I tillegg har de hatt uttrekkspremier på startnummer.

Arrangøren har vært offensiv når det gjelder digital markedsføring av løpet.

Det har blitt innført fartsholdere som løper med godt synlige fartsholderflagg. Dette har blitt et populært innslag blant trimmerne. Denne gangen var det fartsholderflagg på 40, 45, 50, 55, 60 min.



Det var mye løpsglede å se i Nyttårsløpet på fjorårets siste dag. (Foto: Ulveseth media)

Komplette resultater