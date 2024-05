Resultater 10 kilometer

Svein Roger Kaspersen fra Northern Runners tok seieren i helgens Vårslippløpet i Tana. Han vant med god margin på tiden 35.09. På andreplass fulgte Espen Mikkelsen fra Hirmasti IL. Han løp på 36.45. Tadas Janulis fra Båtsfjord Sportsklubb ble nummer tre med 38.07.

I kvinneklassen var det Julie Johansen Trosten fra Sirma IL som vant, med tiden 44.93. Risten Somby fra samem klubb ble nummer to og løp på 46.31. Malene Nilsen fra Kirkenes tok tredjeplassen med 48.49.

9 kvinner og 21 menn løp den lengste distansen på 10 kilometer.



Resultater 5 kilometer

Hågen Øvergåaard fra Kirkenes og Omegn skiklubb ble dagens raskeste på 5 kilometeren. Han vant med tiden 18.48. Det var 3 sekunder foran Ole Johan Halvorsen fra samme klubb. Han fikk altså tiden 18.51. Det var tett i tet, for ytterligere tre sekunder bak fulgte Fredrik Sagen Michelsen, også han fra Kirkenes og Omegn Skiklubb. Han løp på 18.54.

Det var ikke like hard kamp om seieren i kvinneklassen, der Maja Sildnes Olsen løp i mål med over to minutters margin. Hun vant med 19.45. Andreplass gikk til Iris Katrine Horsbøl som fikk 21.47. Begge disse to løper også for Kirkenes og Omegn skiklubb. Signe Trosten fra Sirma IL tok tredjeplassen med 24.30.



13 menn og 16 kvinner løp 5 kilometeren.



Vinner av gavekort

Gavekortet som ble trukket ut blandt alle deltakerne ble vunnet av startnr 167, Evgenia Myreng.



Se alle resultater her