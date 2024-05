Nå må vi nok forklare dagens unge hva et "buljongpar" er. Bislett er kjent som rekordbanen, og en gang for lenge siden var det i like stor grad skøyteløp vi snakket om som friidrett når det gjelder verdensrekorder. Under skøyteløpene ble det solgt buljong til et forfrossent publikum av selgere som gikk rundt på tribunen med en bærbar tank med varm buljong, og det ble solgt ekstra mye når det gikk par med løpere uten sjanser i sammendraget. Da kunne man ta seg tid til å drikke buljong.



Hadde vi hatt en Hedda Hynne i toppform så kunne denne øvelsen blitt spennende nok, og det var kanskje arrangørens håp. Heddas norske rekord på 1.58,10 ville holdt til seier.



Rask åpning: Polske Agata Kolakowska dro med seg hele feltet med en åpning på 56,19 på førsterunden. Det er bare et drøyt sekund bak hennes pers på 400 m. (Foto: Bjørn Johannessen)



Den harde åpningen gjorde nok sitt til at sluttidene ikke ble de beste. Dette gjelder spesielt finske Evelliina Määtanen, som lå tettest opp til haren etter første 400 m. Hun stivnet veldig på andre runden og kom i mål som nr. 6 et stykke bak persen.



Feltet på 800 m var internasjonalt til de grader med 10 løpere fra 10 forskjellige land i Afrika, Karibien, Oceania og Europa. Prudence fra Sør-Afrika vant 800 m også i Rabat og satte pers der med 1.57,26. Toeren i dag, Natoya Goule-Toppin, er ranket som nr. 4 i verden mens treeren Catriona Bisset fra Australia er ranket som nr. 7, så mange av verdens var beste på plass på Bislett.



Men likevel var mange savnet og spesielt kenyanske Mary Moora og de britiske løperne med Keely Hodgkinson i spissen. Keely og Mary topper årets verdensstatistikk og er store profiler. Interessant ville også den britiske 17-åringen Phoebe Gill være, som har løpt på 1.57,86 i år.



På årets Bislett Games sto høydepunktene i kø. Det var kanskje ikke uten grunn at NRK i sin sending unnlot å presentere 800 m-løperne før start for å bringe noen forhåndsintervjuer for det som skulle skje seinere. Det var kanskje bra med et "buljongpar" inn i mellom på en så hektisk og vellykket friidrettskveld.



800 m kvinner - Diamond League

Plass Land Navn Tid Årsbeste Perser 1 RSA SEKGODISO Prudence 1:58.66 1:57.26 1:57.26 2 JAM GOULE-TOPPIN Natoya 1:59.10 1:59.74 1:55.96 3 AUS BISSET Catriona 1:59.29 1:58.44 1:57.78 4 ITA BELLÒ Elena 2:00.05 1:59.83 1:58.97 5 SLO HORVAT Anita 2:00.32 2:01.38 1:58.73 6 FIN MÄÄTTÄNEN Eveliina 2:00.89 1:59.74 1:59.74 7 ETH DUGUMA Tsige 2:01.31 1:57.56 1:57.56 8 SVK GAJANOVÁ Gabriela 2:02.00 1:59.57 1:58.78 9 BEN YARIGO Noélie 2:02.30 1:58.70 1:58.48 DNF POL KOLAKOWSKA Agata 2:09.67 2:08.97

Passering 400 m: 56,19



Hårprakt: Den sør-afrikanske vinneren har litt å dra på. Så mye pryd må vel koste en tiendedel eller mer på to runder rundt stadion. (Foto: Bjørn Johannessen)



En varm kveld: Været ble langt bedre enn værmeldingene meldte for Bislett Games, men da 800 m gikk litt seint på kvelden var det nok litt kaldere enn noen av løperne fra varmere strøk kunne tenke seg. (Foto: Bjørn Johannessen)