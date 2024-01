Etiopiske Yalemzerf Yehualaw hadde den gamle rekorden på 29:14 satt i Castellon ikke langt unna Valencia for snart to år siden. I fjorårets løp i Valencia var Yehualaw fem sekunder bak v-rekorden. Letesenbet Gidey sin verdensrekord på bane lyder på 29:01:03, så Agnes Jebet Ngetich sitt løp i Valencia søndag var altså det første under 29 minutter overhodet av en kvinne.

Søndag passerte Ngetich 5 km på utrolige 14:12 og hadde også følge av landskvinnen Emmaculate Anyango Achol som også løp under den magiske grensen da hun klokket inn på 28:57. Passeringen på 5 km er sekundet raskere enn Beatrice Chebet sin rekordtid på distansen satt i Cursa dels Nassos i Barcelona for bare to uker siden, så det var virkelig et løp for historieboka som ble levert av 22-åringen søndag.

Jacob Kiplimo fra Uganda vant herrenes oppgjør på 26:48 etter å ha løpt alene i front mer enn halve løpet. Birhanu Balew fra Bahrai ble 2. mann på 26:57 og Dominic Lobalu fra Sveits løp inn til ny europeisk rekord på 27:12 rett foran svenske Andreas Almgren som med 27:20 ble 6. mann i det gode selskapet.

Jacob Kiplimo vinner på 28:48. (Foto: 10K Valencia Ibercaja)

Lovende sesongstart av de norske

Flere norske tok turen til Spania med ambisjoner om å få en god start på 2024. Størst interesse var det knyttet til Henrik Ingebrigtsen som viste at han har fortsatt den gode trenden fra i fjor. Med 28:08 og 21. plass kunne Sandnes-løperen notere ny pers med vel halvminuttet fra Hytteplanmila for over fem år siden. Tiden er også 12 sekunder raskere enn banepersen satt på Bislett i 2022.