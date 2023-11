Lørdag kl 10:00 starter et av Norges og verdens mest spesielle ultraløp, på den unike innendørsbanen under Bislett's tribuner. 24-timersløp, som det her er snakk om, løpes gjerne utendørs - og eventuelle løp på innendørsbaner går jo på mye mye kortere baner. Runden på Bislett er 546,5 meter, som løpes så mange ganger man orker i 24 timer, noe som for de beste betyr bortimot 500 runder!



Like mange ganger som de løper runder, kommer de forbi servicesonen med mat/drikke (Norges lengste julebord), og like mange ganger passerer de speaker og DJ Henning Lauridsen som sørger for god stemning hele døgnet - kanskje litt for god også for enkelte.

Bislett 24-timers forklart på 1-2-3

Nedenfor er det linker til alt om Bislett 24-timers 2023, ikke minst til hvordan du kan følge løpet via live resultatservice og via 24-timers TV-sending. Du finner også linker til å sende hilsninger til løperne og å sende inn musikkønsker, og mye mer.



Kondis.no: Fem dager igjen til "Norges lengste julebord"

(forhåndsomtale med favoritt-tips og norske bestenoteringer senior/alderklasser mv.)

Link til 24H TV-sending Avisa Oslo / Direktesport: www.ao.no (fra lørdag 09:50)

Internasjonale seere kan følge løpet her: https://app.staylive.io/direktesport

NB: Intervjuer og tilleggsinnslag vises bare på sendingen via ao.no



Send hilsen til løperne via e-post til speaker: hlaurid@gmail.com (fra lørdag kl 10:00)

Send hilsen til løperne via e-post til ao.no: video@ao.no





Nedenfor er lenker til alle spillelister (Spotify) der man kan legge til sanger og musikkønsker på verdens mest berømte 24-timers løp: Bislett24.

Les mer om speaker /DJ Hennings spillelister her: Bislett 24 spillelister

Musikk kan legges til i en av spillelistene under som tilbyr musikk til enhver smak (velg riktig liste):

Henning Lauridsen kobler av fra hverdagen som direktør i Norsk Eiendom med å være underholdende speaker og DJ på Bislett 24-timers. (Foto: Bjørn Hytjanstorp 2019)



Norges lengste julebord. Både på grunn av løpets varighet - og på grunnav det 160 meter lange mat/drikkebordet. (Foto: Kjell Vigestad/Kondis)