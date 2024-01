For to år siden ble det satt amerikansk rekorder både på helmaraton og halvmaraton i dameklassen under Houston Maraton. I fjor senket Emily Sisson rekorden på halvmaraton til 1.06.52, men i år ble også den slått.



Weini Kelati med ny amerikansk halvmaratonrekord

Det har begynt å bli en tradisjon at rekordene faller under Houston Maraton. I år var det 27 år gamle Weini Kelati som i sin debut på halvmaraton løp i mål på 1.06.25. En forbedring av rekorden fra i fjor på så mye som 27 sekunder. Nå skal det sies at den amerikanske rekorden ble senket i mellomtiden. I juli løp Keira D´Amato på 1.06.39 under Asics Half Marathon i Australia.

Kelati kan vise til 14.53 som personlig rekord på 5000 meter, og i sommer kunne Bislett-publikummet se henne løpe 3000 meter på 8.32,50, da hun ble nummer 5.



Kelati underveis. (Foto: Chevron Houston Half)

- Da jeg stod på startstreken visste jeg ikke hva jeg skulle forvente av løpet, sa Kelati til ABC13.

- Da jeg kom halvveis og så på farten tenkte jeg at dette kjentes veldig bra. Jeg kan fortsette som dette. Jeg har ikke ord for å beskrive hva jeg føler nå, fortalte hun videre.



Sutume Kebede slo Hellen Obiri og vant

Kelati satte amerikansk rekord, men det var den etiopiske 29-åringe Sutume Kebede som vant løpet på 1.04.37. Hun har tidligere løpt maraton på 2.18, men inntil halvmaratonløpet i Houston hadde hun kun 1.07.54 som bestenotering på distansen. Med andre ord var hun en klar outsider på forhånd, tatt i betraktning at kenyanske Hellen Obiri stod sammen med henne på startstreken. Obiri har løpt på 1.04.22. Det var spesielt i løpet av den vindfulle siste delen av løpet at Obiri fikk trøbbel denne søndagen.





Kebede tok seieren og slo Hellen Obiri. (Foto: Chevron Houston Half)



Halvmaraton topp 5 Herrer 1 Jemal Yimer Etiopia 1.00.42 2 Wesley Kiptoo Kenya 1.00.43 3 Milkesa Mengesha Etiopia 1.00.45 4 Biya Simbassa USA 1.00.45 5 Diego Estrada USA 1.00.49 Kvinner 1 Sutume Kebede Etiopia 1.04.37 2 Hellen Obiri Kenya 1.06.07 3 Buze Diriba Etiopia 1.06.24 4 Weini Kelati USA (AR) 1.06.25 5 Mestawut Fikir Etiopia 1.07.36

Andre resultater

På herrenes halvmaraton var det Jemal Yimer fra Etiopia som vant på 1.00.42. Zouhair Talbi fra Marokko tok maratonseieren med 2.06.39, mens Rahma Tusa Chota vant kvinnenes maraton med 2.19.33.



Se alle resultater her