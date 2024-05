På første dag av USATF Los Angeles Grand Prix fikk publikum se noen av verdens beste løpere i aksjon. Blant annet fikk de overvære en imponerende prestasjon av amerikanske Cooper Teare på 5000 meter. Det var lite mennesker på tribunene, men de som var der vil nok huske løpet i lang tid.



Et løp i verdensklasse

I herrefinalen på 5000 meter, som hadde et felt verdig en olympisk finale, var det Selemon Barega fra Etiopia som tok seieren med tiden 12:51.60. Barega, som er olympisk mester på 10000 meter, ble tett fulgt av landsmannen Berihu Aregawi (12:52.09) og Joshua Cheptegei fra Uganda (12:52.38). Jacob Kiplimo fra Uganda kom på fjerdeplass med 12:52.91, mens Grant Fisher fra USA tok femteplassen med 12:53.30.



Cooper Teares imponerende prestasjon

Cooper Teare, som endte på niendeplass med tiden 12:54.72, var strålende fornøyd med sin innsats. Denne tiden plasserer ham på fjerdeplass på USAs adelskalender for 5000 meter. I et intervju etter løpet uttrykte Teare glede og tilfredshet med prestasjonen:

- Jeg er overlykkelig! Dette løpet har vært et stort mål hele året, og jeg er veldig fornøyd med å ha klart OL-kravet, sa en meget fornøyd Teare til YOutubekanalen Citius Mag etter løpet.



NB! Merk også at Cole Hocker løp under 13 minutter for første gang. Med andre ord var tre amerikanske løpere under den magiske 13-minuttersgrensen. OL blir spennende!



Plass Navn Land Tid 1 Selemon Barega Etiopia 12:51.60 2 Berihu Aregawi Etiopia 12:52.09 3 Joshua Cheptegei Uganda 12:52.38 4 Jacob Kiplimo Uganda 12:52.91 5 Grant Fisher USA 12:53.30 6 Biniam Mehary Etiopia 12:54.10 7 Mohammed Ahmed Canada 12:54.22 8 Sam Atkin Storbritannia 12:54.66 9 Cooper Teare USA 12:54.72 10 Stewart McSweyn Australia 12:56.07 11 Cole Hocker USA 12:58.82 12 Morgan McDonald Australia 13:00.48 13 Anthony Rotich USA 13:15.25



Teare´s progresjon på 5000 meter de siste årene:

2018: 13:46.46 i Azusa, CA

2019: 13:32.73 i Palo Alto, CA

2020: 13:17.13 i San Juan Capistrano, CA

2021: 13:12.27 i Eugene, OR

2022: 13:06.73 i Palo Alto, CA

2023: 13:12.73 i Walnut, CA

2024: 12:54.72 i Los Angeles, CA



Veien videre

Teare har trent hardt for å oppnå de gode resultatene han nå viser og reflekterte over de tøffe avgjørelsene som har ført ham dit han er i dag:

- Jeg bestemte meg for å forlate Bowerman og flytte til Virginia, noe som har vært en velsignelse. Treningen har vært fantastisk, og det viser resultater, forteller han.

Nå ser Teare fremover mot de olympiske uttakene, med mål om å finpusse på fart og taktiske valg.

- Jeg føler meg veldig sterk nå. Jeg må bare bli raskere og lære å konkurrere bedre, fortsetter han.



Se løpet fra LA Grand Prix her