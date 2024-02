I 2018 var alle de velkjente S-ene fra 1970- og 80-tallet, Jan Egil Storholt, Kay Stenshjemmet og Sten Stensen samlet hos Amund Sjøbrend hjemme i Odalen under Amundløpet, og på lørdag vil igjen tre av dem være til stede på Dølisjøen.

De fire S-ene sammen igjen på Dølisjøisen i 2017 (fra venstre): Kay Stenshjemmet, Sten Stensen, Amund Sjøbrend og Jan Egil Storholt. (Foto: Steinar Saghaug)

En krevende vinter med store variasjoner i været har medført mye arbeid med isen på Dølisjøen. Heldigvis er det minst 60 cm tykk stålis med god oppdrift og bæreevne. Arrangøren har vært nødt til å korte ned runden fra 5 til 2,5 km. 5 mils-løperne må dermed gå 20 runder, men arrangementet blir yil gjengjeld mer publikumsvennlig. Se fyldig program under med lavterskel-aktiviteter for hele familien.

Banen på Dølisjøen fem dager før løpet. (Foto fra Dølisjøens facebookside)

Litt informasjon om Amundløpet

Amundløpet er et langløp på skøyter og arrangeres på Dølisjøen ved Slåstad lørdag 3. februar 2024. Løpet skal fremme skøyteglede for alle uansett alder og fysisk form, være familievennlig og legge til rette for lekbaserte aktiviteter for de yngste.

Det er også et tilbud med lengre distanser for de drevne og utholdende mosjonistene, ispiggere (funksjons-hemmede på kjelke) og birkebeinere (med staver) med distanser på 10, 20 og 50 km. Dette er 10. gang løpet arrangeres. Etter klokka 18 arrangeres "aftersjess" med underholdning, og pub i oppvarmet langhus-lavvo.

Påmelding til langløp med tidtaking. Deltakere i trimklasser uten tidtaking, og barnas aktiviteter melder seg på i sekretariatet før start. Parkering ved ISA, tidligere Slåstad skole, Storsjøvegen 407, 2110 Slåstad.

Olav Langeland (62), Tore Kvernes (178)og Ole Kjell Langmyren i aksjon i fjorårets uygave. (Foto fra Dølisjøens facebookside)

Program for Dølisjøen Isfestival 2024:

13:45 Åpning v/Amund og ordfører Knut

14:00 Amundløpet 50 km.

14:30 Barnas aktiviteter

15:00 Amundløpet øvrige distanser og trimklasse starter. (se detaljer)

17:00 Sangopptreden v/Mina Helgedagsrud

17:10 Kunstløpoppvisning

17:30 Premieutdeling og lysshow. www.amundlopet.no

18:00 ‘’Aftersjess’’ åpner i lavvoen 18:30 Lokal skøytehistorie v/B. & P.I. Sveheim

19:30 Heilt Nils og a’Anita

21:00 Kvelden avsluttes med Sjesse Pub og Trubadur Trond Andersen

Se mer informasjon i det komplette programmet

Mer info:

Slåstad ILs nettsider

Amundløpets Facebookside

Dølisjøens Facebookside

Amundløpet på kondis.no:

Reportasje fra fjorårets løp: Amundløpet med tre av S-ene på plass på Dølisjøen

Samleside for Amundløpet med reportasjer bilder og resultater fra de aller fleste utgaver