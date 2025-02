På det spreke og kulturelle programmet stod i tillegg til Amundløpet med fire forskjellige distanser, Dølisjø-mesterskapet på sparkstøtting, barneaktiviteter og Thor Gotaas-foredrag. Som vanlig var S-ene på plass, denne gangen tre i tallet representert ved Kay Stenshjemmet, Sten Stensen og Slåstads egen S og selvskrevne midtpunkt, Amund Sjøbrend.

Amundløpet har som mål å fremme skøyteglede for alle uansett alder og fysisk form, være familievennlig og legge til rette for lekbaserte aktiviteter for de yngste. Det er tilbud med lengre distanser for drevne og utholdende mosjonister, ispiggere (funksjons-hemmede på kjelke) og birkebeinere (med staver) med distanser på 10, 20 og 50 km.

Amundløpet skal fremme skøyteglede for alle uansett alder og fysisk form, være familievennlig og legge til rette for lekbaserte aktiviteter for de yngste. (Foto: Arrangøren)

Amundløpet har siden 2015 utviklet seg til et dagslangt arrangement med sosiale aktiviteter med eller uten skøyter gjennom en lang ettermiddag og kveld. Årets nyhet under arrangementet var Dølisjø-mesterskapet på sparkstøtting. Her var det tre fellesklasser for gutter/jenter, 6-10 år, 11-15 år, 16 -100 år, med puljestart på en ca. 300 m rett bane. Puljevinnerne gikk så videre til finalen. På kvelden var Thor Gotaas til stede og fortalte historier fra sin bokutgivelse “Spark-på to meier gjennom norgeshistorien”.

50 gikk fra 5 til 50 km

Årets langløp med distanser fra 5 til 50 km gikk i år i en 3 km lang trasé som var preppet etter alle iskunstens regler for å få optimale forhold. På den virkelige langdistansen på 50 km var Marius Nordby fra Nes raskest av 16 løpernem ed tiden 1:57:09, fulgt av Tor Dølvik Haugbo Rollers og Kai Lund fra Lillehammer under minuttet etter i mål.

Fra passering rundt halvveis på 50 km med Ole Wiseth i tet foran Tor Dølvik. (Foto: Arrangøren)

Terje Skåre (8) og Erik Dahl i synkront samløp på 50 km. (Foto: Arrangøren)

På 20 km ble det hjemmeseier til Gjermund Thoner på 49:27 med et drøyt minutts margin til duoen Olav Langeland, Hortens Skøiteklub og Svein Peder Sund fra Ingeberg. Her hadde vinner av kvinneklassen, Eva Stad Sjøberg, Eidsvoll TF med 56:09 dagens fjerde beste tid totalt. Frode Damli fra Oslo knep seieren på 10 km på 25.03.

I alt deltok 50 løpere i aktive klasser. Disse fordelte seg med 16 på 50 km, 20 på 20 km, 13 på 10 km og en løper med tidtaking på 5 km.

Starten har akkurtat gått for dagens største felt med 20 løpere på 20 km. (Foto: Arrangøren)

Alle resultater:

50 km menn: Plass Startnr. Navn Klubb Tid 1 6 Marius Nordby Nes SK 1:57:09 2 5 Tor Dølvik Haugbo Rollers 1:57:56 3 10 Kai Lund Lillehammer 1:57:58 4 14 Erik Dahl Haubo Rollers 2:00:36 5 3 Ole Wiseth SI Aktiv 2:02:03 6 11 Lars Pettet Ernø Dørstokkmila.No/ Oslo Speedskaters 2:02:03 7 2 Bjørn Fjeldstad Båstad IL 2:02:55 8 13 Øystein Askjem TCK 2:03:40 9 4 Njål Nore Asker Skøyteklubb 2:05:43 10 7 Jonas Wilsberg Oslo 2:13:59 11 1 Trond Holmestad Lom Idrettslag 2:18:53 12 8 Terje Skåre Oslo Speedskaters 2:27:33 13 15 Jon Arvid Fossum Haugbo Rollers 2:30:25 14 9 Roar Bjørnstadhaugen SKI 2:44:36 50 km kvinner: 1 12 Linnéa Indiana Wiseth Falck Dykkertjeneste 2:31:42 2 16 Esther A Eikelenstam Eidsvold Turn Skøyter 2:34:29 20 km menn: 1 56 Gjermund Thoner Slåstad IL 0:49:27 2 49 Olav Langeland Hortens Skøiteklub 0:50:37 3 51 Svein Peder Sund Ingeberg 0:50:42 4 41 Even Stenvaag Leira Hærnesmoensytreglommasving Snabelskøiteclub 0:58:02 5 50 Kjetil Neskvern Oslo 0:59:32 6 54 Gunnar Thoner Slåstad 0:59:34 7 43 Bjørn Strangstad Lillehammer Skøiteklubb 0:59:43 8 46 Bjørn Johansen Gutteklubben Ryggsekken 1:03:15 9 53 Odd Harald Simonsen Austvatn 1:06:44 10 45 Thomas Stang Slåstad 1:08:18 11 58 Tommy Kristiansen Buns Of Steel 1:23:32 12 57 Ronny Kristiansen Buns of Steel 1:32:13 20 km kvinner: 1 59 Eva Stad Sjøberg ETF 0:56:09 2 55 Oddveig Kjøsnes Blaker IL 0:59:42 3 47 Laila Brodal Oslo 1:10:00 4 44 Elin Tangen Stensrud Drøbak 1:15:28 5 52 Marianne Aasum Neskvern Nordre Follo Kommune BIL 1:15:36 10 km menn: 1 71 Frode Damli Oslo 0:25:03 2 74 Jonas Höfde Sørumsand 0:25:15 3 83 Erland Nordsetmoen 0:25:20 4 78 Julian Thoner Slåstad 0:27:58 5 72 Pål Valsgård Skarnes 0:28:00 6 82 Hans Marius Hagen Oslo 0:28:45 7 77 Karsten Thoner Slåstad 0:29:17 8 75 Ivar Hagen Slåstad IL 0:36:17 9 76 Ingar Steinbekken Kongsvinger 0:36:19 10 km kvinner: 1 73 Lina Sjølie Oslo 0:29:14 2 79 Synne Elverhøi Elverhøi Sport og Motor IL 0:49:26 5 km menn: 1 91 Sjur Daniel Kjøsnes Lunner Blaker IL 0:26:07

