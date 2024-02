Litt vind, sol og speilblank is møtte de 60 langløperne på vinterens høydepunkt på Dølisjøen. (Foto: Steinar Saghaug)

Tre av de fire S-ene, Amund Sjøbrend, Stein Stensen og Kai Arne Stenshjemmet, var plass og fikk igjen oppleve at skøytetradisjoner ble holdt i hevd samtidig som Slåstad ILs æresmedlem ble hedret på Dølisjøen.

Dølisjøen Isfestival med Amundløpet hadde i år 10-årsjubileum, og Slåstad IL hadde igjen gjort en imponerende innsats for å få til et vellykket arrangement. Her var det tilbud til unge og gamle skøyteløpere og morsomme aktiviteter for de yngste i issklia og iskarusellen.

50 km

Som på ski er femmila “kongedistansen” også på Dølisjøen. Pga. overvann måtte alle de fire distansene i år gå i en forkortet runde på 2,5 km i stedet for den vanlige 5 kilometeren.

Etter 20 runder var det nord-odølingen Lasse Ringkilen som avsluttet raskest av de 21 fullførende, bare tre sekunder før Martin Grothe Lien fra Aktiv Skøyteklubb. Marius Nordby fra Nes SK fulgte snaut tre minutter senere. Også fjerdemann, Kjell Arne Bangen Melstrøm fra Slåstad IL, gikk 5 mila under to timer.

Det var også lite som skilte de to beste i kvinneklassen. Søstrene Kaja og Rikke Melstrøm fra Slåstad kom inn med halvminuttets mellomrom, med Kaja som den aller raskeste.

26 løpere la av gårde på 50 km, hvorav 21 fullførte 20 runder. (Foto fra Dølisjøens facebookside)

Martin Grothe Lien i front foran Marius Nordby. (Foto fra Dølisjøens facebookside)

Seierspallen for kvinner (fra venstre) Rikke Melstrøm, Kaja Melstrøm og Eva Stad Sjøberg. (Foto: Steinar Saghaug)

Amund Sjøbrend med 1. og 3.mann på den lengste distansen: Lasse Ringkilen og Martin Grothe Lien. (Foto: Steinar Saghaug)

50 km - Kvinner Plass Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Kaja Melstrøm Slåstad IL Kvinner 2:19:08.7 +0:00.0 2 Rikke Melstrøm Odal Skiklubb Kvinner 2:19:40.1 +0:31.4 3 Eva Stad Sjøberg Råholt Kvinner 2:34:45.4 +15:36.7 4 Ingegerd Hauknes Asker Kvinner 2:43:05.8 +23:57.1 50 km - Menn 1 Lasse Ringkilen Sagstua Menn 1:51:58.8 +0:00.0 2 Martin Grothe Lien Aktiv Skøyteklubb Menn 1:52:01.5 +0:02.7 3 Marius Nordby Nes sk Menn 1:54:44.4 +2:45.6 4 Kjell Arne Bangen Melstrøm Slåstad IL Menn 1:57:59.1 +6:00.3 5 Bjørn Fjeldstad Båstad IL Menn 2:02:37.1 +10:38.3 6 Lars Petter Ernø Dørstokkmila Menn 2:02:37.8 +10:39.0 7 Espen Kjellberg Slåstad IL Menn 2:06:11.7 +14:12.9 8 Rolf Espen Riktor Lilleborg Idrettsklubb Menn 2:14:27.4 +22:28.6 9 Kai Lund Lillehammer Menn 2:16:54.0 +24:55.2 10 Trym Nerem Skedsmokorset Menn 2:23:35.8 +31:37.0 11 Olav Langeland Hortens Skøiteklub Menn 2:23:36.1 +31:37.3 12 Jonas Wilsberg Kjelsås IL Menn 2:23:53.4 +31:54.6 13 Stian Fredriksen Eidsvold Turn Skøyter Menn 2:26:05.8 +34:07.0 14 Terje Skåre Oslo Speedskaters Menn 2:29:17.6 +37:18.8 15 Are Nerem Skedsmokorset Menn 2:41:25.2 +49:26.4 16 Kjetil Neskvern LO BIL Menn 2:52:37.2 +1:00:38.4 17 Arild Gimse Heming Menn 3:14:22.2 +1:22:23.4

20 km

Rett etter starten på 20 km med 18 startende. (Foto fra Dølisjøens facebookside)

“Almatoget” med Maja Bjerke Drøyli, Tore Andreas Helgedagsrud og Alma i vogna imponerte med ekspressfart og var de første i mål på 20 km rett i overkant av 50 minutter. (Foto fra Dølisjøens facebookside)

De tre beste kvinnene på 20 km (fra venstre) Elin Solberg, Maja Bjerke Drøyli og Elin Tangen Stensrud sammen med Amund Sjøbrend. (Foto: Steinar Saghaug)

20 km - kvinner 1 Maja Bjerke Drøyli Almatoget Kvinner 50:47.9 +0:00.0 2 Elin Solberg Lillestrøm Kvinner 1:07:46.7 +16:58.8 3 Elin Tangen Stensrud Drøbak Kvinner 1:12:23.9 +21:36.0 4 Marianne Neskvern Oslo Kvinner 1:13:40.0 +22:52.1 20 km - Menn 1 Tore A. Helgedagsrud Almatoget Menn 50:47.5 +0:00.0 2 Sund Svein Peder Ingeberg Menn 53:10.6 +2:23.1 3 Bjarne Korbøl Thoner Slåstad IL Menn 54:04.5 +3:17.0 4 Coen Hendriks Kongsvinger SK Menn 56:02.6 +5:15.1 5 Even Stenvaag Leira Hernesmoen Sk Menn 1:01:09.9 +10:22.4 6 Per Håkon Sydtangen Menn 1:01:53.0 +11:05.5 7 Bjørn Johansen Gutteklubben Ryggsekken Menn 1:02:22.7 +11:35.2 8 Bjørn Strangstad Lillehammer Menn 1:06:46.3 +15:58.8 9 Jan Storhæsen Gjøvik Menn 1:06:52.2 +16:04.7 10 Thomas Stang Disenå Menn 1:07:27.1 +16:39.6 11 Erlend Jansen Auli Menn 1:10:23.8 +19:36.3 12 Gunnar Aarstad Hernesmoen Sk Menn 1:11:54.7 +21:07.2 Terje Berget Strömstad Menn Fullført

10 km

10 km-starten med 12 løpere i feltet med vinner Erland Nordsetmoen først ute helt til høyre. (Foto fra Dølisjøens facebookside)

Sentrale skikkelser i Slåstad ILs skøytehistorie, Amund Sjøbrend og primus motor for Amundløpet, Erland Nordsetmoen. (Foto: Steinar Saghaug)

10 km - Kvinner 1 Caroline Hennequin ISA Kvinner 30:01.1 +0:00.0 2 Thea Hogsnes Kvinner 54:26.7 +24:25.6 10 km - Menn 1 Erland Nordsetmoen Slåstad IL Menn 25:32.3 +0:00.0 2 Lars Roar Husås Slåstad IL Menn 25:48.5 +0:16.2 3 Frode Damli Oslo Speedskaters Menn 30:20.3 +4:48.0 4 Finn Erichsen SON Menn 30:26.7 +4:54.4 5 Jonas Hofde Sørumsand Menn 30:27.4 +4:55.1 6 Yakup Memet Kongsvinger Skøyteklubb Menn 30:27.7 +4:55.4 7 Ingar Steinbekken Kongsvinger Menn 47:22.3 +21:50.0 8 Marcus Hofde Sørumsand G15-16 52:49.6 +27:17.3 9 Anders Reiss Menn 1:00:20.6 +34:48.3 Børre Olsen GAN Menn Fullført

5 km

5 km - Menn 1 Jonas Aasen Fredriksen Eidsvoll Turn Menn 17:35.1 +0:00.0 2 Jan Pasqkudzki Menn 24:39.8 +7:04.7

