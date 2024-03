Blåvegenløpet, etablert i 1979, har utviklet seg til å bli et av Nord-Norges største turrenn, kjent for å tiltrekke seg skiløpere fra hele verden. Initiativet til løpet startet i 1978, med frivilliges innsats for å klargjøre en løype fra Umbukta til Mofjellstua. Løper viste seg raskt å være en suksess med nesten 1500 deltakere i den første utgaven. Selv om deltakerantallet har svingt over årene, har interessen vært stabil.

Løypetraséen og målgangen har endret seg over tid for å forbedre løpet og gjøre det mer tilgjengelig for publikum. I fjor ble målgangen flyttet til Klokkehaugen for å gjøre det mer tilgjengelig for publikum, men på grunn av lite snø måtte den i år tilbake til Brennåsen. Fra å tiltrekke seg hovedsakelig lokale deltakere har løpet sett en økende internasjonal deltagelse over de siste ti årene. Med løpere fra over et dusin land, har Blåvegenløpet blitt et symbol på sportslig fellesskap og kulturell utveksling i nordnorsk skisport.



Anders Aukland før start





Anders Aukland holder fortsatt god form

Det er nok få som blir overrasket over å høre at Anders Aukland fortsatt er i god form. Undertegnede tipper at han fortsatt hadde gått meget bra under Ski Classicsrenn som Birken og Vasaloppet. Men Aukland har lagt den delen av karriéren på hylla. Allikevel stiler han altså i renn, og i helgen gikk han nok en gang en konkurranse innunder Ski Classics. Blåvegenløpet i Mo i Rana er et såkalt Challenger event og gir rankingpoeng til andre renn i Ski Classics.



Anders Aukland på toppen av pallen igjen. (Foto: HEV / skiclassics.com)

Under helgens renn i Mo i Rana vant Ragde Chargeløper Anders Aukland det over 50 km lange rennet med over fire minutter. Vinnertiden ble 2.14.08. Vegard Veisetaune fra Tverlandet IL tok andreplassen med 2.18.20,mens SIgurd Aarthun fra Åga IL ble nummer tre med 2.18.24.

I kvinneklassen var det Benedicte Stien Schreiner fra Skonseng UL som vant på 2.31.49. Hun tok en enda klarere seier enn Aukland og hadde over fjorten minutter til neste kvinne. Mari Brox fra Sømna IL tok andreplassen med 2.45.58 og Solveig Rogstad ble nummer tre med 2.55.01.





Benedicte Stien Schreiner på toppen. Mari Brox til venstre og Solveig Rogstad til høyre. (Foto: HEV / skiclassics.com)



10 beste menn Plass Navn Tid Bak 1 ANDERS AUKLAND 2:14:08.0 2 VEGARD VEISETAUNE 2:18:20.0 +4:12.0 3 SIGURD AARTHUN 2:18:24.0 +4:16.0 4 LINUS FJELDDAHL SVENDSEN 2:21:24.0 +7:16.0 5 MATHIAS DJUPVIK 2:25:34.0 +11:26.0 6 ELIAS SELNES 2:28:04.0 +13:56.0 7 BENDIK VEREIDE 2:28:29.0 +14:21.0 8 TOM EMIL LARSEN 2:28:44.0 +14:36.0 9 MORTEN JOHANSEN 2:28:47.0 +14:39.0 10 MARTIN FJELLAVLI 2:28:58.0 +14:50.0 Kvinner Plass Navn Tid Bak 1 BENEDICTE STIEN SCHREINER 2:31:49.0 2 MARI BROX 2:45:58.0 +14:09.0 3 SOLVEIG ROGSTAD 2:55:01.0 +23:12.0 4 INGRID LINA SOLBU SORSELL 3:00:56.0 +29:07.0 5 MARIA IRGUM 3:16:56.0 +45:07.0 6 MIE STEINMO 3:16:58.0 +45:09.0 7 ANE STORMDALSHEI 3:19:39.0 +47:50.0 8 RAGNHILD UTLAND 3:30:47.0 +58:58.0 9 AGNES SIVERTSEN ROLVAG 3:32:15.0 +1:00:26.0 10 HANNE KRISTIN KARSTENSEN 3:32:46.0 +1:00:57.0 11 VIGDIS BJELLANES 3:52:46.0 + 1:20:57.0





