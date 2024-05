Deltakelsen ble større enn forventet da tidligere i uka var 13 påmeldte deltakere, men steg kraftig siste dagen. Løypa er kontrollmålt og går på den nye gang- og sykkelvegen mot Gvarv.



Et samlet felt enn så lenge. (Foto: Iver Fjelldalselv / Morten Weber)

Under løpet var det varmt, noe deltakerne merket godt. Før løpet var det forventet en vinnertid rundt 1.15. Fra start dro Anders Hekkli, Arve Listaul og Lars Andreas Arud som avtalt ut sammen, men opp mot passering halvveis hadde Hekkli fått en luke på de to andre.



Anders Hekkli har rykket fra. (Foto: Iver Fjelldalselv / Morten Weber)

Lederen passerte halvveis på 38.00 og kom i mål på ny pers med tiden 1.14.30. En kjempeprestasjon i denne varmen. Andreplassen gikk til Lars Andreas Arud på 1.16.11 og Arve Listaul tok 3. plassen på 1.16.36.



Forfølgerne med Lars Andreas Arud først og deretter Arve Listaul. (Foto: Iver Fjelldalselv / Morten Weber)

Av damene var det Emma Bauge som vant med tiden 1.35.28 foran Caroline Moskar med tiden 1.37.37. 3 plassen tok Marianne Årdalen med tiden 1.41.54.



Vinneren Emma Bauge med startnummer 274. Noen meter bak følger Caroline Moskar (255) som ble nummer to. (Foto: Iver Fjelldalselv / Morten Weber)



Ambisjonen er at dette løpet skal komme opp mot 100 deltakere neste år, samt at folk skal komme for å sette nye personlige rekorder.





De 5 beste herrene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 282 Anders Hekkli Skarphedin, Idrettslaget M20-22 1:14:30 0:00 2 263 Lars Andreas Arud Snøgg Friidrett / Podkasten Løpeprat M23-34 1:16:11 1:41 3 285 Arve Listaul Seljord Idrettslag M23-34 1:16:36 2:06 4 258 Anders Danielsen Skien M35-39 1:18:22 3:52 5 266 Viktor Aanesen Langesund sykle- og triathlonklubb M23-34 1:19:50 5:20



De 5 beste kvinnene

Plass BIB Navn Klubb Klasse Tid Bak 1 274 Emma Bauge Skjold K20-22 1:35:28 0:00 2 255 Caroline Moskar Snøgg Friidrett K35-39 1:37:37 2:09 3 283 Marianne Årdalen Gjerpen Idrettsforening K50-54 1:41:54 6:26 4 284 Michelle Greenfield Kondis K45-49 1:44:34 9:06 5 254 Britt-Line Skoglund BØ I Telemark K35-39 1:45:51 10:23



Se alle resultater her