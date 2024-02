Fra før har Andreas Almgren den svenske rekorden på 1500 m, 3000 m og 10 km. 28-åringen har med andre ord et meget stort register, og persene hans er så gode som 1.45,59 på 800 m, 3.32,00 på 1500 m, 7.34,31 på 3000 m, 13.01,70 på 5000 m og altså 27.20 på 10 km.

Får han på plass en halvmaraton under 1.01.17, som er det som må til for å sette svensk rekord, vil registeret hans være enda mer imponerende. Den nåværende rekorden tilhører Napoleon Solomon og ble satt i 2019.

Mulighetene til å slå den er ifølge det svenske løpemagasinet Spring, store. Almgren skal ha få trent bra med ca. 200 km i uka i Sierra Neveda i Spania etter at han satte 10 km-rekorden i Valencia. Sjøl om han har valgt å stå over innendørssesongen og i stedet tar med seg noen lengre gateløp, er treningsopplegget ganske likt det han har brukt en god stund. Før løpet i Valencia uttalte han følgende om treningen til 10 kilometeren og halvmaratonløpet:

– Jag har egentligen inte ändrat träningen något förutom ett enstaka förberedande pass. Grundupplägget är exakt likadant, tar det mest som en kul grej. Har ingen direkt målsättning, men har rätt bra koll på vilken fart som krävs för svenskt rekord på båda sträckorna, fortalte Almgren til Spring.

Barcelona Halvmaraton går klokka 8.30 søndag morgen. Elitefeltet er sterkt om enn ikke veldig stort. Den største favoritten er nok kenyaneren Kibiwott Kandie som har den nest beste tida i verden på distansen med 57.32. Fire løpere til har perser under 60 minutter, og en utfordring for Andreas Almgren kan bli å få selskap av noen andre som løper i jevn fart til ei tid mellom 60 og 61 minutter.

På damesida er kenyanske Joyciline Jepkosgei med pers på 1.04.46 den største favoritten.

Vanligvis deltar mange fra Norge i Barcelona Halvmaraton, og det vil nok være tilfelle også i år. Men siden vi ikke har funnet noen søkbar startliste, er det vanskelig å vite hvem det er. I alt er et rekordstort antall på drøye 28 000 løpere påmeldt, og kvinneandelen ligger på 35 prosent.

Det som kan ødelegge for perser og rekordforsøk, er at det er meldt liten kuling i Barcelona søndag formiddag. I skrivende stund melder Yr om 11-13 sekundmeters vind, og om det slår til, hjelper det mindre at temperaturen ser perfekt ut med ca. 10 varmegrader.





Både halvmaraton- og maratonløpet i Barcelona bruker å være en folkefest, og til halvmaratonløpet på søndag er over 28000 løpere påmeldt. (Foto: arrangøren)