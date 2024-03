UM teller fortsatt

- Det er alltid kjekt å løpe mesterskap. UM har for meg stor verdi så lenge det er så få stevner vinterstid, sier den doble sølvvinneren fra U-18 EM i Jerusalem i 2022.

Årets store mål for Andreas er U-20 VM i Lima. Han håper å løpe så bra til sommeren at han er aktuell både på 1500, 3000 og 5000 meter.

- Det er ikke snakk om å løpe alt, men kanskje to distanser i Peru, sier Andreas som understreker at det er langt frem.

På på fredagens 1500 m fikk han som ventet hardest konkurranse som ventet av Sigurd Valseth fra Verdal. Trønderen var skadet i hele fjor. Også Andreas har mistet hele sesongen tidligere med skader.

- Nå har jeg stort sett vært skadefri de siste sesongene. Vinteren har vært bra, men jeg hadde nok gjerne håpet å løpe litt fortere, sier han.

Andreas er blitt slått av Håkon Moe Berg (18) denne vinteren. Det er ikke dagligdags at Andreas ikke gjør reint bord nasjonalt i aldersbestemte klasser.

- Det er bare gøy at andre kommer opp, sier Andreas som hadde håpet å løpe fortere enn 3.45 på 1500. Han har 3.40 utendørs, og ett sekund svakere som innendørspers.

- Jeg hadde nok innerst inne et håp om å puste persene litt hardere i nakken. Nå gikk det ikke, sier Andreas som understreker at det i en kort innendørssesong er viktig for ham å få konkurrert en del.

Mye mengde

Andreas presiserer at han kjører mye mengdetrening for tiden.

- Innendørssesongen er prioritert, men ikke veldig høyt, understreker han.

Også til sommeren regner Andreas med at 1500 m og 3000 m blir hans beste distanser.

- Helt klart. Noen løp på 5000 blir det også, men hvor mange og når er ikke klart, sier han.

Andreas har ikke prioritert fartstrening i det siste.

- Derfor har jeg nok langt mer å gi på en 800 meter med maksimal fokus på fart i forkant, avslutter han.

Fem sekunder skilte Andreas Fjeld Halvorsen fra nærmeste konkurrent etter fire runder i Sandneshallen lørdag. (Foto: Torbjørn Fjellheim)

Ny mesterskapsrekord

Selv uten fartstrening gikk det unna fra start på lørdagens 800 m hvor den suverene vinneren åpnet på 27.4 på første 200 m og fortsatte inn til ny mesterskapsrekord med 1:52.47. Med det var “Ullensaker-kisen” over fem sekunder foran sølvmedaljør Christian Baluyot Bredesen fra Steinkjer.

Det ble gul-grønn seier også i det første heat der klubbkameraten Ole-Kristian Lindebø Kværner vant med over to sekunder da han klokket inn på 1:58.54.