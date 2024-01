62 km lange 3 Zinnen Ski Marathon, tidligere Pustertaler Ski Marathon, var sesongens 5. begivenhet i den 15. sesongen i Ski Classics. Rennet har titulert seg som det lengste og hardeste skirennet i Dolomittene og har en utfordrende løype i fantastisk natur.

Herreklassen:

I herrefeltet tok Johan Tjelle, Team Engcom sprintpoengene etter 22 km, og det var Thomas Ødegaarden, Team Eksjöhus som rykket fra og tok de 30 klatrepoengene etter 27 km. Etter klatrepunktet holdt trioen Thomas Ødegaarden, Eirik Sverdrup Augdal og Runar Skaug Mathisen høyt tempo i utfordelen, men med 14 km igjen til mål ble de tatt igjen.

Derfra var det 14 løpere som forbedret seg til et realt spurtoppgjør i front. Andreas Nygaard var uimotståelig på det strake og flate oppløpet etter 62 km i Dolomittene, og Team Ragde-kapteinen tok sin andre seier for Ski Classic-sesongen. Kasper Stadaas sikret dobbelt-seier for laget på fotofinish foran Emil Persson, Team Lager 157. Ole Jørgen Bruvoll, Team Engcon var nærmere pallen enn noen gang bare 1/10 bak, og Axel Jutterström, Team Eksjöhus tok 5. plassen.

Andreas Nygaard inn til seier i 3 Zinnen Ski Marathon lørdag. (Foto: Vanzetta/NordicFocus)

Podiet for herrer (fra venstre): Kasper Stadaas, Team Ragde Charge (2), Andreas Nygaard, Team Ragde Charge (1), Emil Persson, Lager 157 Ski Team (3). (Foto: Vanzetta/NordicFocus)

10 beste herrer:

Kvinneklassen:

Ida Dahl, Team Engcon var helt suveren og tok hjem spurtprisen, klatreprisen og totalseieren med tre minutters margin.

Det var etter sprintpunktet på Nordic Arena etter 22 km at Ida Dahl fortsatte kjøret og det var bare Emilie Fleten som maktet å følge. Noen kilometer etter fikk den svenske favoritten den avgjørende luken som vokste til hele tre minutter i mål.

Bak presterte finske Kati Roivas, Team Eksjöhus karrièrebeste etter å ha fått god stavhjelp av lagvenninnen Magni Smedås. Emilie Fleten avgjorde duellen med Silje Øyre Slind om den siste pallplassen tjue sekunder bak Roivas.

Magni Smedås var tilbake etter ryggskade, og til tross for å ha ofret seg for lagvenninnen staket hun inn til 5. plass etter i kamp med Anikken Gjerde Alnæs.

Ida Dahl var suveren i dagens 3 Zinnen Ski Marathon. (Foto: Vanzetta/NordicFocus)

Topp tre kvinner (fra venstre): Kati Roivas, Team Eksjöhus (2), Ida Dahl, Team Engcon (1), Emilie Fleten, Team Ramudden (3). (Foto: Vanzetta/NordicFocus)

10 beste kvinner:

Etter 3 Zinnen Ski Marathon har Ida Dahl, Team Engcon, og Kasper Stadaas, Team Ragde Charge, fortsatt den gule trøya som bevis på at de leder sammnlagtkonkurransen i sesong Xv av Ski Classics. Emilie Fleten, Team Ramudden, og Alfred Buskqvist, Team Ramudden, bærer den grønne sprinttrøya. Ida Dahl, Team Engcon, og Thomas Bing, eD-system Silvini Team, er i føringen klatrekonkurransen. Den rosa trøya for beste ungdom hviler på skuldrene til Karolina Hedenström, Lager 157 Ski Team, og Axel Jutterström, Team Eksjöhus. Team Eksjöhus leder lagkonkurransen etter fem renn.

Ski Classics Pro Tour Season XV (2023/2024)

Event 1: December 9, 2023 – Bad Gastein PTT, Austria, 13 km

Event 2: December 10, 2023 – Bad Gastein Criterium, Austria, 36 km

Event 3: December 16, 2023 – La Venosta Criterium, Italy, 35 km

Event 4: December 17, 2023 – La Venosta ITT, Italy, 10 km

Event 5: January 13, 2024 – 3 Zinnen Ski Marathon, Italy, 62 km

Event 6: January 20, 2024 – Engadin La Diagonela, Switzerland, 56 km

Event 7: January 28, 2024 – Marcialonga, Italy, 70 km

Event 8: February 11, 2024 – Jizerská50, Czech Republic, 50 km

Event 9: February 17, 2024 – Grönklitt Classic, Sweden, 60 km

Event 10: February 18, 2024 – Grönklitt ITT, Sweden, 13 km

Event 11: March 3, 2024 – Vasaloppet, Sweden, 90 km

Event 12: March 16, 2024 – Birkebeinerrennet, Norway, 54 km

Event 13: April 6, 2024 – Reistadløpet, Norway, 50 km

Event 14: April 7, 2024 – Summit 2 Senja, Norway, 60 km

Event 15: April 13, 2024 – Ski Classics Grand Finale – Janteloppet, Norway, 100 km