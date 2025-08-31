Løpegleden på den blå tartanen på Skarpsno Arena var like stor som i fjorårets solfylte premiere, men deltakelsen i HOKA-mila lørdag ble en god del lavere. Av 110 påmeldte var det 74 som stilte til start i de fire heatene, og 69 fullførte alle 25 rundene - mot 114 i fjorårets løp.

Konseptet med 10 000 meter på bane skreddersydd for mosjonister med heat etter nivå er kommet for å bli, konstaterer arrangørene i Moelven IL som vurderer å velge en annen helg for HOKA-mila neste år. Lørdag trakk Budor Løpfest 240 deltakere i det samme ustabile været, samtidig som mosjonstilbudet Mjøskuten fra Mjøstårnet i Brumunddal til stupetårnet i Hamar hadde over 200 deltakere. Det er jo også Birkenhelg som opptar flere enn de 5000 syklistene.

Andreas Torsvik fra Bjark IL i Bergen hadde følge nesten halvveis av Arne Magnus Holter fra Ullensaker Skiklubb og den opprinnelige ringsaksokningen Morten Sætha som er bosatt i Estland. Etter passering 5000 m på 16:06 løp Torsvik progressivt ifra inn på 31.47, vel minuttet foran Holter som kom inn på 32.55 og Sætha på 32.58.4. Beste lokale løper ble Pål Jostad fra arrangørklubben som tok 7.plass på 35.20, sju sekunder foran Jo Reistad fra Furnes.

Pål Jostad (41) har for lengst konvertert fra å hoppe langt til å løpe langt og kom inn på 35:21, sju sekunder foran Jo Reistad i bakgrunnen. (Foto: arrangøren)

Ingvaldsen senior, Torstein (57), holder formen godt ved like og kom inn på 40:14 - fem sekunder raskere enn i fjor. (Foto: arrangøren)

De tre premierte i hereklassen (fra v.): Arne Magnus Holter, Andreas Torsvik og Morten Sætha. (Foto: arrangøren)

Topp 10 menn:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Andreas Torsvik Bjarg IL M-Elite 0:31:47 2 Arne Magnus Holter Ullensaker Skiklubb M20-22 0:32:56 3 Morten Sætha Viljandi M40-44 0:32:58 4 Marius Viken Vesterås Varde IL M23-34 0:33:37 5 Olaf Hedberg Sissener Trondheim & Omegn Spkl M35-39 0:33:59 6 Kristian Brenni SK Vidar M23-34 0:35:19 7 Pål Jostad Moelven IL M40-44 0:35:21 8 Jo Reistad Team Xtep Nordic M50-54 0:35:28 9 Karl Even Korbøl Ottestad M23-34 0:36:37 10 Daniel Sørmoen Lysgårdsbakkens Venner M23-34 0:36:50

Kvinneklassen ble vunnet av Anna Zielinkiewicz fra Lillehammer IF på 39.03 fulgt av Kari Lier fra Ring IL med 39.25 og Ida Mathisen fra NTNUI på 39.47. Også Kirsti Mengshoel fra arrangørklubben kom inn under 40 minutter med 39.48.

Kvinnepallen (fra v.): Kari Lier, Anna Zielinkiewicz og Ida Mathisen. (Foto: arrangøren)

Topp 10 kvinner:

Plass Navn Klubb Klasse Tid 1 Anna Emilia Zielinkiewicz Lillehammer IF K35-39 0:39:03 2 Kari Lier Ring IL K45-49 0:39:25 3 Ida Mathiesen Ntnui K20-22 0:39:48 4 Kirsti Mengshoel Moelven IL K45-49 0:39:48 5 Camilla Rustadbakken Berg Hamar Skikl./ Norsk Tipping BIL K45-49 0:42:19 6 Elisabeth Bie Elverum K35-39 0:43:50 7 Anne STORSLETT Moelven IL K35-39 0:45:11 8 Ida Nyløkken Runagain K40-44 0:46:30 9 Kjersti Holum-Jakobsen Moelven il K45-49 0:48:13 10 Ewa Holmstad Skreia K50-54 0:48:16

ALLE RESULTATER

Flere bilder på Moelven IL Friidretts facebookside