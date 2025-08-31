Andreas Torsvik og Anna Emilia Zielinkiewicz best i HOKA-mila i Moelv
Bjarg-løperen Andreas Torsvik vant den andre utgaven av HOKA-mila i Moelv på 31:47, og Anna Emilia Zielinkiewicz fra Lillehammer var med 39:03 beste dame.
Løpegleden på den blå tartanen på Skarpsno Arena var like stor som i fjorårets solfylte premiere, men deltakelsen i HOKA-mila lørdag ble en god del lavere. Av 110 påmeldte var det 74 som stilte til start i de fire heatene, og 69 fullførte alle 25 rundene - mot 114 i fjorårets løp.
Konseptet med 10 000 meter på bane skreddersydd for mosjonister med heat etter nivå er kommet for å bli, konstaterer arrangørene i Moelven IL som vurderer å velge en annen helg for HOKA-mila neste år. Lørdag trakk Budor Løpfest 240 deltakere i det samme ustabile været, samtidig som mosjonstilbudet Mjøskuten fra Mjøstårnet i Brumunddal til stupetårnet i Hamar hadde over 200 deltakere. Det er jo også Birkenhelg som opptar flere enn de 5000 syklistene.
Andreas Torsvik fra Bjark IL i Bergen hadde følge nesten halvveis av Arne Magnus Holter fra Ullensaker Skiklubb og den opprinnelige ringsaksokningen Morten Sætha som er bosatt i Estland. Etter passering 5000 m på 16:06 løp Torsvik progressivt ifra inn på 31.47, vel minuttet foran Holter som kom inn på 32.55 og Sætha på 32.58.4. Beste lokale løper ble Pål Jostad fra arrangørklubben som tok 7.plass på 35.20, sju sekunder foran Jo Reistad fra Furnes.
Topp 10 menn:
|Plass
|Navn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|Andreas Torsvik
|Bjarg IL
|M-Elite
|0:31:47
|2
|Arne Magnus Holter
|Ullensaker Skiklubb
|M20-22
|0:32:56
|3
|Morten Sætha
|Viljandi
|M40-44
|0:32:58
|4
|Marius Viken Vesterås
|Varde IL
|M23-34
|0:33:37
|5
|Olaf Hedberg Sissener
|Trondheim & Omegn Spkl
|M35-39
|0:33:59
|6
|Kristian Brenni
|SK Vidar
|M23-34
|0:35:19
|7
|Pål Jostad
|Moelven IL
|M40-44
|0:35:21
|8
|Jo Reistad
|Team Xtep Nordic
|M50-54
|0:35:28
|9
|Karl Even Korbøl
|Ottestad
|M23-34
|0:36:37
|10
|Daniel Sørmoen
|Lysgårdsbakkens Venner
|M23-34
|0:36:50
Kvinneklassen ble vunnet av Anna Zielinkiewicz fra Lillehammer IF på 39.03 fulgt av Kari Lier fra Ring IL med 39.25 og Ida Mathisen fra NTNUI på 39.47. Også Kirsti Mengshoel fra arrangørklubben kom inn under 40 minutter med 39.48.
Topp 10 kvinner:
|Plass
|Navn
|Klubb
|Klasse
|Tid
|1
|Anna Emilia Zielinkiewicz
|Lillehammer IF
|K35-39
|0:39:03
|2
|Kari Lier
|Ring IL
|K45-49
|0:39:25
|3
|Ida Mathiesen
|Ntnui
|K20-22
|0:39:48
|4
|Kirsti Mengshoel
|Moelven IL
|K45-49
|0:39:48
|5
|Camilla Rustadbakken Berg
|Hamar Skikl./ Norsk Tipping BIL
|K45-49
|0:42:19
|6
|Elisabeth Bie
|Elverum
|K35-39
|0:43:50
|7
|Anne STORSLETT
|Moelven IL
|K35-39
|0:45:11
|8
|Ida Nyløkken
|Runagain
|K40-44
|0:46:30
|9
|Kjersti Holum-Jakobsen
|Moelven il
|K45-49
|0:48:13
|10
|Ewa Holmstad
|Skreia
|K50-54
|0:48:16
Flere bilder på Moelven IL Friidretts facebookside