Løpegleden på den blå tartanen på Skarpsno Arena var like stor som i fjorårets solfylte premiere, men deltakelsen i HOKA-mila lørdag ble en god del lavere. Av 110 påmeldte var det 74 som stilte til start i de fire heatene, og 69 fullførte alle 25 rundene - mot 114 i fjorårets løp. 

Konseptet med 10 000 meter på bane skreddersydd for mosjonister med heat etter nivå er kommet for å bli, konstaterer arrangørene i Moelven IL som vurderer å velge en annen helg for HOKA-mila neste år. Lørdag trakk Budor Løpfest 240 deltakere i det samme ustabile været, samtidig som mosjonstilbudet Mjøskuten fra Mjøstårnet i Brumunddal til stupetårnet i Hamar hadde over 200 deltakere. Det er jo også Birkenhelg som opptar flere enn de 5000 syklistene.

Andreas Torsvik fra Bjark IL i Bergen hadde følge nesten halvveis av Arne Magnus Holter fra Ullensaker Skiklubb og den opprinnelige ringsaksokningen Morten Sætha som er bosatt i Estland. Etter passering 5000 m på 16:06 løp Torsvik progressivt ifra inn på 31.47, vel minuttet foran Holter som kom inn på 32.55 og Sætha på 32.58.4. Beste lokale løper ble Pål Jostad fra arrangørklubben som tok 7.plass på 35.20, sju sekunder foran Jo Reistad fra Furnes. 

Pål Jostad (41) har for lengst konvertert fra å hoppe langt til å løpe langt og kom inn på 35:21, sju sekunder foran Jo Reistad i bakgrunnen. (Foto: arrangøren)
Ingvaldsen senior, Torstein (57), holder formen godt ved like og kom inn på 40:14 - fem sekunder raskere enn i fjor. (Foto: arrangøren) 
De tre premierte i hereklassen (fra v.): Arne Magnus Holter, Andreas Torsvik og Morten Sætha. (Foto: arrangøren)

Topp 10 menn: 

PlassNavnKlubbKlasseTid
1Andreas TorsvikBjarg ILM-Elite0:31:47
2Arne Magnus HolterUllensaker SkiklubbM20-220:32:56
3Morten SæthaViljandiM40-440:32:58
4Marius Viken VesteråsVarde ILM23-340:33:37
5Olaf Hedberg SissenerTrondheim & Omegn SpklM35-390:33:59
6Kristian BrenniSK VidarM23-340:35:19
7Pål JostadMoelven ILM40-440:35:21
8Jo ReistadTeam Xtep NordicM50-540:35:28
9Karl Even KorbølOttestadM23-340:36:37
10Daniel SørmoenLysgårdsbakkens VennerM23-340:36:50

Kvinneklassen ble vunnet av Anna Zielinkiewicz fra Lillehammer IF på 39.03 fulgt av Kari Lier fra Ring IL med 39.25 og Ida Mathisen fra NTNUI på 39.47. Også Kirsti Mengshoel fra arrangørklubben kom inn under 40 minutter med 39.48.

Kvinnepallen (fra v.): Kari Lier,  Anna Zielinkiewicz og Ida Mathisen. (Foto: arrangøren)

Topp 10 kvinner: 

PlassNavnKlubbKlasseTid
1Anna Emilia ZielinkiewiczLillehammer IFK35-390:39:03
2Kari LierRing ILK45-490:39:25
3Ida MathiesenNtnuiK20-220:39:48
4Kirsti MengshoelMoelven ILK45-490:39:48
5Camilla Rustadbakken BergHamar Skikl./ Norsk Tipping BILK45-490:42:19
6Elisabeth BieElverumK35-390:43:50
7Anne STORSLETTMoelven ILK35-390:45:11
8Ida NyløkkenRunagainK40-440:46:30
9Kjersti Holum-JakobsenMoelven ilK45-490:48:13
10Ewa HolmstadSkreiaK50-540:48:16

ALLE RESULTATER

Flere bilder på Moelven IL Friidretts facebookside