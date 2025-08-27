Anette Bøe – rebellen som ble verdensmester
Kondis-legendene
Anette Bøe var en av de første norske skijentene som begynte å trene skøyteteknikk på midten av 1980-tallet, og i Seefeld i 1985 skrev hun skihistorie ved å skøyte sammenhengende på 10-kilometeren og bli verdensmester mot alle odds.
Er du ikke medlem?
Få digital tilgang for kun 10 kroner.
Når du melder deg inn i Kondis, kan du velge mellom å tegne løpende månedlig medlemskap, medlemskap ut 2025 eller ut 2026. Velger du det siste inkluderer dette også et gavekort fra Löplabbet på 1500 kroner.
Logg inn som Kondismedlem:
Siste medlemssaker
Annonse