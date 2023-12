Malaga Marathon har både halv og hel på programmet og begge distanser starter samtidig, og ikke helt uten komplikasjoner. I år var det 3933 i mål på halvmaraton, 1352 kvinner og 2581 menn. På maraton var det 3540 i mål, 656 kvinner og 2884 menn. Totalt ble det 7473 løpere i mål innenfor en tidsgrense på fem og en halv time.



Fellesstart: Knappe 8000 løpere startet kl. 08.30 langs byens paradegate Paseo del Parque. (Foto: arrangøren)



Dårlig organisert start: Eliteløperne på maraton fikk stå helt fremst sammen med noen spesielt inviterte løpere, mens andre gode løpere måtte kjempe seg til en plass i startfeltet. Det gjaldt alle unntatt noen få halvmaraton. (Foto: arrangøren)

Blant de spesielt inviterte løperne var det to tidligere VM-vinnere på maraton, Martin Fiz (60 år) og Abel Anton (61 år), som begge løp halvmaraton. Abel Anton ser vi på bildet i rød T-skjorte blant de tre som er aller lengst framme. Han vant VM på maraton i 1997 og 1999, mens Martin Fiz vant VM i 1995. Begge er spanske folkehelter som holder seg i god form. Fiz kom i mål 1.25.00 på en 2. plass i klasse 60-64 år mens Abel Anton fikk 1.28.32 som nr. 6 i samme aldersklasse.



På bildet (helt til venstre) ser vi svenske David Nilsson, som var en av de få som fikk starte nesten i fremste rekke kjempe seg fram bak en kvinnelig maratonløper. Nesten alle de beste norske brukte mange sekunder på veien fram til startstreken. Det betyr at nettotid gir et bedre bilde av sluttiden for de norske, og for så vidt de fleste andre deltakerne, enn bruttotiden.



Maraton kvinner: norsk 7. og 10. plass





Pallen: Kenyanske Pamelaj Rotich vant på beskjedne 2.33.52 foran Moldavias Lilia Fisikovichi og svenske Hanne Lindholm (44 år) som ble nr. 3. (Foto: arrangøren)



I fjor var det en satsing på gode tider. I herreklassen ble det satt løyperekord med 2.08.21 og for damer med 2.26.12 hvor det var fire damer under 2.30.



Det var en fin, solrik løpsdag i år, men løpet startet tidlig mens det ennå var bare 15 grader. En lav sol gir også mye skygge i Malagas gater. I tillegg var det så vindstille som det er mulig på Solkysten i Spania. Forholdene var med andre ord så gode som de kan bli i Malaga i desember. Så når tidene for de beste ble dårligere enn i fjor, så skyldes det kun at det ikke var brukt like mye ressurser i år på å hente toppløpere.



Maraton - kvinner

Pl St. nr. Navn Klubb Land Brutto Netto 1 20 PAMELA J. ROTICH Klubb ikke oppgitt Kenya 2:33:52 2:33:52 2 34 LILIA FISIKOVICI Klubb ikke oppgitt Moldavia 2:34:12 2:34:11 3 33 HANNA LINDHOLM Högby IF Sverige 2:34:50 2:34:49 4 25 VANESSA CARVALHO Klubb ikke oppgitt Portugal 2:38:34 2:38:33 5 22 BEATRICE J. CHEBURET Klubb ikke oppgitt Kenya 2:42:47 2:42:46 6 220 ANNA BJURMAN IS Göta Sverige 2:47:07 2:47:05 7 4600 MARIT HASLIE SK Vidar Norge 2:48:24 2:48:07 8 653 REYES ASTRAIN Never not moving Spania 2:48:40 2:48:29 9 28 MERCEDES P. VIRACOCHA Klubb ikke oppgitt Spania 2:50:43 2:50:41 10 626 ANNE JORUNN HODNE Spirit Friidrett Norge 2:53:34 2:53:10 ….. …... noen flere norske: 23 1140 MAREN E. MJÅTVEIT Klubb ikke oppgitt Norge 3:09:37 3:08:56 27 1042 KRISTIN G. OVERVAAG Sportsklubben Vidar Norge 3:11:49 3:11:09 30 1150 HANNE W. PEDERSEN Rygge il Norge 3:15:55 3:15:00 37 834 ANNA STENVAAG Asker Skiklubb Norge 3:18:03 3:17:06



Det var to svenske løpere og to norske blant de 10 beste damene på maraton. Det forteller dels om god bredde i norsk og svensk løping, men også at Malaga ikke er blant de viktigste løpene i Spania. Der er i første rekke Valencia og Sevilla som er magnetene for løpere som satser på personlige rekorder, men det er også flere andre spanske maratonløp som konkurrerer om å lokke til seg gode løpere. .





Nr. 7 og beste norske: Marit Haslie er her i Malagas gamleby og har kun 1 km igjen til mål. Innsatsen ga henne pers på distansen med 2.48.24, noe som gir henne en 9. plass på årets norgestatistikk. (Foto: Kjell Vigestad).



Forbi trappa til katedralen i Malaga: Anne Jorunn Hodne var blant Norges beste rundt 2010 og tok tre NM-titler på maraton og ultraløp. Nå er hun tilbake i god form som 39-åring og ble nr. 10 i Malaga Marathon. (Foto: Kjell Vigestad)





God vinnertid på maratondistansen for menn





Pallen for menn: Kenyanske Charles vant på 2.08.54, ikke langt unna fjorårets løyperekord og et snaut minutt foran toeren fra Marokko, Abdelilah El Maimouni. Til høyre er treeren kenyanske Musa Kipsoyan Mitei. (Foto: arrangøren)





Maratonvinneren: 27 år gamle Charles Mneria fra Kenya kunne bryte målsnøret i den 13. utgaven av Malaga Marathon på ny personlig rekord. (Foto: arrangøren)



Charles Mnerias peronlige rekorder:

Distanser Tid Sted for personlig rekord Oppnådd dato 5000 meter 13:23.79 Yokohama (JPN) 24. april.2016 10 000 meter 27:54.6 Nairobi (KEN) (1800 moh) 11. juli 2015 Halvmaraton 01:00:28 Zwolle (NED) 11. juni.2022 Maraton 02:08:54 Málaga (ESP) 10..desember 2023

Som 19. åring løper Charles Mnerias 10000 m i stor høyde på 27.54.6. Så tørker karrieren hans inn og det blir få eller ingen invitasjoner til å løpe utenlands før han noen år seinere får invitasjoner til å løpe gateløp. Hans seier i Malaga er hans desiderte høydepunkt som løper og han vinner en førstepremie på 3000 euro eller ca. 35000 norske kroner.



Maraton menn

Pl. St. nr. Navn

Klubb Land Brutto Netto 1 2 CHARLES MNERIA Klubb ikke oppgitt Kenya 2:08:54 2:08:50 2 3 ABDELILAH EL MAIMOUNI Klubb ikke oppgitt Marokko 2:09:48 2:09:47 3 12 MUSA KIPSOYAN MITEI Klubb ikke oppgitt Kenya 2:11:31 2:11:31 4 16 JONATHAN AKANKWASA Klubb ikke oppgitt Uganda 2:12:34 2:12:31 5 7 EVANS KIMTAI KIPRONO Klubb ikke oppgitt Kenya 2:14:22 2:14:20 6 9 RICARDO R. VILLAVERDE Klubb ikke oppgitt Spania 2:14:23 2:14:23 7 11 ULISES J M AMBROCIO Klubb ikke oppgitt Peru 2:18:35 2:18:32 8 6 DANIEL MUINDI MUTETI Klubb ikke oppgitt Kenya 2:18:47 2:18:45 9 154 CARL AVERY Morpeth Harriers GBR 2:21:39 2:21:35 10 134 TOM MARTYN Corstorphine AAC GBR 2:22:58 2:22:54 11 143 JULIUS TASKINEN Lappeenrannan Finland 2:23:54 2:23:52 12 133 JASPER MCDOWELL SAYSKY Sveits 2:25:31 2:25:08 13 140 TOM STRAW Lincoln Wellington GBR 2:26:00 2:25:58 14 80 ANTONIO JESÚS CONEJO AC Guadalhorce Á Spania 2:28:00 2:27:59 15 139 PHIL MARTIN Peterborough AC GBR 2:28:06 2:28:01 … ….. noen norske løpere 16 107 CHRISTOPHER WIGGEN Gular IL Norge 2:29:00 2:28:29 20 106 JONAS LILLEJORD Osterøy IL Norge 2:31:55 2:31:24 29 141 ESPEN UTGÅRD SÆTHER Velledalen IL Norge 2:34:15 2:34:10 66 4599 KRISTOFFER LAMØY Åsen IL Norge 2:42:57 2:42:49 80 200 SINDRE JØRGENSEN Spirit Stavanger Norge 2:45:00 2:44:48 125 517 EIRIK NAKKEN NILSEN Klubb ikke oppgitt Norge 2:48:51 2:48:30 252 814 ANDERS BRYHNI Asker Ski/Bamford Norge 2:58:08 2:57:35 257 552 BJØRN HARALD BONGOM Varegg Norge 2:58:13 2:58:02 272 4076 DAVID WROLDSEN Klubb ikke oppgitt Norge 2:58:32 2:53:29 293 424 KENNETH SCHNELLE Klubb ikke oppgitt Norge 2:58:59 2:58:36 309 622 RODRIGO BELDA Klubb ikke oppgitt Norge 3:00:00 2:59:37 319 581 KEINO VALSTAD Bøler IF Friidrett Norge 3:00:25 3:00:21





Beste norske: Christopher Wiggen (22 år) fra Gular løper langs Malagas berømte julegate og har mindre enn en kilometer til mål. Han ble beste norske på maraton med 2.28.29 i nettotid etter å ha brukt 31 sekunder på å komme seg fram til startstreken. (Foto: Kjell Vigestad)





Nest beste norske: Jonas Lillejord (med rød singlet) passerer her etter 9 km rett nedenfor "Parkgata" der starten gikk. 25-åringen fra Osterøy brukte også i likhet med Wiggen 31 sekunder fra til startstreken og fikk dermed 31 sekunder bedre nettotid enn den offisielle, som var 2.31.55. (Foto: Kjell Vigestad)





Tredje beste norske: Espen Utgård Sæther (28 år), Velledalen IL, har tatt igjen kenyanske Beatrice Jepkemei Cheburet, som ble nr. 5 i dameklassen med 2.42.47. Langt fortere gikk det med Espen, som både løper og sykler. Han kom inn på 29. plass på 2.34.15. (Foto: Kjell Vigestad) .



Beatrice Jepkemei Cheburet løp en halvmaraton i Malaga i fjor på 1.10.41 og hadde nok siktet seg inn på en langt bedre tid.



Angelica Karlsen med andreplass på halvmaraton





De tre beste på halvmaraton fra venstre: Angelica Karlsen, Moss, Hattie Freeman fra Storbritannia og Giulia Vettor fra Italia. (Foto: Kjell Vigestad)



Halvmaraton kvinner

Pl. St. nr. Navn Klubb Land Brutto Netto 1 14742 HATTIE FREEMAN Candy Racing GBR 1:13:46 1:13:40 2 10073 ANGELICA KARLSEN Moss IL Norge 1:16:28 1:16:14 3 10014 GIULIA VETTOR Cus Parma Italia 1:17:40 1:17:38 4 10287 MARTINE PEETERS Lommelse triatleten Belgia 1:22:11 1:22:04 5 14378 BELEN INFANTES ROJAS Guadalhorce-Alora Spania 1:22:13 1:22:09 Norsk løper: 31 10294 LENE NEVLAND SIVERTSEN IL Skjalg Norge 1:29:50 1:29:25

Andreplass: Angelica Karlsen løper i mål på 1.16.28 i offisiell tid og 1.16.14 om vi trekker fra tida fram til hun passerte startstreken. (Foto: Kjell Vigestad)



Angelica Karlsen fortalte til Kondis etter løpet at hun ikke bare tapte tid på at hun måtte stå langt bak i startfeltet, men det var også så trangt etter at startstreken var passert at det tok et par km før hun kunne løpe i normal fart. Hun var derfor fornøyd med 1.16.28 selv om det er et stykke etter tida i Copenhagen Half i september hvor hun var fjerde beste norske dame med 1.14.56.



Hvem er Angelica Karlsen?



Foran Rådhuset i Malaga: Angelica Karlsen venter på premieseremonien i Malaga Marathon. (Foto. Kjell Vigestad)



Det er god grunn til å stille spørsmålet. Hun er så fersk når det gjelder løping at hun ikke engang er registrert i friidrettsforbundets utøverregister. Angelica er 23 år ung og fra Moss. Hun ble overtalt av sin fotballfar til å delta i et lokalt løp for to år siden, det tre mil lange 3Toppsløpet på Jeløya, og ble beste kvinne i debuten blant nesten 200 deltakere på den lengste distansen. I år er hun på 7. plass på den norske halvmaratonstatistikken og tok bronse i NM på distansen. Hun har i år vunnet Strömstadmilen, blitt nr. 2 i Malaga Halvmaraton og nr. 3 i Kraftprovet i Sverige, bare for å nevne noen løp utenfor landets grenser.



Alt dette har hun oppnådd på tross av at alt ikke har gått på skinner. Hun ble påkjørt av en bil i 2022 og ble ikke bra igjen. Det ble etterhvert konstatert to "tretthetsbrudd" i bekkenet som betydde fire måneders opphold i all løpetrening. Men nå peker alle piler i riktig retning innfor 2024-sesongen. Hun stiller med 35.02 på 10 km og 1.14.56 på halvmaraton som perser.



Svensk tredjeplass på halvmaraton for menn





Pall menn: Eneste spanske på pallen kom på mennenes halvmaraton med Francisco Rodriguez som nr. 1 og Pablo Castro som nr. 2 og helt til høyre David Nilsson. (Foto: Kjell Vigestad)



Halvmaraton menn

Pl St. nr. Navn Klubb Land Brutto Netto 1 14493 FRANCISCO RODRÍGUEZ Klubb ikke oppgitt Spania 1:05:43 1:05:41 2 10056 PABLO SALCEDO CASTRO Nerja Spania 1:06:10 1:06:08 3 14511 DAVID NILSSON Hogby IF Sverige 1:06:31 1:06:29 4 14492 JOSH GRIFFITHS Klubb ikke oppgitt Gibraltar 1:06:39 1:06:36 5 10051 DANIEL GARCIA GAVILAN Nerja Spania 1:08:33 1:08:31 ….. ….. Noen norske løpere: 44 10049 SINDRE RØNNING Nydalens SK Norge 1:14:24 1:14:19 46 10354 HÅVARD FUNKQVIST HAGA Nydalens SK Norge 1:14:48 1:14:42 47 10076 OLAV MELING SPIKKELAND Gular Norge 1:14:48 1:14:24



To av Norges beste på halvmaraton





Nr. 10049: Sindre Rønning; Nydalens SK fikk 1.14.24 i offisiell tid og 5 sekunder fortere i nettotid. (Foto: Kjell Vigestad)





Nr.10076: 25 år gamle Olav Meling Spikkeland, Gular fikk 1.14.48 som offisiell tid og 1.14.24 som nettotid. (Foto: Kjell Vigestad)