(Alle foto: Stein Arne Negård)

Stort bildegalleri med bilder fra flere klasser:

120 bilder fra langdistansen i ski-orientering på Lygna lørdag

Jørgen Baklid fra Konnerud IL fortsatte på vinnersporet fra Østerrike og vant NM-tittelen med to og et halvt minutts margin.

D21-NM

VM-gullvinneren på mellomdistanse og sprintstafett i Ramsau for en uke tilbake var best også da ski-o eliten var tilbake i Norge og gikk om NM-medaljer.

- Det var veldig artig skiorientering, men jeg må innrømme at jeg var sliten på slutten, sier Anna Ulvensøen etter å ha gått inn til seier på lørdagens ski-o NM langdistanse.

- Men det var så vidt, sier hun selv og sikter til at Synne Strand var snaue halvannet minutt bak etter 75 minutters konkurransetid i smalsporene på Lygna.

- Synne gikk veldig bra i dag, og jeg skulle ikke gjort mye feil før hun hadde slått meg, er spontananalysen til den norske mesteren som muligens har kjent noe på å være utladet etter at hun endelig ble individuell verdensmester i Ramsau:

- Jeg var i hvert fall glad over å komme i mål etter hvert i dag, er hennes egne ord.

Dette et år etter hennes forrige langdistanse, under NM i fjor.

- Jeg synes langdistanse er kjempemoro, og skulle gjerne gått mer av det, også internasjonalt.

I dag var det i hvert fall mange som benyttet sjansen under årets NM på distansen, med Anna Ulvensøen på toppen av pallen foran nevnte Synne Strand og Ane Sofie Krogh.

Sølvmedaljør i D21, Synne Strand fra Lierbygda OL.

Bronsevinner i D21, Ane Sofie Krogh, Oppdal Orientering (til høyre), går ut sammen med dagens sølvmedaljør i D17-20, Marie Kravdal fra Gjø-Vard OL.

De 10 beste: 1 Anna Ulvensøen Nydalens SK 1.15.26 5.41 2 Synne Strand Lierbygda OL 1.16.51 +1.25 5.48 3 Ane Sofie Krogh Oppsal Orientering 1.20.50 +5.24 6.06 4 Tilla Farnes Hennum Lierbygda OL 1.22.15 +6.49 6.12 5 Idunn Strand IL BUL-Tromsø 1.23.21 +7.55 6.17 6 Birgit Dorthea Kleppa Madslien Lillehammer OK 1.23.47 +8.21 6.19 7 Evine Westli Andersen Løten o-lag 1.25.03 +9.37 6.25 8 Åsne Haavengen Kongsberg OL 1.28.09 +12.43 6.39 9 Helena Karlsson Nydalens SK 1.33.56 +18.30 7.05 9 Kaja Winsnes Nordhagen Ås-NMBU Orientering 1.33.56 +18.30 7.05

H21-NM

I herreklassen var det storfavoritten Jørgen Baklid som kom ubeseiret hjem fra VM med 4 gull som vant:

- Jeg har litt «småplukk». Det er ikke det beste ski-o løpet jeg har gått, men formen er nok fremdeles ganske bra, kommenterer han etter løpet.

Et løp hvor han henviste Vegard Gulbrandsen og Øyvind Wiggen til sølv- og bronsemedalje etter 76 minutter i konkurranseløypen.

- Da jeg snudde kartet synes jeg det var ganske langt igjen, men det er fint å få gått i hvert fall en langdistanse i løpet av sesongen. Få kjenne på en litt annen «slitenhet» og samtidig også få en løype med noen skikkelige veivalg.

Og VM-kongen synes heller ikke det var nedtur å være tilbake hos «grasrota».

- Skiorientering er alltid gøy, og med NM er det selvfølgelig skikkelig moro.

Aller gøyest er det å vinne, noe Baklid har planer om også i morgen på NM-stafetten.

- Vi i Konnerud er vel storfavoritter, sier han på vegne av laget som også inneholder Styrk Hundseid Kamsvåg og Aslak Heimdal.

Ulvensøen er også like ubeskjeden på vegne av sin klubb.

- Vi går alltid for gull, sier hun, men legger kjapt til:

- Men Lierbygda OL er nok favoritter.

Tiden vil vise om hvem som er best i morgen, men det er helt sikkert at klubben til Anna Ulvensøen er størst med til sammen 8 lag i de to klassene etter at verdensmesteren har stått for mobiliseringen:

- Det er skikkelig gøy med en stor fellestur.

Gøy var det også i dag for Ingeborg Roll Mosland og Eirik Frost som gikk til topps i juniorklassene.

Vegard Gulbrandsen fra NTNUI sikret seg sølvmedaljen i H21.

Øyvind Wiggen, også fra NTNUI, på tur ut på sitt bronseløp i H21.

De 10 beste i NM H21: 1 Jørgen Baklid Konnerud IL 1.16.11 4.41 2 Vegard Gulbrandsen NTNUI 1.18.38 +2.27 4.50 3 Øyvind Wiggen NTNUI 1.18.58 +2.47 4.51 4 Teodor Mo Hjelseth Nydalens SK 1.19.49 +3.38 4.54 5 Bjørnar Kvåle Hadeland OL 1.20.06 +3.55 4.55 6 Styrk Hundseid Kamsvåg Konnerud IL 1.20.35 +4.24 4.57 7 Eskil Frøisland Vang OL 1.21.57 +5.46 5.02 8 Henrik Fredriksen Aas Asker Skiklubb 1.24.32 +8.21 5.12 9 Aslak Heimdal Konnerud IL 1.26.14 +10.03 5.18 10 Olai Stensland Lillevold Oppsal Orientering 1.29.25 +13.14 5.30

D17-20

Ingeborg Roll Mosland fra Oppsal Orientering vant D17-20.

Ida Øverli Støen fra Lillehammer OK skøyter inn til 3. plass i D17-20.

10 beste i D17-20 NM: 1 Ingeborg Roll Mosland Oppsal Orientering 1.01.05 6.12 2 Marie Kravdal Gjø-Vard OL 1.05.52 +4.47 6.41 3 Ida Øverli Støen Lillehammer OK 1.09.31 +8.26 7.03 4 Minna Sofie Wingstedt Halden SK 1.10.10 +9.05 7.07 5 Astrid Ytterbø Asker Skiklubb 1.12.23 +11.18 7.20 6 Ellen Margrete Stubban Hygen Østmarka OK 1.14.00 +12.55 7.30 7 Synne Sommerstad Røste Kongsberg OL 1.23.30 +22.25 8.28 8 Mari Aarseth Nydalens SK 1.28.31 +27.26 8.59 9 Ronja Götsch Iversen IL BUL-Tromsø 1.35.40 +34.35 9.42 10 Mina Bleken Rud Vang OL 1.37.20 +36.15 9.52

H17-20

Eirik Frost fra NTNUI vinner H17-20.

Ole Gunnar Kleppa Madslien fra Lillehammer OK inn til 2. plass i H17-20.

Lars Lien fra Gjø-Vard OL klokket inn til 3. plass i H17-20.

10 beste i H17-20 NM: 1 Eirik Frost NTNUI 1.06.34 5.04 2 Ole Gunnar Kleppa Madslien Lillehammer OK 1.08.06 +1.32 5.11 3 Lars Lien Gjø-Vard OL 1.09.08 +2.34 5.15 4 Andreas Myrvold Skovlyst Kongsberg OL 1.12.34 +6.00 5.31 5 Axel Aalde Nydalens SK 1.13.22 +6.48 5.35 6 Eskil Brænden Lillomarka OL 1.17.07 +10.33 5.52 7 Jonas Fenne Ingierd Bækkelagets SK 1.19.26 +12.52 6.02 8 Annar Erlien Solerød Gjø-Vard OL 1.21.55 +15.21 6.14 9 Magnus Svaland Dale OL Vallset/Stange 1.24.54 +18.20 6.27 10 Martin Christoffer Borg IL Koll 1.25.20 +18.46 jun.29

Søndag er det ski-o NM-stafetter fra samme arena på Lygna.

Kilde: Norsk Orientering

De tre beste i øvrige klasser: D40 Plass Navn Org. Tid Diff Km-tid 1 Heidi Tronbøl Fet OL 1.09.28 7.38 2 Sunniva Morgan Malvik IL 1.18.06 +8.38 8.34 3 Marte Skoglund Frol IL 1.23.15 +13.47 9.08 D50 1 Valborg Madslien Lillehammer OK 52.46 6.47 2 Gunhild Hennum Lierbygda OL 58.11 +5.25 7.29 3 Ingrid Kvistad Kongsberg OL 59.30 +6.44 7.40 D60 1 Vanja Staff OL Toten-Troll 59.30 10.01 2 Elin Brekke Lillomarka OL 1.13.53 +14.23 12.26 3 Unni Rye Asker Skiklubb 1.15.02 +15.32 12.37 H40 1 Sigve Vågsnes Oppsal Orientering 1.02.42 6.21 2 Hermann Leithe Frol IL 1.06.06 +3.24 6.42 3 Nicholas Morgan Malvik IL 1.08.17 +5.35 6.55 H50 1 Thore Kornmo Porsgrunn OL 48.52 5.22 2 Lars Lystad Nydalens SK 49.06 +0.14 5.23 3 Bent Erik Skaug Oppsal Orientering 50.48 +1.56 5.34 H60 1 Vidar Benjaminsen Lillomarka OL 51.06 6.35 2 Einar Jensen Nydalens SK 58.29 +7.23 7.32 3 Sören Jonsson Nydalens SK 1.01.37 +10.31 7.56 AL-åpen 1 Rasmus Rørholt Theisen Nydalens SK 50.08 5.30 2 Erik Lokreim Slapgard OL Toten-Troll 54.15 +4.07 5.57 3 Emil Wingstedt Halden SK 54.18 +4.10 5.58 AK-åpen 1 Øyvind Watterdal Hadeland OL 32.16 5.25 2 Jonas Krogh Oppsal Orientering 37.34 +5.18 6.19 3 Jenny Baklid Konnerud IL 41.09 +8.53 6.55 B-åpen 10-16 1 Martin Lien Støen Lillehammer OK 30.52 7.38 2 Esther Sørlien Stenberg Vang OL 57.34 +26.42 14.14 3 Thorvald Børresen Ås-NMBU Orientering 1.02.29 +31.37 15.27 B-åpen 17- 1 Vegard Osvold Løten o-lag 41.20 10.13 2 Balder Hasvik Larsen Halden SK 41.45 +0.25 10.20 3 Terje Larsen Halden SK 42.28 +1.08 10.30 D11-12 1 Ada Rodem Nydalens SK 45.25 13.55 D13-14 1 Maren Bleken Rud Vang OL 35.39 8.49 2 Solveig Skoglund Leithe Frol IL 40.01 +4.22 9.54 3 Klara Soma Slåstad Raumar Orientering 48.07 +12.28 11.54 D15-16 1 Helene Scheele Nydalens SK 38.24 6.27 2 Magnhild Kleppa Madslien Lillehammer OK 40.10 +1.46 6.45 3 Eline Kravdal Gjø-Vard OL 46.16 +7.52 7.47 D21 gjest 1 Åsa Zetterberg Eriksson OK Djerf 1.22.02 6.11 2 Alina Niggli Halden SK 1.37.36 +15.34 7.22 H11-12 1 Aksel Stenersen Fagerhus NOTEAM 28.20 8.41 2 Ludvig Balchen Ludvigsen IL Koll 30.13 +1.53 9.16 3 Simen Lian Mortensen IL Koll 32.16 +3.56 9.53 H13-14 1 Tim Aursand Malvik IL 32.03 7.55 2 Nils Nikolaisen Oppsal Orientering 32.24 +0.21 8.01 3 Håkon Fenne Ingierd Bækkelagets SK 32.53 +0.50 8.08 H15-16 1 Frode Wallberg Heming Orientering 47.51 5.15 2 Sigve Nygård Fagervold Asker Skiklubb 54.37 +6.46 6.00 3 Erik Fey Nydalens SK 55.57 +8.06 6.08

Alle resultater, kart og løyper i Livelox