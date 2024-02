86 løpere startet på fulldistansen på 46 km i Arctic Skimaraton. (Foto fra Arctic Altas facebookside)

Arctic Alta Skimaraton har etablert seg som det største skiarrangementet i Finnmark, og arrangørene har tatt mål av seg å være vinterens vakreste mosjonsarrangement for ski & fatbike, og håper å rekruttere enda flere barn og unge til neste år.

Været og føret var til dels krevende med mye vind lørdag og mildvær som ble til minusgrader og hardt underlag på søndag. De fleste kom seg likevel helskinnet gjennom løypa og arrangørene i Bossekop UL og Tverrelvdalen IL håper det frister til gjentakelse neste år.

Lørdagens skirenn hadde i tillegg til hoveddistansen 46 km også 20 og 12 km. Søndagens fatbike-ritt gikk i den samme traséen over de to lengste distansene, 46 km og 20 km. Her er de beste på hver av distansene:

Henrik Arntzen Joks fra IL Forsøk og Team Næringsbanken Stora Enso vant den drøye skimaraton-distasnen på 2:10:08. (Foto fra Arctic Altas facebookside)

Amanda Darell fra Hammerfest SK som var best av kvinnene på 2:48:52. (Foto fra Arctic Altas facebookside)

ARCTIC ALTA SKIMARATON 2024 46 km - Kvinner Pl. Navn Klubb Klasse Tid Etter 1 Amanda Darell Hammerfest SK K21-25 02:48:52 +0:00 2 Anne Strand Bjørnstad Tverrelvdalen IL K56-60 02:50:50 +1:58 3 Kristin Østberg Moan Sørkedalens IF K26-30 02:54:20 +5:28 4 Ida Finjord Alta IF K19-20 02:59:24 +10:32 5 Anna Utkilen Alta K36-40 03:24:50 +35:58 46 km - Menn 1 Henrik Arntzen Joks Forsøk, IL M21-25 02:10:08 +0:00 2 Håkon Abrahamsen Nilsen Snefjord IL M31-35 02:10:32 +0:24 3 Aslak Ole Rognerud Eira Tromsøstudentenes IL M26-30 02:11:09 +1:01 4 Daniel Strand Alta IF M41-45 02:11:13 +1:05 5 Gjermund Løfald Rindal IL M31-35 02:13:23 +3:15 6 Bjoern Thomas Nygaard Burfjord IL M36-40 02:13:49 +3:41 7 Kornelius Olsen Alta IF M19-20 02:15:33 +5:25 8 Sivert MOEN Mellembygd IL M26-30 02:15:46 +5:38 9 Andreas Skjelle Medkila Skilag M19-20 02:16:55 +6:47 10 Henry Skjønsfjell Nordreisa IL M19-20 02:17:29 +7:21 Starten har gått på 20 km som hadde over 100 deltakere totalt i trim og aktive klasser. Helt til høyre den raskest av guttene, Jåvva Mathias Lemet Kalstad-Bjørgård, Kautokeino IL (524) som brukte 57:09 på de turen. (Foto fra Arctic Altas facebookside) 20 km - Kvinner 1 Siri Rønning Hammerfest SKL K36-40 44:10 +0:00 2 Åshild Nordbotten Tromsøstud. IL K26-30 58:18 +14:08 3 Anna Elise Kvammen Masvik Alta IF J13-14 01:02:13 +18:03 4 Runa Nesje Bossekop UL K36-40 01:02:40 +18:30 5 Reidun Skjørestad Bossekop UL J13-14 01:02:44 +18:34 6 Charlotte Wiggen Alta K26-30 01:04:34 +20:24 7 Marie Aas Eliassen Tverrelvdalen IL J13-14 01:15:34 +31:24 8 Pernille Romsdal Holten Alta J13-14 01:26:03 +41:53 9 Lene Skoglund Alta Skiskytterlag K51-55 01:30:55 +46:45 10 Magdalena Szymanska Mazowiecki Gravel K46-50 01:53:11 +1:09:01 20 km - Menn 1 Jåvva M. L. Kalstad-Bjørgård Kautokeino IL G13-14 57:09 +0:00 2 John Bjørgård Kautokeino M41-45 58:06 +0:57 3 Jan-Ivar Buljo Alta M36-40 58:45 +1:36 4 Per-Arne Emaus Alta M51-55 58:48 +1:39 5 Magnus Mortensen Alta IF G13-14 01:02:34 +5:25 6 Thor Oskar Thomassen Alta M66-70 01:03:13 +6:04 7 Hallgeir Frantzen Burfjord IL M66-70 01:03:35 +6:26 8 Simon HELSVIG Alta IF M31-35 01:04:08 +6:59 9 Victor Wilhelmsen Alta M51-55 01:04:27 +7:18 10 Kenneth Johansen Alta M31-35 01:06:08 +8:59 Spurtoppgjør om seieren etter 46 km tråkking med fete dekk i skiløyper mellom vinneren Bjørn-Vidar Suhr, Frea IL (529) og Daniel Boberg Leirbakken, Burfjord IL. (Foto fra Arctic Altas facebookside) Veronica Kristiansen fra Nerskogen IL ruller inn til klar seier i kvinnenes ritt på 2:01:20. (Foto fra Arctic Altas facebookside)

ARCTIC ALTA FATBIKERACE 2024 46 km - Kvinner 1 Veronica Kristiansen Nerskogen IL Sykkel K35-39 02:01:20 +0:00 2 Henriette Mikkelsen Suhr Frea IL – sykkel K30-34 02:05:18 +3:58 3 Christina Svanstrøm Nerskogen IL Sykkel K35-39 02:26:08 +24:48 4 June Alette Holter Nordlysbyen Sykkel K30-34 02:26:08 +24:48 5 Karina Kroken Frea IL – sykkel K35-39 02:30:28 +29:08 6 Turid Emaus Karlstrøm Nordlysbyen Sykkel K55-59 02:33:27 +32:07 7 Ingrid Moe Vikings K45-49 02:34:59 +33:39 8 Linda Isaksen Rypefjord K40-44 02:37:21 +36:01 9 Hedda Bjøralt Roald Haavind Bil K35-39 02:39:27 +38:07 10 Magdalena Szymanska Mazowiecki Gravel K45-49 05:10:00 +3:08:40 46 km - Menn 1 Bjørn-Vidar Suhr Frea IL – sykkel M30-34 01:44:21 +0:00 2 Daniel Boberg Leirbakken Burfjord IL Sykkel M35-39 01:44:22 +0:01 3 Håvard Håkenrud Burfjord IL Sykkel M17-19 01:49:29 +5:08 4 Tor Erik Sønvisen Tverrelvdalen IL M40-44 01:49:57 +5:36 5 Alf Christian Losvar Nordlysbyen Sykkel M55-59 01:50:43 +6:22 6 Stein JOKS Sirma IL M55-59 01:51:25 +7:04 7 Vidar Hågensen Tverrelvdalen IL M40-44 01:52:10 +7:49 8 Kaj Helge Helgesen Ent. Harald Nilsen M45-49 01:52:10 +7:49 9 Ivan Severinsen Nerskogen IL Sykkel M40-44 01:54:44 +10:23

