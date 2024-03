Første versjon av konkurranseskoen Metaspeed kom på markedet i 2021, mens det nå er omtrent to år siden forrige versjon (Edge+ og Sky+) ble lansert. Årets Paris-modeller er dermed tredje "generasjon" og skal være en videreutvikling og forbedring av forgjengeren. Blant annet skal skoen ha blitt lettere og mykere med forbedret spenst. I tillegg er skoens full-lengde karbonplate oppdatert, skriver Asics.



Asics Meetaspeed Paris kommer i to ulike versjoner: Edge og Sky.

Edge eller Sky - hvem bør velge hva?

I likhet med foregående versjoner av Metaspeed finnes også årets versjon i to ulike utgaver: Sky og Edge. Disse to modellene er i stor grad like. Det som skiller dem er først og fremst utformingen og oppbyggingen av mellomsålen.

Hvilken sko som anbefales for nettopp deg, Edge eller Sky, avhenger av hva som skjer med løpeteknikken din når du øker hastigheten du løper med - altså skal opp i konkurransefart (dette er tross alt konkurransesko).

Metaspeed Sky - ved økt steglengde

Dersom det først og fremst er steglengden som øker betraktelig når du øker løpshastigheten, så vil sannsynlig Metaspeed Sky være den modellen du får best utbytte av. Dette kan som eksempel være at steglengden øker fra rundt 100 cm ved helt rolig løping til 150 cm i konkurransefart, mens stegfrekvensen ikke øker med mer enn kanskje noen ytterst få steg per minutt (altså ingen markant endring).

Metaspeed Edge - ved økt stegfrekvens

Dersom det er stegfrekvensen (kadens) som blir betraktelig høyere (steglengden kan i tillegg også øke noe) når du setter opp løpshastigheten, så er det sannsynligvis Metaspeed Egde du bør velge. Dette kan for eksempel være at man på rolig løping har en stegfrekvens på 170 steg/minutt, mens den øker til nærmere 190 i konkurransehastighet. Altså en markant økning på 10%.

Produktspesifikasjoner for Paris-utgaven av Sky og Edge - sammenlignet med forrige versjon av modellene (Sky+ og Edge+).

Forbedringer

Produsenten skriver at nye Metaspeed Sky Paris og Metaspeed Edge Paris skal være forbedret på følgende tre nøkkelområder sammenlignet med forgjengerne:

For det første har begge skoene blitt omtrent 22 gram lettere. Denne reduksjonen skal gi skoene en vektløs følelse og gi løpere en lett og fjærlignende opplevelse. Dette er delvis oppnådd ved hjelp av en kombinasjon av en ny Motion Wrap Upper 2.0, som har gjort skoenes overdel lettere og omtrent 8 prosent mer pustende, samt introduksjonen av et nytt FF BLAST TURBO PLUS mellomsåle-skum.

FF BLAST TURBO PLUS mellomsåle-skum skal være både lettere, mykere og ha mer spenst enn de forrige versjonene. Denne ekstra dempingen skal bidra til å støtte lengre løp både under trening og konkurranse, slik at utøvere kan spare energien i bena til når det virkelig gjelder.

En annen forbedring i Metaspeed Sky Paris er utvidelsen av full-lengde karbonplaten i forfoten av skoen, som er strategisk plassert for å forbedre spensten fra skummet i frasparket. I Metaspeed Edge Paris er karbonplaten bygget opp i en ideell posisjon for kadensløpere, og er oppdatert til et minimalistisk design for bedre fraspark og lettere vekt. Forfoten er også konstruert ved hjelp av en helt ny lest, designet basert på grundig analyse fra Asics' utviklingsteam for å gi bedre støtte for fotbuen og en stabil plattform selv for de raskeste løpene.

– 2024 er et enormt viktig år innen løping, og vi er stolte over å avsløre Metaspeed Sky Paris og Metaspeed Edge Paris ved starten av sesongen. Disse nye silhuettene er resultatet av nøye arbeid fra teamet vårt ved Asics Institute of Sport Science, som har jobbet i tett samarbeid med tredjeparts eksperter og utøvere over hele verden for å levere et nytt høydepunkt innen løpesko for merket. Vårt håp er at skoen vil hjelpe utøverne våre med å oppnå flere personlige rekorder og løpssuksesser gjennom 2024, sier Shuhei Takemura som er prosjektleder for produktutviklingen av Metaspeed-serien hos Asics.

For begge modeller er veiledende pris 2800 kroner.

Besøk https://www.asics.com/no/no-no/ for å finne ut mer.