Det har blitt løpt mange gode løp i Lier i løpet av de to siste årene. Søndagens arrangement samlet flere glade mosjonister i et surt høstvær, men asfalten var bar og forholdene lå tilrette for løping i raske sko.

Dagens arrangement samlet nær 173 fornøyde deltakere fordelt på tre distanser. Det var mulig å velge mellom 5 kilometer, 10 kilometer eller halvmaraton.

5 kilometer

Unggutten Jonathan Alsaker-Arentz fra Sturla IF var dagens raskeste løper på den korteste distansen. Han løp solo fra første meter og stod for dagens beste prestasjon med tida 15.58, og hadde med det en luke ned til nummer to, Eric James Holtquist på 91 sekunder. Holtquist som løper for Ås IL løp på 17.29 i klassen for de over 40+. Den tredje mannen i mål i dagens arrangement var Erlend Godager med tida 17.37.

De beste herrer

1 1163 Jonathan Alsaker-Arentz NOR IF Sturla M18 0:15:58 2 1081 Eric James Holtquist NOR Ås IL M40 0:17:29 + 1:31 3 1215 Erlend Godager NOR Verdane Athletics M23 0:17:37 + 1:40 4 1130 Christian Finstad NOR M23 0:18:20 + 2:22 5 1187 Linus Selander NOR Runar IL M14 0:18:28 + 2:31 6 1179 Fredrik Skretteberg NOR Sturla IF M14 0:18:31 + 2:33 7 1129 Amund Farås NOR M23 0:18:40 + 2:43 8 1091 Fredrik Blehr NOR M23 0:18:42 + 2:44 9 1205 Filip Wold NOR M18 0:19:03 + 3:05 10 1156 Sondre Nordby Vagli NOR Kjelsås IL M23 0:19:06

Det ble trøndersk seier i kvinneklassen til Kathrine Hovd fra Namdal løpeklubb på 19.22. Nummer to ble Oda Karlsen Bekkestad som passerte målstreken drøye minuttet bak vinneren på 20.33. Tredje raskeste løper ble ungjenta, Mina Daasvand Solli fra Asker Skiklubb på 21.34.

De beste kvinner

1 1153 Kathrine Hovd NOR Namdal løpeklubb K23 0:19:22 2 1090 Oda Karlsen Bekkestad NOR Schous venner K23 0:20:33 + 1:12 3 1135 Mina Daasvand Solli NOR Asker Skiklubb, langrenn K14 0:21:34 + 2:13 4 1165 Anette Nordby NOR K23 0:21:35 + 2:14 5 1056 Anine Hegre NOR K23 0:21:46 + 2:25 6 1208 Dorte Foss NOR Raufoss IL K55 0:22:04 + 2:43 7 1181 Olea Fladeby NOR Il Runar K14 0:22:10 + 2:49 8 1169 Trine Wickstrøm Andreassen NOR K23 0:22:24 + 3:03 9 1095 Anne Olivia Landsværk NOR Nesodden IF K12 0:22:27 + 3:05 10 1184 Caroline Schicht NOR K40 0:24:38 + 5:17

10 kilometer

Dette er distansen det som oftes er flest deltakere, og i dag intet unntak. Seirende ut av konkurransen ble syklisten Robin Mackenzie-Robinson fra Sportsklubben Rye på 34.20. Avstanden ned til neste løper var på halvminuttet til Vetle Pors som løp i mål til tida 34.55. Tredjeplassen gikk til Sigurd Sunde Sortland.

De beste herrer

1 1212 Robin Mackenzie-Robinson NOR Sportsklubben Rye M23 0:34:20 2 1200 Vetle Pors NOR EY BIL M23 0:34:55 + 35 3 1093 Sigurd Sunde Sortland NOR M23 0:36:00 + 1:40 4 1133 Kittil Bjørnerud Bergan NOR M40 0:36:29 + 2:09 5 1049 Endre Snørteland NOR BFG Bergen Løpeklubb M23 0:36:36 + 2:16 6 1182 Håkon Noraker Nossen NOR EY BIL M23 0:36:44 + 2:24 7 1180 Halvard Helmen NOR Evidi Active M23 0:36:48 + 2:28 7 1196 Amund Erdal NOR CLP M23 0:36:48 + 2:28 9 1050 Helena Hope NOR Spirit Friidrettsklubb K23 0:36:58 + 2:38 10 1166 Sondre Matre Fossum NOR Matre M23 0:37:07 + 2:47

Spirit Friidrettsklubb var representert på Østlandet med Helena Hope. Hun krysset målstreken på 36.58. Karianne Moe og Ane Marte Bakke ble henholdsvis nummer to og tre med tidene 41.20 og 41.32.

De beste kvinner

1 1050 Helena Hope NOR Spirit Friidrettsklubb K23 0:36:58 2 1199 Karianne Moe NOR K23 0:41:20 + 4:23 3 1219 Ane Marte Bakke NOR Team Bakke K23 0:41:32 + 4:34 4 1204 Hannah Martine Bergh NOR IF Sturla K14 0:42:34 + 5:37 5 1172 Emma Leiner FRA Sportsklubben Vidar K23 0:42:57 + 5:59 6 1125 Kirsti Grape NOR K50 0:44:50 + 7:53 7 1132 Anne-Marte Lind NOR K40 0:44:55 + 7:57 8 1042 Line Fosser Vogt NOR K23 0:45:03 + 8:06 9 1077 Rebecca Frazee NOR Advokatfirmaet Føyen K23 0:46:31 + 9:33 10 1064 Silje Helsing Følkner NOR K23 0:51:01 + 14:03

Halvmaraton

Vinneren av den lengste distansen løper for Burfjord IL og heter Bjørn Thomas Nygaard. Tida hans ble 1.15.49 og kom inn med en luke ned til dagens nummer to og tre på over på over fem minutter. Emil Helvik fikk tida 1.21.27 og Lars Martin Falck fulgte tett bak med 1.21.49.

De beste herrer

1 1126 Bjørn Thomas Nygaard NOR Burfjord IL M23 1:15:49 2 1173 Emil Helvik NOR Sweco BIL M23 1:21:27 + 5:39 3 1109 Lars Martin Falck NOR Romerike Ultraløperklubb M23 1:21:29 + 5:41 4 1037 Jens Erich Jenssen NOR Alta IF M23 1:21:59 + 6:11 5 1127 Trygve Wetlesen Haug NOR M23 1:22:24 + 6:36 6 1002 Petter Vigsnæs Michaelsen NOR Microsoft Norge M23 1:22:25 + 6:37 7 1096 Didrik Skjelland NOR Koll M23 1:22:50 + 7:02 8 1070 Trygve Fjeldheim NOR Team Sportsmanden M45 1:27:03 + 11:15 9 1028 Ask Aastrup Lia NOR PwC BIL M23 1:27:34 + 11:46 10 1159 Nawid Fazli NOR M23 1:27:45 + 11:56

Helga Løset Skodjereite løp 21,1 kilometer på 1.31.44 og var dagens desidert raskeste løper på distansen. Nummer to ble Ingrid Nakling Kristiansen med 1.35.29 og Solvei Kvinge nummer tre der slutt-tida viste 1.42.59.

De beste kvinner

1 1177 Helga Løset Skodjereite NOR Stordal IL/Sweco BIL Oslo K23 1:31:44 2 1092 Ingrid Nakling Kristiansen NOR Tønsberg Triathlonklubb K23 1:35:29 + 3:46 3 1103 Solvei Kvinge NOR Bamford1869 K23 1:42:59 + 11:16 4 1157 Maren Refsnes Brubæk NOR NVE BIL K23 1:48:24 + 16:40 5 1176 Sofia Gunnerød NOR CFS K23 1:55:32 + 23:49 6 1016 Martine Drange Børkeeiet NOR K18 2:03:48 + 32:05 7 1139 Elina Maylinn Refvik NOR Gui Sportsklubb Friidrett K14 2:05:22 + 33:39 8 1039 Ann-Turi Ford NOR K60 2:19:58 + 48:15 9 1046 Sara Sofie Hagle NOR K23 2:48:30 + 1:16:47

